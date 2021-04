El avance de la segunda ola está saturando rápidamente nuestro sistema de salud. Cuando hablamos de saturación no solo nos referimos a cifras límites en los porcentajes de ocupación de camas, sino también a la capacidad limitada de los equipos de salud, agotados luego de un año de pandemia, para sostener el tremendo ritmo laboral que vivimos en estos días críticos.

Las guardias abarrotadas, las terapias llenas, las derivaciones en ambulancia, la falta de personal para operativizar las nuevas camas que se van generando son parte de un escenario realmente preocupante.

Con el sistema de salud al límite, es imperioso que desde el Estado se destine un presupuesto de emergencia y se generen nombramientos genuinos para fortalecer los equipos de salud en el peor momento de la pandemia.

Frenar los casos para evitar el colapso total

Las medidas adoptadas por el gobierno nacional, y que también se aplican en nuestra provincia, aún no han impactado en forma significativa en la curva de casos. Si bien, hace falta un tiempo prudencial para terminar de evaluar el impacto, desde los lugares de trabajo vemos con claridad que hacen falta medidas más contundentes para disminuir la circulación de personas y disminuir no solo los contagios, sino también la demanda que ya no puede absorber el sistema, como, por ejemplo, las internaciones por politraumatismos por accidentes en la vía pública. Así como un presupuesto de emergencia para garantizar personal del equipo de salud no precarizado, la infraestructura y los Elementos de Protección Personal (EPP) que se necesiten.

Las disposiciones establecidas hasta el momento son insuficientes y probablemente se necesiten mayores restricciones para volver a tener el control de la pandemia. La oposición al cierre de actividades -entre ellas la presencialidad en las escuelas- es irresponsable y, desde el punto de vista sanitario, tiene consecuencias de proporciones.

Con el 15% de la población vacunada con una dosis y el 1,9% con ambas dosis es necesario ganar tiempo para inmunizar a todos los grupos de riesgo y aumentar la velocidad de vacunación. Por ello, se requiere una mayor restricción de actividades con apoyo social y preservación del trabajo y salario.

Nuestro gremio se ha sumado a la campaña por la liberación de las patentes y la declaración de las vacunas como bien público. La vida debe estar por encima del negocio de la salud y la soberanía sanitaria con la producción pública. Este es, sin dudas, el camino a recorrer si no queremos seguir dependiendo del goteo de vacunas de los grandes laboratorios y países poderosos.