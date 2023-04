Columna de opinión: Seguridad en el Partido de Zárate. "Un aporte técnico, para con mis vecinos" por Ricardo Runza* (tercera y última parte)

La población del Partido de Zárate sufre un azote de inseguridad desde hace mucho tiempo. Cada año la situación se agrava más. Tengo 55 años y me dedico profesionalmente a estudiar y asesorar sobre asuntos de la seguridad. Trabajo sobre lo que se conoce técnicamente como Reformas del Sector Seguridad del Estado y hace varios años atrás publiqué un artículo que proponía un Plan Estratégico de Seguridad para nuestro Partido. Como todos los zarateños que eventualmente lean este artículo, yo vivo aquí. Las amenazas a la seguridad que pueden impactarle al lector me pueden ocurrir a mí, a mi familia y amigos. Este artículo trata de ser un aporte técnico para con ustedes. Ojalá ayude a reflexionar y a encontrar el mejor camino, dentro de las limitaciones que todo Municipio bonaerense tiene.

5. Incendios

La quinta amenaza a la seguridad son los incendios (naturales o antrópicos). Esta amenaza impacta en todo el Distrito. Pero la población urbana no lo tiene en cuenta, excepto cuando el humo invade los ejidos urbanos. Esta amenaza tiene potencial de ocasionar muertos y heridos, pero fundamentalmente impacta en propiedades y bienes.

Sobre nuestro Distrito pasan tendidos eléctricos de alta tensión. Incendios bajo ellos pueden ocasionar apagones masivos en todo el país.

Tenemos también infraestructura crítica en nuestro territorio que hay que proteger, tales como: centrales nucleares y térmicas, puertos, gasoductos, complejos ferroviarios y viales, instalaciones industriales y logísticas, etc. Muchos de los incendios en la zona rural son ocasionados por el mal estado de la infraestructura de distribución eléctrica en el Distrito. Estos han ocasionado pérdidas de cosechas y puesto en riesgo varias propiedades rurales. Su combate se lleva cabo por los productores agropecuarios y los bomberos voluntarios del Distrito. La participación municipal es nula. Los incendios en la Isla Talavera, en el sector de nuestro Distrito, han ocasionado problemas de salud en la población de la ciudad cabecera, la más cercana a esta isla.

Hay dos cuarteles de bomberos voluntarios en el Distrito. El territorio es muy amplio y el actuar de los bomberos es requerido en toda la jurisdicción. Todo indica que el Municipio debe contar con una estructura de Defensa Civil adecuada, hoy inexistente, articulada con todo el sistema de emergencia.

El sistema de emergencia en Zárate es muy limitado y está sobre exigido por la demanda. Tiene problemas de diseño que hay que corregir. Hoy esta articulación es pobre en las operaciones. Hay un déficit de recursos frente a la capacidad de respuesta y mitigación que se necesita.

En este sentido, hacer que el aislamiento de la Isla Talavera termine es importantísimo para la lucha contra el fuego. Por eso, tal como dije antes, se necesita un puente sobre el canal Irigoyen. Esto permitiría llegar a los focos ígneos con medios terrestres y a los bomberos y brigadistas arribar en oportunidad a los efectos de extinguir las llamas antes que se expandan a dimensiones mayores.

Por ubicación, el aeródromo de Zárate ha demostrado que es un lugar ideal para establecer una unidad aérea de lucha contra el fuego. El Municipio debe gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales para que este aeródromo adquiera otro estatus, con la infraestructura adecuada que permita el despliegue de estos medios en el Delta del Paraná y en todo nuestro Distrito. Obtener una capacidad optima, de prevención, respuesta y mitigación depende de la gestión municipal. No hay otro actor. Este tiene que gestionar ante actores privados y estatales el planeamiento y la acción del sistema de emergencias que tiene que existir en todo el territorio del Distrito, sin excepción.

6. Enfermedades Virales

Las enfermedades virales transmitidas por vectores son la sexta amenaza que se cierne en el Distrito. Nuestro Partido no se circunscribe a los ejidos urbanos. El manejo de la pandemia pasada demostró las falencias que presenta la estrategia de aislar los ejidos urbanos. El fracaso debe arrojar aprendizajes.

Nuestro Distrito -como dijimos antes- es atravesado por rutas, es territorialmente rural y tiene un entorno mesopotámico, del Delta del Paraná. Nuestras industrias y puertos tienen un intercambio intenso y fluido con el mundo, con países limítrofes y con todo el país. La infraestructura logística, lo mismo. La riqueza de los ejidos urbanos se genera fuera de ellos.

