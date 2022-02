Julieta Gelvez vino de Mendoza tras su sueño de correr en una categoría nacional. No solo lo logró sino que además trabaja en una de las terminales más importantes del país, Toyota Argentina.

Julieta Gelvez es una de las damas que corre en el Top Race. Desde la temporada pasada la categoría tiene un equipo conformado totalmente por mujeres, ya sea pilotos, mecánicos e Ingenieros.

Ese equipo es el Vitarti Girls Team y la piloto mendocina, nacida hace 27 años en Guaymallén, encara una nueva experiencia en la categoría con este equipo.

Julieta viajó desde Mendoza hacia Bs. As. para tratar de cumplir un sueño, correr en una categoría nacional. Con experiencia en Karting y en categorías zonales, la jovencita se radicó en Bs. As y de a poco fue ganado espacio hasta poder debutar en San Juan el año pasado en la divisional Junior del Top Race.

Pero para poder llegar a eso Julieta tuvo que buscarse la forma de solventar sus gastos cotidianos y pudo lograrlo merced a la ayuda de mucha gente y en especial de Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina.

Julieta se radicó en Zárate, muy cerca de la Planta de Toyota, donde trabaja desde hace algún tiempo en mantenimiento en el sector MTCross Function.

«A Daniel Herrero me lo mandó Dios. Ha sido muy generoso conmigo y me consiguió una beca para trabajar en Toyota por lo cual le estaré eternamente agradecida», dijo Julieta a carburando.com en la presentación del Top Race 2022.

«Vivo en Zarate y estoy cerca de todo. Me encanta mi trabajo y me permite poder hacer lo que más me gusta que es correr. Espero poder seguir aprendiendo y trabajando junto al Vitarti Girls Team que sigue evolucionando en la categoría con mucho trabajo y sacrificio de las chicas», finalizó Julieta.

Julieta para llegar a esta posibilidad realizó varios trabajos en su Mendoza natal. Colocó antenas, trabajó en una panchería, fue periodista y además mecánica, todo ese sacrifico en búsqueda de su pasión merecen una recompensa.

