Con esa frase se expresó el Concejal Marcelo Matzkin de Juntos por el Cambio luego de participar en una reunión de capacitación en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Para continuar expresando que "destinar plata en seguridad no es un gasto sino una inversión. La lucha contra la inseguridad requiere de inversión, pero principalmente de una lógica de trabajo que se sostenga en el tiempo. Para eso es necesario planificar, tener un plan y ejecutarlo sin excusas. Y obviamente es necesario invertir, es acá donde deben estar las prioridades de un gobierno y no en sostener inversiones y gastos no esenciales. Hoy la sociedad reclama desde hace tiempo seguridad. A esto debería apuntar Zárate en vez de reducir en forma sistemática su inversión en seguridad".