La plata que la gente gasta en la peatonal nace fuera de la ciudad. Hay un intercambio constante en el movimiento de las personas entre lo urbano y las áreas rurales, industriales y portuarias. Y tal como lo señalé antes, también hay enclaves urbanos que han invadido las áreas mencionadas generando nichos de urbanidad muy vulnerables. Una vulnerabilidad que no reconoce clase social y económica. Tenemos asentamientos marginales y microbarrios abiertos y cerrados. Al no contar con infraestructura urbana básica en demasiados lugares hay muchos barrios con aguas servidas. Exigirle a esa gente en estas condiciones que descacharree, es una burla. El municipio no puede hacer eso.

Hoy enfrentamos peligrosas enfermedades transmitidas por los mosquitos. Reconocer nuestro entorno territorial es el primer paso para diseñar las estrategias adecuadas para minimizar el impacto de estas enfermedades en nuestra población.

Imagínese el lector que proponer que esto se soluciona con tratar de eliminar recipientes que pueden contar con agua para evitar la reproducción de los mosquitos es como una gota de agua en un desierto. Tenemos el Delta del Paraná enfrente. Por ahora, los mosquitos en nuestro territorio no portan el virus… ¿no lo portan?

Se recomienda llevar a cabo una estrategia que contemple el control en las vías de ingreso al territorio del Partido, en combinación con las autoridades nacionales y provinciales. En los límites del Partido y en combinación con el Municipio de Campana y otros municipios linderos con el nuestro. También con la Provincia de Entre Ríos.

Instruir a la población con el uso de repelentes y dotar de recursos a las unidades sanitarias instaladas en el Partido de Zárate. Hay mucho por hacer. No se puede dejar esto librado al azar o al clima frío por venir. Nuestra realidad mesopotámica y rural combinada con nuestra realidad de zona nexo de comunicación logística y de transporte de todo tipo nos obliga a tener una estrategia activa y efectiva. No tener en cuenta esto es caer en una fantasía. Recomiendo estar asesorado en esta materia por especialistas reconocidos. No improvisar y orientar los recursos de manera objetiva y eficaz.

7. Crimen No Organizado

Finalmente, la séptima amenaza que considero es el crimen no organizado. Esta es la amenaza que más impacta en frecuencia y con violencia individual sobre las personas. Robos, hurtos, lesiones graves y leves, muertes en condiciones de robo o narcomenudeo, etc. (individual, de a dos o en banda).Por su impacto, la gente la considera la principal amenaza a su persona en su vida cotidiana. NO ES la amenaza que más muertos ocasiona en nuestro Distrito.

En Zárate, no hay un ejército de delincuentes azotando a la población, existe un número reducido de ellos que lo hacen sistemáticamente y con una alta frecuencia. Así el fenómeno deja la sensación de incontrolable y fatal. Los casos se multiplican por doquier. Pero es una amenaza manejable. La Policía bonaerense sabe cómo hacerlo. La inteligencia criminal que hay que aplicar no es de envergadura ni compleja.

La ciudad de Zárate no es una metrópoli, Lima no es una ciudad populosa y Escalada no es siquiera una ciudad. El crimen no organizado impacta en todo el territorio, en los ejidos urbanos y en área rural, de manera indistinta. Por su condición de aislamiento esto no tiene igual impacto en las islas.

Hay razones concretas que explican este fenómeno delictual. En el Distrito, la acción del crimen no organizado proviene desde dentro del Distrito y desde afuera. Decidir ser un delincuente es una decisión individual. Una que surge del libre albedrio de la persona. Perfectamente se puede decir que es una decisión que proviene de la moral de cada individuo. Decidir matar, robar, golpear o violar significa un rompimiento de los tabúes religiosos o éticos del individuo.

De las barreras que pueden haber sido generadas o no por su entorno familiar y educativo. Hay familias donde estas consideraciones de orden moral son inexistentes. Pero también hay familias, donde uno de sus miembros no sigue el precepto moral de la familia. Claro está, que esta decisión individual significa un quiebre de la barrera que impone el concepto de la Ley. Y con esto del Estado. Si éste es débil o fallido, su capacidad para instruir sobre la ley y la convivencia social es baja o nula. Y a menos acceso a la educación, entonces deviene una destrucción de la barrera laica de la Ley y de la sujeción del comportamiento humano a ella. Se agrava cuando las instituciones religiosas también son débiles y no tienen la capacidad de influir para generar un comportamiento social acorde con su mandato de fe y sobre todo sobre las normas morales que proponen regir a los grupos sociales que adoctrinan o quieren adoctrinar.

Hoy estas dos fallas repercuten en la sociedad y en los grupos familiares. En los individuos más vulnerables tiene un impacto tremendo que provoca que el número de sujetos propensos a caer en el delito aumente ante estas condiciones.

Otro factor que cabalga sobre esta decadencia moral individual son las adicciones. Estas obligan a individuos vulnerables a tomar conductas individuales delincuenciales sin medir las consecuencias de sus actos sobre ellos mismos y sobre terceros.

