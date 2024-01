Comenzó una nueva edición de las Pasantías Educativas de Verano en Tenaris

Tenaris le dio la bienvenida a un total de 69 estudiantes universitarios que protagonizan la edición 2024 de las Pasantías Educativas de Verano (PEV). Se trata de un programa clave en la estrategia de atracción y formación de talentos de la compañía, con espíritu federal, y que promueve el desarrollo profesional mediante la ejecución de un proyecto con impacto real en las operaciones de Tenaris, la conformación de un red de contactos, y la adquisición tanto de conocimiento técnico como de las habilidades necesarias para integrar equipos corporativos de trabajo.

Los tres días iniciales de las PEV consistieron en una inducción a las operaciones y cultura de la compañía, con fuerte foco en seguridad y ambiente. Federico Agundez (director de Recursos Humanos) y Paula Lardizabal (gerente de Operaciones) compartieron su trayectoria profesional y brindaron consejos para tener éxito en esta experiencia industrial. Por su parte, el pasante Tomás Conde y la joven profesional Carolina D’Agostino hablaron de su paso por las PEV 2023 y cómo el programa impactó en sus carreras. Además, tras recibir sus elementos de protección personal y laptops, el grupo recorrió el Centro Industrial Campana con paradas en la Acería y el Laminador Continuo 2.

“Tenemos 49% de ingresos de mujeres y 51% hombres, quienes vienen de lugares tan diversos como La Plata, San Nicolás, Mar Del Plata, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Salta, Bahía Blanca y San Luis. Por eso, el 38% tuvo que ser relocalizado para poder desempeñarse tanto en Campana como en Sede, Valentín Alsina, Villa Mercedes, San Nicolás y Neuquén”, explicó Aldana David, manager de Atracción de Talentos.

Para Tenaris, este grupo de pasantes representa la oportunidad de incorporar verdaderos agentes de cambio, apasionados por la tecnología y por la sustentabilidad, promoviendo de manera activa la evolución y la mejora de los espacios de trabajo. A su vez, para estos estudiantes los tres meses de la pasantía constituyen una experiencia desafiante, profesional y cuyos aprendizajes los acompañarán por el resto de sus carreras.

Gracias a los videojuegos, Julián Daniel García descubrió a los 10 años que quería ser programador. Hoy, le queda menos de uno para cumplir su primer gran objetivo: convertirse en ingeniero en Sistemas. “No tengo experiencial laboral y hasta esta semana no sabía muy bien lo que hacía Tenaris, pero conocía su prestigio”, asegura uno de los flamantes PEVs, alumno de la UTN Buenos Aires. “Espero aprender nuevas habilidades. Voy a estar trabajando con Python y otras herramientas, que no tuve la oportunidad de ver en la facultad y sé que son muy utilizadas en mi rubro”, comentó.

“Creo que las personas que estudiamos ingeniería tenemos eso de querer todo el tiempo un desafío y aprender”, señaló Stefania D’Amico, incorporación del departamento de Metalurgia. La joven marplatense estudiaba ingeniería química, pero cuando cursó Física I se inclinó por la mecánica. “¿Quién no quiere venir a trabajar a Tenaris? Más cuando estudiás ingeniería mecánica. Es como una de las metas de tu carrera”, afirmó Stefania.

Por su parte, Pilar Bottezzi es de Bahía Blanca y estudia Finanzas en la Universidad de San Andrés. “Sé mucho de teoría, pero siento que me falta en la parte práctica. Por eso creo que estas pasantías me permitirán aplicar ese conocimiento”, asevera la joven, ayudante de cátedra en la materia Programación. “Eso me abrió las puertas de un mundo que no conocía y es algo que quiero replicar en Tenaris: descubrir en qué ámbitos me gustaría desarrollarme”, aseveró.