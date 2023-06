Comenzó la 14º edición de Costa Joven

Con la participación de cientos de estudiantes de diferentes escuelas secundarias del distrito, regresó el exitoso certamen que impulsa el Municipio de Zárate desde hace más de una década.

El equipo de la Dirección de Juventud de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social del Municipio, junto a funcionarios de numerosas áreas estuvieron presentes en el acto que se realizó este jueves en el Zárate DAM Stadium.

Costa Joven es un programa que consta de varias competencias (artísticas, culturales, deportivas, de formación y esparcimiento) con el objetivo de que los alumnos y alumnas de 4°, 5º, 6º y 7º año de escuelas públicas y privadas de Zárate puedan generar vínculos interescolares, darles vida a los espacios públicos de la ciudad, compartir momentos recreativos y ejercitar la reflexión en torno a las diferentes temáticas que se van abordando.

La presentación comenzó con la participación del DJ Alaan Fonseca, luego tuvo una votación en vivo del destino de premiación a través de las historias de Instagram de @juventudzarate, seguido por la actuación de Lr Floow. También hubo un show de baile de Regina Dance Center y el cierre estuvo a cargo de la banda Latin Love.

Este año Costa Joven tendrá una agenda ampliada de actividades, talleres e invitados especiales y el premio al curso ganador será un viaje a Mendoza.

“Es una alegría enorme que podamos lanzar una nueva edición de Costa Joven, que dejó de ser un simple programa para convertirse en una política de Estado que pudimos sostener a lo largo de muchos años y vamos a seguir sosteniendo siempre con el acompañamiento de todos ustedes. Que tengamos un Estado tan presente para todas las juventudes, no es poca cosa. Esto que existe en Zárate no está en todos los municipios y la verdad que, para mí, como parte del equipo municipal, me llena de orgullo. Tenemos un intendente que se preocupa por cada uno de ustedes generando herramientas inmediatas. Cuando ustedes nos demandan, nosotros tenemos respuesta y así vamos a seguir siempre”, expresó el director de Juventud Kevin Georgieff.