No es la pobreza la que genera delincuencia. Ni siquiera la marginalidad. Pero en individuos sin barreras morales fuertes, esas condiciones repercuten en su autoestima socavando aun más los endebles pilares de comportamiento social. Cuando no se tiene respeto a Dios y/o a la Ley, la vida no tiene valor ni para él ni para terceros; entonces, nos encontramos frente a casos extremos que impactan con violencia en la sociedad y cualquiera pueda ser víctima de estas personas caídas en la delincuencia y el crimen.

El Municipio tiene un rol fundamental para identificar familias e individuos vulnerables. Ayudar a prevenir la ruptura de las barreras individuales mencionadas, a darle respuesta por intermedio de la organización de asistencia social estatal y la organización educativa que se dispone.

Pero sobre todo el Municipio tiene un papel para mitigar los daños que una conducta individual abocada al crimen, una vez que cumplió su pena por intermedio del Estado, vuelve al Distrito a comenzar una vida nueva como un ciudadano que quiere una oportunidad para vivir en paz y con dignidad. Esa oportunidad laboral, esa oportunidad para un emprendimiento personal necesitará una ayuda que puede brindarse entre el Municipio y aquellas organizaciones estatales y privadas con o sin fines de lucro abocadas a esta noble tarea de reinserción.

La instrucción y la educación son herramientas fundamentales para fortaleces los valores. En este último campo, tiene un importantísimo papel las instituciones religiosas. Una mayor delincuencia, significa para ellas su fracaso institucional. Cada acto de un delincuente tendría que significar un profundo dolor a las autoridades religiosas de todos los credos y prácticas. Un sentir de fracaso que por supuesto se debe superar con la acción pastoral y de asistencia. La vocación de servir al prójimo debe imperar sobre la comodidad de la iglesia y el templo. Un desafío para muchos, más allá de la fe.

Entonces, frente a esta circunstancia, el desafío que tiene el Municipio es poder articular el trabajo de estos actores teniendo en cuenta que educar significa inculcar valores y esta es la tarea principal que se debe hacer en los sectores más vulnerables del Partido.

Por supuesto, que el incentivo deportivo ayuda mucho. No es lo único que debe hacerse. Es un complemento. Una estrategia de deportes debe imponerse desde los sectores más vulnerables a los menos. Menos apoyo al deporte profesional, más apoyo al amateur.

Como mencioné antes, tenemos un embrión de gran obra de urbanización con dignidad que hay que extenderla a todo el Distrito con todo el apoyo del Estado. Los microbarrios deben cesar su expansión caótica y la actual política de desarrollo territorial debe cambiarse por completo.

En la URGENCIA presente hay que frenar todos estos loteos y autorizaciones de barrios abiertos y cerrados. Hoy hay barrios cerrados ABC1 autorizados a seguir creciendo sobre la zona rural y portuaria, inclusive uno que contiene instalaciones que son patrimonio histórico y se lo deja hacer amparando la especulación inmobiliaria sin que la infraestructura de seguridad lo acompañe. Los barrios tienen que generarse de otra manera en el Partido de Zárate. La infraestructura urbana debe estar antes que el loteo. El negocio inmobiliario debe realizarse recién cuando la infraestructura de agua potable, gas, cloacas, asfalto y alambrado público este hecha. El caballo debe estar antes que el carro. No sobre exigir a la infraestructura de seguridad antes que ésta sea potenciada. Necesitamos que la infraestructura de seguridad municipal y provincial llegue primero al estándar necesario.

Los asentamientos ilegales deben ser ELIMINADOS y encontrar soluciones de vivienda siguiendo el ejemplo del Padre Opeka, reitero, tal como mencioné antes.

Al mismo tiempo, está el problema de la delincuencia de otros Distritos que migra transitoriamente e impacta en nuestro territorio. Aquí se ha mencionado una serie de obras de infraestructura sobre nuestra conectividad vial ya que somos un nodo de transporte clave y estratégico para el país. Su mejora en los términos que ya detalle permitirá el seguimiento de vehículos y delincuentes en todo el territorio del Partido de Zárate y su intercepción por las autoridades competentes de la Provincia y de la Nación. Hay que establecer estrictos puntos de control en estaciones de colectivos y trenes. Las paradas deberían contar con cámaras y alertas. Ser seguras. Es una inversión muy importante de orden municipal. No se puede seguir soslayándose. Hay que darle prioridad.

