Cómo mutó el voto del 2019 al 2023

En solo cuatro años se pasó de un mapa "azul" -conquistado por el Frente de Todos, salvo Córdoba y CABA- a la franja "de Boca" y ahora, un violeta con varias excepciones, una muestra de un resultado electoral de tres tercios, aunque sin contar un porcentaje similar de votantes que ni siquiera fueron a las urnas en la última elección.

En solo cuatro años, el mapa final de las PASO presidenciales pasó de uno conquistado por el entonces Frente de Todos, con Córdoba y Ciudad de Buenos como únicas excepciones en favor de Juntos por el Cambio, a otro dominado por La Libertad Avanza, desde la Antártida hasta Jujuy, en el que solo 5 distritos quedaron en manos del ahora frente oficialista Unión por la Patria y 3 para Juntos por el Cambio. A pesar del alarmante resultado alcanzado por la ultraderecha, el resultado electoral quedó dividido en tres tercios, sin contar con un porcentaje similar de votantes ni siquiera fue a las urnas.

En las PASO 2019, el entonces presidente Mauricio Macri ya había pactado el acuerdo récord de 45.000 millones de dólares con el FMI para intentar ir por la reelección en una economía en caída y que se encaminaba a una inflación anual del 52,5 por ciento, duplicando la heredada del gobierno de Cristina Kirchner (25%). En ese contexto, la flamante alianza del Frente de Todos, con Alberto Fernández como candidato, arrasó en las urnas con un 47,7 por ciento de los votos.

En una elección con una participación del 76 por ciento, a diferencia de la participación del 69,6 del domingo, el frente peronista sacó 12.205.938 de votos frente a los 6.460.689 obtenidos el domingo pasado. Por su parte, Macri como candidato único de la alianza de derecha obtuvo 31,8 pro ciento en 2019, por encima del 28,3 por ciento que reunieron los precandidatos Patricia Bullrich y Horario Rodríguez Larreta. En cantidad de votos, la diferencia entre las PASO 2019 y 2023, fue de 8.121.689 sobre 6.698.029 conseguidos este domingo.

Quien capitalizó esa abrupta caída de votos fue el candidato que propone reponer y profundizar la política económica de Mauricio Macri y Carlos Menem: Javier Milei. El candidato de la Libertad Avanza obtuvo 7.116.352 votos. Eso fue posible debido a la inesperada cantidad de votos que acumuló en las provincias --cuando sus candidatos habían fracasado en las 18 elecciones provinciales que ocurrieron en la previa al 13 de agosto--. La Libertad Avanza se quedó con la victoria en 16 provincias.

La Patagonia, del peronismo a la ultraderecha

Milei triunfó en toda la Patagonia -Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa- donde en las elecciones provinciales hubo cambios de gobierno: dos con derrota del peronismo (Santa Cruz y Chubut), y las tres restantes renovaron la fuerza gobernante, coaliciones locales con cercanía o abiertamente oficialistas (Río Negro y Tierra del Fuego) y el peronismo en La Pampa.

En el sur del país, donde UxP y JxC alternaron el segundo puesto, Milei sacó una diferencia de casi 20 puntos en Neuquén y Chubut. En la primera, Milei obtuvo 41,2 por ciento, donde el Frente de Todos en 2019 había logrado un 48 por ciento ; mientras que en la segunda el candidato de la ultraderecha se quedó con el 41,1 por ciento, donde el Frente de Todos había logrado el 54,1 puntos porcentuales. En las dos provincias, las cifras de Juntos por el Cambio permanecieron alrededor del 25 por ciento en los últimos cuatro años.

La franja de la remontada de Macri, perdida por Juntos por el Cambio

La región donde La Libertad Avanza barrió lo ganado por Juntos por el Cambio fue en el centro del país. El caso más emblemático fue Córdoba, provincia en la que la figura de Macri venía obteniendo victorias. En las PASO 2019 fue el único distrito, además de la Ciudad de Buenos Aires, ganado por Juntos por el Cambio. Obtuvo un 50,1 por ciento de los votos. El domingo, pasado la alianza que llevó a Bullrich y Larreta perdió 30 puntos, al obtener un 20,6%, mientras que Milei obtuvo un 34,1% y Hacemos por Córdoba --la fuerza que llevará a las generales a Juan Schiaretti como candidato presidencial-- se quedó con el 28%.

