“Debe venir a dar explicaciones y debería si es coherente renunciar, porque no es idóneo y no está preparado para el cargo. No sólo hechos delictivos sino que ni siquiera pudo planificar un operarivo ante los inminentes festejos que derivaron en grandes pérdidas para los dueños y empleados de los distintos comercios” dijo Matzkin, concejal de JUNTOS al ser consultado sobre lo ocurrido el viernes tras el partido de la Selección Argentina.

El concejal Marcelo Matzkin (JUNTOS) afirmó que es imprescindible que Gustavo Maidana, Subsecretario de seguridad concurra urgente al Concejo Deliberante porque “debe explicar muchísimas cosas, porque no está a la altura de la situación y quienes estamos desprotejidos somos los zarateños. Para este año en el Presupuesto pide 800 millones de pesos, que en verdad ni él sabe para qué los pide” y manifestó que “si tiene sentido común debería renunciar luego de dar explicaciones ante todos los concejales”.

“Ya no hacen trabajos preventivos de seguridad, todo se ha agravado y nunca dieron respuestas de nada, esta vez era obvio que si se daba un resultado iba a haber una concentración masiva como se venía produciendo últimamente, no hicieron nada desde el Municipio para prevenir y cuidar a los comerciantes, los dejaron solos y desprotegidos” explicó Matzkin.

Para finalizar Matzkin cerró diciendo que “se la pasan hablando de un estado presente, pero dejaron a los vecinos sólos y desprotegidos; pediremos también al ministerio de seguridad si el municipio había solicitado alguna orden de servicio para evitar estos hechos lamentables”.