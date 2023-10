Comunicado: "LA DEMOCRACIA POR SIEMPRE Y POR SOBRE TODAS LAS COSAS" por Luis Sellán

Los abajo firmantes, afiliados radicales algunos, otros alejados hace tiempo de la estructura partidaria, ciudadanos independientes, pero todos seguidores de los idearios de: ética ciudadana, libertad con igualdad y justicia social, vemos con preocupación el escenario político que se presenta a partir de las elecciones del pasado 22 de octubre.

El pueblo argentino, agobiado por una situación económica dramática, acechado por la inseguridad ciudadana y espantado por algunos actos de corrupción; en el marco además de una realidad condicionada por el poder económicos concentrado y, sus aliados fácticos que limitan nuestra débil democracia; parece haber bajado los brazos y caminar indefectiblemente hacia el abismo del fascismo, representado por un capitalismo inhumano y que desprecia los más elementales valores de la persona.

Estamos hablando de la nefasta posibilidad que Javier Milei sea elegido presidente de la república en el próximo balotaje y con él, se puedan llegar a concretar ideas delirantes como la venta de bebes y de órganos, terminar con la soberanía monetaria, que los hombres puedan libremente renunciar a la paternidad dejando a la mujer y a los niños desprotegidos, desconocer el calentamiento global, privatizar los ríos permitiendo la contaminación, o terminar con la educación y la salud pública. Como así también, la ofensa hacia nuestros ex combatientes de Malvinas, cuando señaló que uno de sus referentes preferidos es Margaret Thatcher.

El dirigente libertario, no sólo desprecia a Yrigoyen y Alfonsín-dos próceres de la democracia-, sino también desprecia los valores que ellos representan, como la consagración del voto universal, que después de luchas y revoluciones puso fin a años de una democracia elitista y oligárquica a partir de la sanción de la Ley Sáenz Peña y que permitió el acceso de Hipólito Yrigoyen al gobierno.

Desprecia la democracia recuperada en el 83, que costó sudor y sangre, desprecia el NUNCA MÁS del juicio a los comandantes de la dictadura militar, desprecia la unión de todo el pueblo argentino y las fuerzas populares en defensa de la democracia durante la crisis de semana santa del 87. Desprecia los derechos humanos y el: “SOMOS LA PAZ Y LA VIDA DEL 83”.

Javier Milei, y la derecha reaccionaria que hoy se alía con él, no es opción. La alternativa de la hora es: DEMOCRACIA O FASCISMO.

Que el anti peronismo de algunos no los obnubile y les impida ver el bosque. Debemos votar por la democracia, ésta: imperfecta, contradictoria, que todavía no pudo, no supo o no quiso, pero como dijera Raúl Alfonsín, “Es el único método posible, el de la democracia de las mayorías gobernando para todos y no sólo para algunos”. No es tiempo de esconder la cabeza como el avestruz. Es hora de construir una democracia donde se conjuguen, de una vez por todas la libertad con la igualdad y la justicia social. Hoy la alternativa posible es, el candidato a presidente de Unión por la Patria, más allá de sus contradicciones.

Para terminar, pedimos reflexión recordando las palabras de Raúl Alfonsín: “Si alguien distraído, al costado del camino cuando nos ve marchar, nos pregunta:’ ¿Hacia dónde marchan, por qué luchan?’ Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. ’Que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la Justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino’”...

Luis Sellan-Ariel Frick-Daniela Vaz-Rosario Bay-Camilo Semería-Oscar Da Costa-Jorge Paiz-Nicolás Paiz-Jorge Bortolato-Adrián Piriz-María Alba Van Marrewijk-Adalberto Ariel Bigarella-Bárbara Basbus-Ismael Bernal-Néstor Manca-Pamela Comoli-Gabriela Ludeño-Mauro Martínez-Omar Dos Reis-Marianella Churruarín-Daniel Farías-Eduardo Cossi-Javier Gutierrez-Arturo Gómez-Franco Cirelli-Norma Vázquez-Fabián Caballero

