“Días tensos se viven por la falta de servicios básicos para los zarateños, sino es el agua, son los cortes de luz y sino es la inseguridad reinante, los vecinos no podemos vivir más así” explicó el concejal Marcelo Matzkin antes de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

El concejal Marcelo Matzkin, de Juntos por el Cambio dijo: “La calidad de vida de los vecinos de Zárate ha bajado muchísimo, no sólo por las cuestiones económicas sino por cosas que el Municipio no se ocupa y no resuelve, cómo son los servicios públicos y la inseguridad galopante. Mientras pasa todo esto, Cáffaro está ausente”

“La falta de agua viene siendo un problema sanitario grave, los cortes de luz dan cuenta que el Municipio siendo, el poder concedente del servicio, no hace un seguimiento a las inversiones y la gestión no apoya a la policía ni genera políticas de prevención en seguridad y cada día vivimos peor, hemos retrocedido varios años en nuestra calidad de vida” redondeó Matzkin.

Quien para finalizar dijo que: “Cáffaro hace turismo siguiendo al equipo de basquet que financian los comerciantes, mientras los vecinos necesitamos respuestas y soluciones urgentes.”