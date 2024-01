Concejal Alejandro Cracco: “los que desmantelaron los centros de salud barriales hoy van en la lista de Propato”

El Dr. Alejandro Cracco, concejal de Juntos por el Cambio y que apoya la candidatura a intendente de Marcelo Matzkin, se refirió al sistema de salud en Zárate y quienes fueron responsables de su desmantelamiento.

“No hay que dejarse engañar, cuando tuvieron el poder siguieron desmantelando los centros de salud barriales, Schiavoni fue secretario de salud de Cáffaro en esta última gestión, nunca dio explicaciones en el concejo deliberante y fue parte del desarme del sistema de salud, por eso me sorprende que ahora diga que son la solución” esgrimió el concejal Cracco, quien agregó “en su gestión, se bajó el presupuesto en salud del 8,25% para el 2020 al 5,9% del 2021 del total del presupuesto, inentendible en época de pandemia, cuestión por la cual hicimos un proyecto de citación al concejo deliberante que nunca cumplió”.

“No es algo contra la candidata porque quizá no sabía esa trayectoria política de sus concejales en el Zárate reciente, pero la realidad política es esa, no es una valoración personal sino política de que hoy su lista la conforma con los funcionarios de Cáffaro, que siendo responsables, desmantelaron el sistema de salud barrial y nunca dieron explicaciones de cara a la gente, tampoco lo hizo en enero y febrero del 2021 con la crisis de la falta de agua, por un lado hacían campaña con lavarse las manos pero por el otro lado no había agua, ahora dicen que son la solución pero cuando estuvieron no hicieron nada” dijo Cracco, siempre manteniendo una línea de crítica a la conducta política del Dr. Schiavoni, quien reemplazó a Rosana Nuñez en noviembre de 2020 y fue el secretario de salud de Cáffaro hasta el 27 de diciembre de 2021.

El Dr. Alejandro Cracco explicó que “el único que estuvo en épocas de pandemia con la gente, con los comerciantes, proponiendo soluciones fue Marcelo Matzkin, por eso me involucré en esto de la política y es el único candidato zarateño que va a poder transformar lo que necesitamos de la salud para tenerla más accesible y de buena calidad”.