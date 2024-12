Comunicado Partido Justicialista de Zárate "JUBILADOS: Milei, la ostentación de la crueldad"

Nos tratan como una manada de ovejas conducidas por un pastor que promete que, si soportamos el sufrimiento ahora, en algún momento estaremos mejor. Quizás dentro de veinte o treinta años... Una falacia disfrazada de verdad pseudo-religiosa. Mientras tanto, los adultos mayores que han dedicado su esfuerzo a construir este país son maltratados, hambreados y reprimidos. Y, como si eso no fuera suficiente, ahora les quitan los medicamentos, exigiéndoles un certificado de pobreza.

Este es el resultado de una gestión que prioriza el déficit cero y la baja de la inflación a costa de dejar a la mitad de la población bajo la línea de pobreza. El peronismo no puede guardar silencio ni permitir que sus banderas de justicia social se conviertan en una abstracción.

En junio de 1973, durante un discurso en el Salón Blanco, Perón declaró: "La función de la previsión social, con su asistencia social y todos los demás menesteres, es parte de esa solidaridad que no sólo tenemos la obligación moral de mantener, sino también destacar que en nuestro país ya es una conquista que no puede ceder a la acción destructora del tiempo ni desvanecerse bajo las sombras del olvido".

Hoy, nuestros jubilados han sido cubiertos por esa sombra. Los votantes que creyeron en una alternativa fuera de la política tradicional han descubierto que esta apuesta no ha mejorado su calidad de vida; al contrario, los ha llevado a una situación aún más crítica.

La Constitución Nacional, en su Artículo 33, establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno".

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 22, señala: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad".

Este gobierno ignora estas garantías. Un gobierno de miserables, que festeja un veto y anuncia por correo que la medicación ya no es gratuita. Un legislador incluso llegó a decir: "Podrán recurrir a algún familiar para que los ayude". Esa frase resume la falta de empatía y la indiferencia. Parecen querer eliminar a los mayores, borrar la memoria colectiva que representan nuestros padres y abuelos.

En Zárate, la situación no es mejor. La gestión municipal decidió, de manera arbitraria y sin fundamentos claros, aumentar las tasas municipales hasta en un 500%. Sí, leyó bien: un aumento del 500%. Esta medida, aprobada sin debate ni consideración de la situación económica actual, afectará gravemente a todos los vecinos, en especial a los desempleados y a quienes han visto mermar sus ingresos.

No podemos permitir que nos dobleguen. Es hora de alzar la voz y luchar por nuestros derechos.

Perón ya lo decía en 1973: "Tenemos que volver a dar status constitucional a esos derechos, porque ningún sistema constitucional podrá afirmarse en derechos que no estén garantidos por una Constitución, que ha de ser inamovible para evolucionar sólo a lo largo de los tiempos y no al antojo de algunos trasnochados que encuentran mal todo lo que ellos no han sido capaces de realizar".

Hoy, esos derechos están siendo avasallados.

Mesa de Formación Política PJ Zárate