En tanto, en Mendoza, San Luis y Santa Fe, donde Juntos por el Cambio obtuvo victorias electorales en la previa a las PASO del domingo pasado --imponiéndose en las internas a gobernador y dando un batacazo por la gobernación puntana--, Milei también ganó. La Libertad Avanza obtuvo resultado muy elevados: Mendoza (45,7%), San Luis (49,6%) y Santa Fe (36,5%); allí donde Juntos por el Cambio en 2019 había obtenido 38%, 34,8% y 34,3%, respectivamente. El Frente de Todos también perdió un gran caudal de votos en esas provincias, ya que para las PASO de 2019 había ganado en Mendoza (41%), San Luis (45,2%) y Santa Fe (44,3%)

Esas victorias fueron revertidas por Macri en las generales de 2019, cuando el ex presidente lanzó una campaña por todo el país con el objetivo de no perder en primera vuelta, algo que no logró, pero que sí le alcanzó para achicar mucho el margen. Si se compara el resultado obtenido por Milei en esas provincias con el resultado de las generales de 2019, la perdida de votos JxC es más significativa, ya que había logrado Mendoza (50%), San Luis (45,1%), Córdoba (61,3%) y Santa Fe (43,5%).

Otros dos provincias que pueden marcar la sorpresa electoral que deja la victoria del candidato de la ultraderecha son Jujuy y Tucumán. La provincia del norte, gobernada durante ocho años por el ahora ex precandidato a vicepresidente de JxC Gerardo Morales, fue otra de las provincias que se anotó Milei con una victoria por el 41,7% de los votos, a pesar de que el sucesor de Morales ganara cómodamente la elección provincial de mayo.

Tres casos distintos, el mismo voto

Jujuy también fue ganada por el Frente de Todos en las PASO 2019 (47,8%) y Macri no logró revertir esa derrota en las generales. Unión por la Patria logró solo un 21,7 por ciento de los votos en esa provincia el domingo, mientras que la caída de Juntos por el Cambio fue de 30,2 por ciento en las PASO anteriores a un 24,9% en esta.

Tucumán es un territorio marcadamente peronista. Allí donde, a pesar de la intervención de la Corte Suprema para bajar la candidatura a vicegobernador del actual mandatario Juan Manzur, el peronismo se impuso con la candidatura de Osvaldo Jaldo por el 56,3% de los votos. En las PASO 2019, el entonces Frente de Todos ganó con el 60,5% de los sufragios, mientras que el domingo pasado obtuvo el 33,9% frente al 37,1% de Milei, quien en la elección provincial respaldó a Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, obteniendo solo el 3,9% de los votos.

Misiones puede ser otro caso de estudio. Allí donde gobierna, desde hace 20 años, el Frente Renovador de la Concordia --partido provincial creado por el peronista Carlos Rovira-- y que renovó la gobernación con el 66% de los votos, Milei se quedó con el 45,1% de los votos. En las PASO 2019, el Frente de Todos había obtenido el 57,9% de los sufragios en tierra roja.

Las provincias que retuvieron Unión por la Patria y Juntos por el Cambio

Las dos coaliciones que venían disputando el poder a nivel nacional desde 2015 pudieron retener solo 8 provincias, en comparación con las elecciones de 2019, mientras que una de ellas cambió de manos a favor de los cambiemitas.

Unión por la Patria ganó en las PASO del domingo pasado en Catamarca (40,2%), Santiago del Estero (55,2%), Chaco (36,1%), Formosa (48%) y Buenos Aires (32,1%). En esas provincias, el entonces Frente de Todos había obtenido amplios márgenes. En 2019, había obtenido: 62%, 77,6%, 59,8%, 66,6% y 52,4%, respectivamente. Milei quedó segundo en las PASO del domingo pasado en todas las provincias, excepto en Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio lo superó. Tratándose de provincias gobernadas por el peronismo, el objetivo rumbo a las generales será recuperar algo de los votos perdidos.

Por su parte, Juntos por el Cambio retuvo solo la Ciudad de Buenos Aires en comparación con las PASO 2019 e incluso por mayor margen: consiguió el 49,1% de los votos para sus precandidatos presidenciales el domingo pasado, frente al 46,9% logrado por Macri en la anterior PASO presidencial. La provincia de Córdoba que había ganado en las PASO 2019, también quedó en manos de Milei.

Por último, JxC retuvo Entre Ríos, provincia que le arrebató al Frente de Todos en las generales de 2019, por décimas, y confirmó en las PASO del domingo, con un menor porcentaje: 44,5% y 36,7%, respectivamente. En tanto, sumó una victoria en la provincia de Corrientes, donde gobernó históricamente el radicalismo, pero el peronismo se había impuesto en las PASO y las generales anteriores.

https://www.pagina12.com.ar/