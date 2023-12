COMPARTIENDO HISTORIAS por Sergio Robles (*): LA HISTORIA DE MANUEL JOSÉ DE LA TORRE

Desde 1915 existe una calle en la ciudad de Zárate que lleva el nombre de Manuel José de la Torre en homenaje a una de las figuras de relevancia en la historia local de la segunda mitad del siglo XIX.

Manuel José de la Torre nació en Buenos Aires en 1830 siendo sus padres el hacendado Rufino de la Torre-Haedo y María Cipriana Soler-Otálora, hermana del general Miguel Estanislao.

Hacia 1840, el padre de Manuel José, administraba la estancia Las Palmas, perteneciente a Ana María Otálora de Rivadavia. Fue en aquella época cuando ocurrió la rebelión fallida de Lavalle contra el gobernador Rosas; el apoyo de Rufino a aquella causa produjo su emigración a la Banda Oriental del Uruguay luego que sus bienes fueran confiscados.

Efectivamente, el 16 de septiembre de 1840 Rosas dictó el decreto declarando confiscados los bienes muebles e inmuebles de los unitarios para la reparación de las pérdidas causadas en las fortunas de los “fieles federales” por las fuerzas de Lavalle. Entre los perseguidos se encontraban algunos vecinos de Zárate, como Quirno, Insúa Díaz, Urruchúa, Matos, Collado, Anta y el mismo De la Torre, quien pudo evadir la prisión gracias a una advertencia amiga llegada a tiempo.

Rufino escribió a su esposa, que se encontraba en la estancia Las Palmas, comunicándole que llegaría por el río (Paraná de las Palmas) a las doce de la noche, en una chalana, dándole el santo y seña. Su hijo Manuel José, niño de diez años, fue el encargado de responder la señal ante la llegada paterna.

Embarcada la familia en el puerto de las Palmas, a poco de navegar fue detenida por una embarcación de la escuadra francesa que, por entonces bloqueaba los ríos. Identificados los perseguidos, el comandante francés facilitó a los mismos, los medios necesarios para que pudieran llegar sin dificultades hasta el Rincón de Haedo, en la Banda Oriental, propiedad del estanciero del mismo nombre, unido por lazos familiares a de la Torre.

De modo que durante varios años, Manuel José transcurrió su primera juventud, junto a su familia, como emigrado en tierras uruguayas.

Hacia 1848 Rosas intentó el restablecimiento de relaciones con muchos de los sectores con lo que se había enfrentado, devolviendo los bienes embargados. Así es que la familia De la Torre pudo regresar.

En 1852, el joven Manuel José, contrajo matrimonio en Capilla del Señor con su prima hermana Jovita Godoy Soler, padres de dos hijos sobrevivientes: Carlos María, quien fuera intendente municipal y senador provincial, y Ana María, fundadora y primera presidente de la Sociedad Protectora de los Pobres.

Caído Rosas y muerto Rufino de la Torre, Ana María Otálora donó, en 1854, la estancia Las Palmas a su sobrina María Cipriana Soler, favoreciendo en particular a su sobrino nieto Manuel José de la Torre con un legado en tierras en remuneración y recompensas "de los servicios y cuidados que me ha prestado y me presta en mi vejez, a más del mucho cariño que le tengo", expresaba en su disposición de última voluntad.

Fue en ese mismo año de 1854 que se creó el Partido de Zárate y poco tiempo después, se organizó la primera municipalidad electiva. Como resultado de la misma se celebraron elecciones populares siendo elegido Manuel José para el cargo de municipal procurador.

Desde entonces y durante décadas desempeñó diversos cargos públicos: municipal, presidente de la Municipalidad, presidente del Consejo Escolar y comisionado municipal y participó de toda comisión o iniciativa para llevar adelanto al poblado.

Durante los últimos años de su vida se convirtió en una figura de referencia y venerada por el vecindario. Falleció el 26 de septiembre de 1913 en la casa que construyó próxima a las barrancas, sobre la calle Ituzaingó y que sus descendientes donaron para sede del Museo de la ciudad (Museo Municipal Quinta Jovita).

(*) Licenciado en Historia e Historiador. La historia compartida es un fragmento extraído de su libro Los que pasaron. Gentes en la historia de Zárate. Colección: Biografías, vol.1 Contacto: serrob2009@hotmail.com