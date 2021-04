Definiciones del concejal Marcelo Matzkin (Juntos por el Cambio) donde aborda la gestión de la pandemia, el Zárate Básquet, la inseguridad, inundaciones y otras definiciones.

A más de un año del del aislamiento social obligatorio concejal de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin expresó que “lo primero que quiero destacar es al personal médico que con su valorable trabajo sostuvo un sistema de salud que no tuvo mucha inversión para dar respuesta contundente a la pandemia. Es imprescindible abrir más centros de testeos en Zárate, y más lugares de vacunación, incluyendo a Lima sobre todo para una detección rápida de las nuevas cepas del virus.” y prosiguió “El municipio ha desmantelado en su mayoría los centros de aislamientos y no hay una política clara del control a los casos activos, como tampoco hubo una política clara de por qué personas del entorno del intendente ya estaban vacunadas con las dos dosis en febrero y por qué aún los bomberos, que son insustituibles no han sido vacunados. Pareciera que el gasto más importante en plena pandemia para la gestión es el equipo Zárate Basket que paradójicamente lo pagan aquellos que no pudieron trabajar que son los comerciantes.”

Al ser consultado por el tema educativo agregó que “Lo mismo pasó con la educación. Hoy el Gobernador de nuevo piensa en cerrar los colegios, pero nada se hizo para digitalizar contenidos para llevar Internet a los que no tienen. Hoy se habla de cerrar escuelas, pero nadie de los que gobiernan analiza como se van a educar los chicos si se cierran las escuelas.”

Y con la alarmante situación de inseguridad el concejal se explayó: “Con la inseguridad pasa lo mismo, se tiran la culpa entre Municipio y Provincia, lo real acá es que el propio intendente reconoció destinar sólo 6 litros de combustible a cada patrullero del comando, si a eso le agregamos cuánto le da a investigaciones y a antinarcóticos seguramente sea menos. Es preocupante la situación de inseguridad en Zárate porque en medio estamos los vecinos, y más preocupante es lo que se avizora si no hay un cambio, Cáffaro parece no tener ideas de gestión en seguridad ni tampoco cuenta qué es lo que le dijo Kicillof sobre el tema en su tan promocionada reunión con él.”

Cuando se le consulta a Matzkin por las distintas obras que se llevaron a cabo en los últimos años, el edil dijo: “Zárate ha hecho obras que le cambiaron la cara a la ciudad en los últimos años, pero a veces hay que invertir y explicarle al vecino que hay obras que “no se ven”, que son estructurales y fundamentales para que nuestra ciudad no se inunde más por ejemplo, que deberían haberse llevado a cabo y no se hicieron. Priorizaron el corto plazo y no el pensar una ciudad sustentable a 30 o 40 años. La pandemia desnuda un poco todo esto, la falta de políticas públicas reales, se preocuparon más en maquillar en años electorales con un asfalto que se rompe, o con recitales, mientras hoy no hay gestión en desarrollo social donde el municipio deja a la deriva los casos de niños en situación de abusos y otras vulnerabilidades que informas las profesionales.”

“En Zárate los que nos gobiernan han perdido la gestión, no hay una conducción clara, y eso se traduce en vecinos inundados permanentemente, comercios que no pueden habilitar, persecución a los dueños de los bares, licencias de conducir que no se pueden otorgar, construcciones que no se aprueban, una DPU que no funciona, en fin, nada funcionar de forma normal, ni siquiera el mismo municipio que sigue cerrado al vecino, sin digitalizar sus trámites, ni normalizar una atención aunque sea virtual. Tuvieron un año para ingeniarlo y no lo hicieron.”

“Como oposición controlamos, aportamos proyectos que el Caffarismo con un sector del PJ obstruyen permanentemente porque tienen mayoría automática, es por eso que votaron para que no salgan las listas de vacunados vip, ni de multar a aquellos funcionarios que se aplicaron la vacuna colándose. Pero no vamos a bajar los brazos” concluyó Marcelo Matzkin.