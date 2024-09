Columna de opinión: Visita del Intendente Matzkin a la sede de la AIEA . Algunas ideas... por Ricardo Runza

El Partido de Zárate es el único partido bonaerense sin gobierno municipal. Este fenómeno se da aquí porque los integrantes de la política zarateña se perciben con responsabilidades limitadas con la ciudad de Zárate y algunos también con la falsa ciudad de Lima. Esta última declarada ciudad por la Legislatura bonaerense en base a mentiras y como a nadie en este distrito le importa las cuestiones del Partido, nada importó al respecto. Por eso, tanto el Concejo Deliberante como el propio Intendente aprobaron para la ciudad de Lima la única bandera dada a una ciudad en toda la Provincia de Buenos Aires, sin mediar ley provincial alguna para respaldar tal acto administrativo. La Ley para estos dirigentes no es una cuestión importante a tener en cuenta.

Esta desaprensión por el territorio del Partido de Zárate y por todo lo que pasa en él tiene correlato con lo que sucede en el ámbito nuclear.

Podríamos sumar más causales que explican esta conducta: ignominia, ignorancia, mediocridad, incapacidad, desaprensión, desinterés.

Como no tiene consecuencia para ellos, no necesitan cambiar. El electorado zarateño no es muy exigente. Todos tenemos que hacer un mea culpa.

Esto se refleja claramente en los ejercicios de emergencia nuclear que se realizan cada dos años en este Partido. La catástrofe nuclear que se planifica es apenas un incidente. Una cuestión que se arregla en “dos minutos”. Que no tiene gravedad alguna. Que solo puede afectar a la planta y que por precaución se toma un radio de tres kilómetros a la redonda con una evacuación y -por las dudas- a todo lo que se encuentre en una sola dirección a diez kilómetros de las centrales: el ejido urbano de Lima. Nada más. Los vientos no rotan y soplan solo según lo que dispone el ejercicio. Nunca llueve. Esto se ha transformado en una rutina. Nadie se anima a innovar. La cofradía nuclear argentina está compuesta por dioses infalibles. No hay siquiera riesgos. Ante esto, nadie se atreve a insinuar que dada la experiencia internacional debemos explorar otros escenarios más graves y que tenemos la responsabilidad de planificar los mismos y prepararnos para ellos.

El Municipio del Partido de Zárate es cómplice de esta minimización extrema e irrealista y por décadas se ha ajustado a esto que no es otra cosa que una pantomima, una obra de teatro, un ítem de una planilla que se da por cumplido y listo. Así se va el Intendente Marcelo Matzkin a Viena a un evento donde en teoría participan iguales pares a él que tienen centrales nucleares en su jurisdicción.

En el accidente nuclear de Fukuyima (Japón) la evacuación de personas se dio en un radio de 30 km en un ámbito geográfico montañoso y costero. En una zona plana como la nuestra donde los vientos no tienen impedimentos físicos, la situación es más peligrosa. La expansión se da con mayor velocidad, por supuesto dependiendo del viento y otras cuestiones meteorológicas. La ciudad de Zárate está a unos 20 km lineales de las centrales. No es lo mismo el océano que un río como el Paraná. Tampoco el formato de las napas de agua y los suelos. Todo debiera ser objeto de estudio y modelización.

Es claro que la mayor amenaza a la seguridad que tiene la Argentina es un evento nuclear en las Centrales de Atucha. Para tomar nota: Un circulo de 30 km alrededor de ellas implica la afectación total de todo el territorio del Partido de Zárate, parte del territorio de los Partidos de Baradero y San Antonio de Areco y del Departamento Ibicuy de la Provincia de Entre Ríos. Esto inutilizaría la RN9, la RN 193, la RN 12, el Puente Zárate Brazo Largo y la Hidrovía (tanto por el Paraná de Las Palmas como el Paraná Guazú). Obligaría a evacuar la ciudad de Lima y la ciudad de Zárate y el pueblo de Alsina en la Provincia de Buenos Aires e Ibicuy en Entre Ríos. Se tendría que hacer estas operaciones en ámbitos urbanos, rurales, fluviales e isleños. Personas, bienes y medio ambiente serían afectados. Todo.

Nada tiene infraestructura preparada para ello. No hay planes para esto. No está ni en la cabeza del Intendente que tiene el territorio y las personas que podrían ser las más afectadas. No hay previsión alguna. Toda la ciudad de Zárate no tiene conciencia nuclear. Para la gente común no es un problema, es algo que nunca los va a afectar. Todo está permitido desde el ámbito municipal y –lamentablemente- es así también aceptado por la Autoridad Regulatoria Nuclear que es el máximo organismo estatal responsable sobre estas cuestiones en nuestro país. No tenemos autoridad regulatoria de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que si a nivel municipal no hay nadie en el organigrama con responsabilidades sobre este asunto y a nadie del gobierno municipal le importa, menos para los Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

Cuando el Intendente Matzkin era Concejal supo tener en sus manos por medio de su Bloque en el Concejo Deliberante un Proyecto para Declarar de Interés un Programa de Seguridad Nuclear por Fuera de Planta. Todos los bloques lo tuvieron, como así también el entonces Presidente del Concejo, Leandro Matilla. Por supuesto, nada hicieron. Le sugiero al Intendente que pregunte a Natalia Blanco que en ese entonces era la Presidente de su Bloque. Lleve algo presentable a Viena. Por lo menos allí tiene las obras públicas y las inversiones más indispensables que hay que realizar para el manejo de una emergencia nuclear en nuestro distrito. Un poco de todo lo que hay que hacer.

En tiempos donde se avecina una privatización parcial de la empresa NA-SA (una buena noticia para el Municipio porque le cobrará las tasas tal como lo hace a las demás empresas del distrito y con ello algunas malas noticias: como el despido de muchos empleados que no se necesitarán o que sobran y el freno temporario a la construcción de nuevas centrales; y también otras riesgosas: como la solicitud de que una de las centrales continúe operando durante este verano cuando a fin de mes debería parar su actividad para iniciar un proceso de alargamiento de su vida útil) la cuestión nuclear en el Partido de Zárate debería tomarse con más responsabilidad, compromiso y seriedad.

Esperemos que el Intendente hable inglés porque en ese idioma tendrá que ofrecer su aporte a la comunidad internacional. Tiene aquí unas ideas. Esperemos que las tome para no pasar vergüenza.