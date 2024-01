Con una inflación desbocada, los gremios buscan aumentos salariales por mes: los 10 que ya lo lograron

La mega devaluación de diciembre y la inflación del 25,5 por ciento impactó directamente en el poder adquisitivo de los salarios. Mientras la Confederación General del Trabajo (GCT) prepara un paro nacional para denunciar esta situación, hay gremios que lograron sentarse a negociar una actualización del salario que incluye revisiones en un mes o dos. Los porcentajes de aumentos y las paritarias pendientes.

En el día de ayer los que sellaron un acuerdo fueron los de la industria automotriz con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) a la cabeza. Según se informó, los empleados de este rubro recibirán un aumento del 38,85 por ciento aplicado a los haberes desde el 1° de enero. Además, las cámaras empresarias se comprometieron a volver a negociar en febrero.

Otro sindicato que logró firmar un acuerdo paritario nuevo es la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Los trabajadores de este sector percibirán una suba del 20 por ciento en sus sueldos de enero tomando como referencia la escala salarial de diciembre. Al igual que lo que hizo el SMATA, el acuerdo contempla un "seguimiento constante de las variables económicas" con la idea de volver a negociar en febrero.

En esta misma línea, se manejaron los aceiteros que lograron un aumento del 41 por ciento, Camioneros con un 25,1%, el sindicato de carga y descarga con un 25,5%, el de la industria del calzado con un 31%, el del cuero con un 21,9%, los gráficos con un 10,4% de aumento, los químicos con un 25,5% y los de las pinturas con un 25%.

Hubo algunos sectores que no esperaron a enero y ya hacia mediados de diciembre, con las primeras medidas económicas de Milei sobre la mesa decidieron renovar sus acuerdos paritarios. Eso hicieron, por ejemplo, La Bancaria que cerró el 2023 con una suba acumulada del 188,2 por ciento y los perfumistas que añadieron un aumento salarial del 15% para enero sobre los valores de diciembre.

Los petroleros, por su parte, lograron sumarle un 47,6 por ciento de incremento a los sueldos de enero correspondiente a la inflación de noviembre y diciembre. En febrero se volverán a reunir con las cámaras empresarias.

Las negociaciones salariales pendientes

La primera actualización que está pendiente es la del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que quedó en 156.000 pesos, muy por debajo de los costos de la canasta básica familiar elaborada por el INDEC. El Gobierno Nacional aún no convocó al Consejo del Salario donde se establece el SMVM por lo que se desconoce cuando va a renovarse este valor de referencia para el mercado laboral y también para la asistencia social del Estado.

Volviendo al sector privado, una de las negociaciones que se están desarrollando es la de los choferes de colectivos. Las conversaciones comenzaron el 9 de enero el en Ministerio de Capital Humano de la Nación. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) pidió cerrar el 2023 con un aumento salarial del 22 por ciento y dos actualizaciones más en enero (+27%) y en febrero (+33%) con cláusula gatillo.

Las cámaras empresarias sostienen que no tienen fondos para dar un aumento en medio de la incertidumbre que tienen sobre el futuro de los subsidios que reciben por parte de Nación. Tras una semana de cuarto intermedio, ayer hubo una nueva audiencia en la que no se llegó a un acuerdo por lo que se espera que haya una tercera reunión. Por ahora, la UTA no anunció ninguna medida de fuerza.