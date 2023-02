A través de sus redes sociales, el concejal Matzkin informó que pedirán la interpelación del Intendente Cáffaro por los recurrentes hechos de inseguridad en Zárate.

"Vamos a pedir la interpelación del intendente. En la próximas horas pediremos en sesión extraordinaria la citación de Cáffaro para que explique el plan de seguridad y las gestiones hechas ante el gobierno de Kicillof para luchar contra el flagelo de la inseguridad en Zárate, que en los últimos días ha cobrado vidas de vecinos por la falta de acción del Estado" anticipó en una serie de tweets.

"Ya nos cansamos de citar al secretario y sub secretario ante la comisión de seguridad y que decidan NO VENIR A DAR LA CARA. En fecha 3/5, 24/5 y 29/8 y 13/12 el Sub secretario fue citado Y NO CONCURRIÓ. Ya no hay excusas posibles ni más tiempo que perder. Es hora de que los responsables dejen sus peleas de lado y trabajen por el bien de nuestro municipio" agregó.

Y concluyó: "nadie da la cara, nadie se hace responsable, hace tres años venimos planteando lo mismo. El intendente creyó que una foto con una cantidad de efectivos de prefectura (que ya no están) iba a empezar a solucionar un problema, pero lo unico que consiguió con su soledad es agravarlo".