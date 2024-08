Comunicado de repudio de la Asociación Memoria Verdad y Justicia e HIJOS Zárate

Repudio a los hechos protagonizados por Dirigentes, Diputados y Legisladores de la Libertad Avanza reivindicando la Dictadura Militar.

Los miembros de la Asociación Memoria Verdad y Justicia e HIJOS Zarate, repudiamos enérgicamente los diferentes hechos reivindicatorios por Dirigentes, Diputados, y Legisladores de la Libertad Avanza a nivel Nacional y Local.

Según lo trascendido por los medios y el reconocimiento de dos “Diputadas Arrepentidas,” de los seis que visitaron a los Genocidas en Ezeiza, violando todas las normas vigentes, del régimen federal carcelario, esto constituye un hecho de gravedad institucional, que pone en peligro el buen funcionamiento democrático.

Los Diputados de La Libertad Avanza, consideran “Una Visita Humanitaria a Presos Políticos”, es importante informarles a estos Legisladores, que estos Genocidas fueron juzgados y condenados por delitos Lesa Humanidad, (delitos imprescriptibles), algunas de las causas por la fueron encontrados culpable son: apropiación de niños, violaciones, Tormentos, torturas, y asesinatos.

También se conoce el proyecto donde una vez más se quiere dejar sin juzgar los delitos cometidos por estos asesinos. Los genocidas que se encuentran en la cárcel de Ezeiza son:

Adolfo Donda: Procesado por sesenta y dos Delitos de Lesa Humanidad.

Alfredo Astiz: condenado en dos oportunidades a perpetua, por los crímenes cometido en la Escuela Mecánica de la Armada.

secuestró y detuvo en forma clandestina al grupo de Santa Cruz: Azucena Villaflor, Esther Ballestino, Maria Ponce ( tres fundadoras de Madre de Plaza de Mayo), las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y los activistas, Angela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, Jose Julio Fondeville, Eduardo Gabriel Horane, Raquel, Bulit y Patricia Oviedo.

Raul Gulglielminetti: opero en el Centro Clandestino Automotores Corletti, relacionado al plan condor, y en comienzo de la democracia custodio Presidencial de Raúl Alfonsín, condenado por delitos de lesa Humanidad en el año 2011 a 20 años de prisión.

Carlos Suarez Mason: condenado por delitos de Lesa Humanidad ESMA

Mario Marcote: miembro del servicio de informaciones y condenado a 17 años en Rosario.

Miguel Britos: ex Miembro de la Superintendencia de Seguridad Social, condenado por delito de lesa humanidad en el circuito represivo A B O (Atletico, Banco, Olimpo).

Honorario Carlos Martinez Ruiz: condenado a perpetua por los crímenes cometido en el centro Clandestino Automotores Orletti.

Jorge Cesar Arguello: condenado a perpetua por delitos cometidos en el circuito CAMPS.

Juan Manuel Cordero condenado a 25 años de prisión por delitos cometidos en el marco del plan cóndor.

Hace algunos días en nuestra ciudad la concejal de la libertad avanza del partido de Zarate, publico en sus redes sociales una bota militar pegando una patada a un pañuelo blanco “símbolo distintivo de las Madres de Plaza de Mayo”, no solo reivindicando la última dictadura militar, sino utilizando este hecho aberrante que también repudiamos, porque en este caso no vamos a hablar de desconocimiento si no de intencionalidad. La concejal que utiliza las herramientas democráticas para llegar a la legislación local y reivindica los golpes militares.

Una concejal que utiliza la Leyenda en el Cuadragésimo Aniversario del Nunca Mas, cada vez que presenta un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de Zárate, y que desconoce y odia la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Zarate. Los miembros de la Asociación Memoria Verdad y Justicia e Hijos Zárate, le contamos que la Primer Mujer Reconocida como Ciudadana Ilustre, por el Honorable Concejo Deliberante de Zarate Ordenanza N 4700, 2018, Myrta Rivadeneyra, Madre de Plaza de Mayo Zarate madre de Riki Monteiro un estudiante del Colegio Nacional de Zárate de 17 años Detenido Desaparecido el 10 de diciembre de 1976.

Y la 2da. Mujer reconocida como Ciudadana Ilustre bajo la Ordenanza N 4926, Luisa Bertrans de Barahona, año 2022.

Los miembros de la Asociación Memoria Verdad y Justicia de Zarate e HIJOS Zárate. decimos con nuestras madres y nuestras abuelas No.

El legado de las Madres y Abuelas de Zarate queda en cada uno de nosotros que defendemos y defenderemos la Memoria la Verdad y la Justicia, Nunca Mas este marco de Impunidad a los Genocidas, que nos retrotrae como sociedad y no queremos volver.

LA SANGRE DE LOS 30 MIL NO FUE EN VANO

SEGUIREMOS EXIGIENDO JUSITICIA Y CARCEL COMUN A LOS GENOCIDAS.

SANCION A LOS DIPUTADOS NACIONALES Y A LA CONCEJAL LOCAL

¡¡¡NUNCA MAS!!!