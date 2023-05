Concejal Matzkin: “Cáffaro presentó propuestas que su espacio nos impidió hace más de un año”

El concejal de JUNTOS, Marcelo Matzkin, explicó en sus redes sociales que “lo que Cáffaro presenta en un año electoral es lo que su bloque ha estado impidiendo desde hace más de un año y que él mismo vetó como los corredores escolares seguros”.

El Concejal Matzkin expresó que “no se entiende porqué Cáffaro dice que es un Plan Integral si no incluye a las fuerzas policiales que son la que tienen potestad de actuar en territorio bonaerense. En la rendición de cuentas que estamos estudiando vemos la desinversión y la falta de interés qué hay en la seguridad, se ve que se acercan las elecciones y quieren hacer cosas que debieron empezar hace años”.

“Los proyectos que presentó son los mismos que él vetó como la de corredores seguros escolares, o no dejó avanzar sólo porque eran de nuestro bloque, acá dejamos las pruebas de que los presentamos en el transcurso de 2022 y su bloque nunca acompañó” esgrimió Matzkin.

Para finalizar Matzkin dijo que “la seguridad es algo que no se improvisa, son parte del mismo gobierno, del mismo espacio político, si no pueden coordinar con la fuerza policial es porque no son capaces de brindar una solución real o al menos paliativa”.