Comunicado del Club Náutico Zárate: situación en el predio de islas

"Ante las diferentes notas de índole periodístico que se dieron a conocer en las últimas semanas, esta Comisión Directiva desmiente todo comentario de personas que con clara intención política intentan utilizar en su beneficio personal una serie de acusaciones maliciosas que sugieren mancillar el honor de nuestra Institución, nuestros socios, nuestros empleados e inclusive nuestras autoridades.

El desfile por una numerosa cantidad de medios, algunos radiales, otros televisivos y algunos posteos en diferentes sitios de internet que se prestaron para difundir estos dichos, donde unas personas relacionadas con partidos políticos marginales y minoritarios nos hacían responsables de distintos hechos delictivos en el sector de islas de Zárate sin tener ningún tipo de fundamento o prueba.

Esto no es mas que una réplica a la Causa Judicial iniciada por el Club contra las ocupaciones ilegales en terrenos insulares pertenecientes a la institución allá por el 2019 con el objetivo de recuperar estas tierras tomadas ilegítimamente y en muchos casos de manera violenta, que por suerte y seguimiento de nuestros letrados y esta CD va llegando a un final.

Dado que nuestra Institución ha acreditado en dicha causa los Títulos de Propiedad, Permisos de Construcción, Planchetas Catastrales, como así también los respectivos Informes de Dominio actualizados donde consta la Titularidad indiscutida del Club Náutico Zárate, es poco lo que se puede agregar al respecto de este tema.

Sin embargo, un grupo de violentos ocupantes transitorios llegados mayormente en época de pandemia, creen que nuestras posiciones isleñas son tierras del “Bien Público” aduciendo erróneamente que las mismas son parte inseparable del Río Paraná, y por dicho motivo no podrían nunca pertenecer a un privado (excepto ellos claro).

Argumento que se cae solo con abrir cualquier Plano Catastral de ARBA, donde constan todas las parcelas de la Provincia de Buenos Aires y puntualizar en esta zona para poder sacar conclusiones más exactas y no caer en la construcción de un relato que aunque romántico no deja de ser una falacia desde su raíz.

No obstante esta misma gente asegura haber sido amenazada, incendiada, hostigada, denigrada, por gente del club y su CD, llegando aún más lejos y acusando de delitos de Lesa Humanidad, de integrar Grupo de Tareas y demás aseveraciones infundadas de las cuales no existe una sola prueba. Citando cuestiones totalmente fuera de la realidad, relacionando esto con una época que ninguno de nosotros vivió, ni quisiera vivir jamás.

El argumento para tamaña acusación: Circulan una foto (una sola), donde 2 trabajadores pertenecientes a la Planta Permanente del Club, en una lancha de la Institución identificada con los colores y logos, en horario matutino son interceptados transportando combustible desde nuestro Club al sector en obra en la isla. Es de destacar que cualquier isleño legitimo tiene conocimiento de que en ese sector no hay Energía Eléctrica, ni Estaciones de Servicio, con lo cual el combustible es el único recurso energético y se utiliza en nuestro caso para alimentar las Maquinas (Tractor y Pala Mecánica), Desmalezadoras, Motosierras y Grupo Electrógeno, solo por citar algunas de las herramientas necesarias para mantener y mejorar el espacio.

Es al menos llamativo que esta gente no conozca esta realidad, más aún si creyeron haberlos sorprendido en un hecho tan repudiable y peligroso no hayan tomado más imágenes del momento exacto donde los mismos supuestamente inician un incendio o mejor aún una filmación de dicho evento. Aprovechando que furtivamente estaba el fotógrafo muy atento.

Sin embargo no hay nada de eso, solo sostienen la acusación con una imagen y de ahí desarrollan todo un relato donde nos responsabilizan de los incendios que sufrimos todos los habitantes de esta ciudad pero cuyo origen no radica en terrenos de nuestro Club, donde por suerte no hemos sufrido en esta temporada incendio alguno, es más, hemos colaborando con Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina el año pasado con embarcaciones y personal de nuestra Entidad, donde si tuvimos un evento de incendio de grandes magnitudes que por suerte se pudo controlar.

Ahora puntualizando sobre otro hecho donde estos mismos denunciantes alzan la voz, donde Personal del Club en su ronda diaria detecta, un acampe precario sobre las costas del Canal Irigoyen, en un espacio donde existen carteles indicativos de que es Propiedad Privada del Club Náutico Zárate, se procede inmediatamente a poner en aviso a esa gente. Todo esto se desarrolla el pasado Martes 21 de Marzo por la mañana.

Para evitar situaciones de enfrentamientos verbales o de actos de violencia, el Club envía una embarcación con Miembros de la CD y Personal del Club, no sin antes dar aviso a la Prefectura, con el objeto de manifestar de lo que era evidente, estaban ocupando un espacio privado perteneciente a nuestra Institución.

Es de destacar que las Fuerzas no asistieron en apoyo nuestro sino simplemente para garantizar el entendimiento de las partes sea de manera educada y armoniosa, lo cual fue imposible, las agresiones e insultos de los ocupantes hicieron imposible cualquier dialogo, a lo cual la embarcación del Club y la de Prefectura se retiraron de inmediato. Rechazando enfáticamente cualquier hecho violento de parte de los actuantes de nuestro Club que se le quieran imputar, estando en todo momento de nuestra permanencia en el lugar la supervisión por Personal de PNA como testigos oculares.

La CD decide en mismo día radicar una nueva denuncia en la Fiscalía de nuestra ciudad, aportando toda la información requerida, y haciendo ampliaciones que fueron incorporadas a la causa a posterioridad, como lo vino haciendo ante cada hecho de estos que fuera detectado.

Debido a que de inmediato se percibió en el espacio la presencia de extraños, los cuales presumiblemente hicieron desaparecer todo cartel indicativo de propiedad o los que fueron instalados sobre el albardón indicando distancias con referencias del Club.

Es de destacar que el Club mantiene una excelente relación con la comunidad de la isla, la verdadera, los que han ocupado y trabajado ahí por siempre, los que se sacrifican por desarrollar su espacio en un medio donde el estado esta prácticamente ausente. Es así como se firmaron algunos contratos con isleños que jamás pusieron en duda la titularidad de las tierras y hoy mantienen un espacio determinado, con la condición de mantener siempre los carteles y desalojarlos cuando la Institución se lo requiera en un futuro.

El conflicto radica con los oportunistas que presentando inicialmente documentación ostensiblemente falsa sobre supuestas compras a terceros de estas mismas tierras, plantean situaciones de legítimo derecho, o los que intentan alegar una posición veinteñal de ocupación simplemente con el peso de la misma afirmación.

Lo más desopilante del planteo es que esta misma gente es la que ahora cambiando su estrategia afirma que son “tierras del bien público” y ellos las ocupan en una supuesta comunidad isleña desde sus ancestros, es decir que ahí vivieron toda la vida.

La mayor parte de esta gente posee casas en la ciudad, autos y lanchas y aparte pretenden tener su refugio de fin de semana en los terrenos del Club Náutico Zárate.

Esta Comisión Directiva tiene en su mandato el objetivo de preservar, defender y recuperar el patrimonio territorial por la única vía que siempre hemos usado en los casi 100 años de historia de nuestra Institución, la Gestión, la Legal y la Justicia."