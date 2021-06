Así lo dijo el concejal Matzkin luego de conocerse que no habrá recolección de basura en Zárate y Lima este fin de semana: “Los zarateños otra vez no tenemos servicio de recolección de residuos, y nuestra ciudad está sumida en la suciedad de vuelta, Cáffaro es responsable de esto y no da solución. Ni siquiera el municipio fue responsable para avisar que no saquen la basura a la calle.”

Y prosiguió el concejal afirmando que “El oficialismo de Cáffaro en el Concejo Deliberante dijo que estaba resuelto el tema y por eso nos negaron votar un proyecto relativo a esto. Sin dudas o nos mintieron o no tienen ni ellos dialogo con un intendente que está aislado. Es el segundo fin de semana de mugre en nuestras calles, le pedimos al municipio que solucione esto a la brevedad.”

Para finalizar Matzkin dijo que “Los vecinos de Zárate y Lima necesitamos que la recolección se basura se normalice, y que los trabajadores tengan su recomposición salarial, y que se cumplan con los compromisos de un servicio público esencial. Los concejales del Frente de Todos nos mintieron, el conflicto no está solucionado y la basura abunda por las calles.”