Con sacrificio y con Henricot como héroe, CADU empató en Zárate ante Chaco For Ever

Por Julián Eboli

En un final de película, donde al minuto 50 del segundo tiempo el árbitro Bruno Amiconi sanciona la pena máxima y le dice al estadio que es la última jugada de la tarde; Fabricio Henricot arquero de Defensores Unidos, se disfrazó de héroe y le detuvo el penal a Jonathan Dellarossa delantero de Chaco For Ever, para que el partido de la fecha 32 de la Zona B de del Nacional B quedara empatado sin goles. En Villa Fox era un partido de 6 puntos para escaparle a las posiciones del fondo de la tabla y CADU sumó un punto que terminó siendo valiosísimo, por las incidencias del juego. No sólo por esa atajada salvadora de Superman Henricot, sino porque CADU jugaba con 9 hombres, por las expulsiones de Damián Zadel a los 36 del primer tiempo en una falta que solo el juez de línea vio ante un aparente manotazo y que el delantero del conjunto chaqueño cayó desplomado exagerando la situación, como nos tienen lamentablemente acostumbrados los jugadores que simulan permanentemente y de Lautaro Arregui, en este caso, bien expulsado sobre los 30 del segundo.

El equipo de Angel Darío Lema, tuvo lo que siempre lo caracterizó desde su llegada a la divisional: la entrega, el compromiso y el sacrificio, que mas se marca en los últimos tiempos ante la falta por momentos de buen fútbol y las lesiones de jugadores importantes que son vitales para el equipo. El lateral derecho, parece ser un problema para el cuerpo técnico que probó con varios jugadores en los últimos partidos. Lo mismo, la mitad de cancha, que muchas veces se vieron obligados a cambiar por suspensiones, lesiones o decisiones tácticas. Los inamovibles del equipo en son el arquero, el segundo central consolidado en su puesto Ariel Morales y los delanteros (muchas veces transformados en volantes) como Rodrigo Juárez que por momentos es desequilibrante y la jerarquía de Martín Giménez que aporta todo por el equipo y que también le supo suplir la falta de gol ante la ausencia de su gran socio, Javier Velázquez.

El encuentro ante Chaco tuvo varias incidencias y de arranque aparecieron Lautaro Arregui por Juan Ponce de León y Martin Peralta por el suspendido Matías Nizzo entre los titulares con respecto al que se jugó la semana pasada en el Bajo Belgrano. La novedad estaba en que Lucas Pedraza, de 20 años, que llegó al club de Villa María, Córdoba, a principio de año, estaba en el banco de suplentes. Pedraza, llegó como volante por derecha, pero del DT de la reserva, Darío Gigante lo utiliza como delantero y lleva 8 goles en la temporada. El primer tiempo fue parejo y no hubo mucha situaciones de peligro, las más clara fue al final de etapa inicial, cuando CADU ya estaba con 10 por la roja a Zadel, cuando Juárez casi de cabeza ante la salida del arquero ante un pase largo casi abre el marcador. CADU era todo sacrificio y trató de no abroquelarse en la segunda mitad, mientras los del norte manejaban bien la pelota hasta tres cuarto de cancha desde los pies de Javier Iritier y Brandon Obregón, pero no tenia peso en la ofensiva, a pesar de que también se les sumaba Franco Perinciolo que trataba de desbordar por las puntas y así provocaba la expulsión de Arregui. Por el lado de Defensores, los arranques de Juárez y las gambetas de Giménez arrimaban peligro al arco de Gastón Canuto. Tuvo dos claras, una de Facundo Silva que no llegó a conectar y la mas peligrosa de todo el partido, cuando con 9, Juárez desbordó de manera impecable y sacó un centro tremendo al segundo palo donde MG10 cabeceó y tapo el arquero con sus pies. Luego, la jugada del penal para el visitante, donde en conferencia de prensa, Morales reconoce que le da en la mano tirándose con todo para evitar el gol y que luego Henricot haga justicia y termine empatado el juego en una tarde que venía mal barajada para CADU.

Defensores Unidos lleva 4 partidos sin ganar con 2 empates y 2 derrotas y visitará el lunes 23 a las 15 a San Telmo que tiene su cancha suspendida, en Ezeiza o Sarandí. Luego, tendrá otro partido de 6 puntos en Zarate ante el último, Atlético Rafaela, para romper esa racha que no le puede ganar a los que están por debajo en la tabla. Con la Crema, perdió en la rueda anterior de local. Con Chaco For Ever derrota en Resistencia y empate en Zarate, idem con Brown de Adrogué. Y con Almirante cayó en el Mario León Losino y cerrará este año en Casanova en la última fecha. Restan 6 finales (18 puntos en juego), donde CADU tiene 32 puntos, Chaco For Ever 31, Almirante Brown 30, Brown de Adrogué que hoy ganó en Santa Fe ante Colon, 23 y cierra Atlético Rafaela con 20.