El rol del Municipio, reitero, está en toda la jurisdicción del Partido. No solo en un solo ejido urbano. Además hay una cuestión muy interesante en los tres ejidos urbanos principales del Distrito. Tienen ingresos precisos y acotados. Su control es muy fácil. Solo hay que facilitarles la infraestructura a los que saben hacer su trabajo: La Policía Bonaerense y las Fuerzas Federales de Seguridad Interior, para que actúen según su estricta competencia. Yo no recomiendo que las fuerzas de seguridad interior realicen funciones policiales. Seguridad Interior y Seguridad Ciudadana son dos conceptos diferentes. El desarrollo territorial que se ejecute debe contemplar que la característica de ingresos acotados se mantenga, a pesar que existen situaciones de hecho que han generado barrios en lugares donde no deberían haberse generado por la falta de esa visión integral que aquí se plantea y que ha sido una carencia de la política zarateña para con el Distrito.

Por otro lado, el estado actual que presenta la capacidad de prevenir, responder y mitigar el crimen no organizado que impacta en nuestro Partido es consecuencia de la configuración que tiene el Sector Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Claro está que por el formato imperfectamente unitario de nuestra Provincia los partidos bonaerenses tienen limitadas responsabilidades en materia de seguridad ciudadana pero esto no significa que NO TIENEN RESPONSABILIDADES, tal como ya le he demostrado al lector para que no se deje engañar por falsos eslóganes.

Los municipios bonaerenses tienen funciones claras, bien definidas y sobretodo ejecutivas que inciden de manera directa e indirecta en el perfil que desarrolla esta amenaza cuando impacta en cada partido bonaerense y en la capacidad que se tiene para prevenirla, responderla y mitigarla.

Cada Municipio tiene un Sector Seguridad propio. Este Sector tiene componentes del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante. El Concejo tiene la Comisión de Seguridad como su principal órgano constitutivo de este Sector como organismo con funciones permanentes. El cuerpo lo hace de manera transitoria, como así también las otras comisiones, cuando tratan de manera directa o indirecta cuestiones relacionadas con la seguridad pública o con la seguridad ciudadana del Distrito. No sólo con esta amenaza. Con todas las aquí desarrolladas.

Acá aparece el fundamental rol de control de este cuerpo deliberativo y legislativo de orden local. Y en Zárate, este cuerpo no funciona institucionalmente de forma adecuada desde hace muchísimo tiempo.

El gobierno municipal es rengo sin esta pata del Estado local. Existe un concepto erróneo en general: creer que el gobierno municipal es solo una cuestión del Departamento Ejecutivo, del Intendente. Según el marco legal provincial vigente, el gobierno municipal es ejercido por el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante. Ambos son responsables del gobierno. La mayoría de los concejales ignoran esto. Incumplen sus responsabilidades de funcionario público de manera reiterada y sistemática. Culturalmente se asumen opositores de todo o aprobadores de todo. No hay punto de equilibrio. Cuando la mayoría es oficialista la conducta corporativa, de obediencia debida, socava la función de gobierno del concejal ya que la función de control desaparece.

Como dije antes, si la principal herramienta de gobierno es el presupuesto; y si los concejales no pueden controlar la ejecución presupuestaria diaria mediante el acceso irrestricto al sistema RAFAM, el rol de control es anulado de hecho para todo el Cuerpo. Para facilitar ese rol de control los funcionarios deben además rendir cuentas ante el cuerpo y las comisiones, pero es fundamental que también dialoguen y se presenten susceptibles a recibir sugerencias, independientemente del partido político del concejal. Cuando se tienen funcionarios y concejales SIN SENIORITY el gobierno municipal pierde eficacia en sus asuntos de seguridad pública y ciudadana. La ignorancia, la torpeza y la mediocridad lo invaden todo perjudicando al vecino y contribuyente.

El Cuerpo no debe ser una máquina de generar ordenanzas. Cuando esto sucede, lo que se legisla pierde valor en la vida de las personas. Nadie puede vivir con regulaciones desconocidas ni en una cantidad que no pueda contarse con los dedos de las manos. La convivencia en sociedad debe llevarse a cabo con acotadas normas conocidas por todos. La inflación de normas atenta contra la seguridad. No puede haber un Ejecutivo que no se someta al control. Cuando esto sucede el Estado municipal adquiere ribetes de ESTADO FALLIDO.

Como mencioné, el Departamento Ejecutivo, en cabeza de un Intendente, tiene Secretarías, Subsecretarías, Direcciones y Departamentos con responsabilidades y funciones específicas directas o indirectas que como hemos visto van mucho más de lo que se entiende como simplemente Secretaría de Seguridad. Hemos visto aquí como el Departamento Ejecutivo tiene acciones propias para ejecutar. Por ejemplo, para los incendios y la emergencia nuclear el Municipio tiene entre otros, la Defensa Civil. Para la inseguridad vial el Departamento de Licencias de Conducir y los jueces de Faltas. En esta amenaza en particular, propia de la seguridad ciudadana, el Intendente también tiene funcionarios específicos, con responsabilidades definidas y claras. El organismo operativo que todos tiene en mente al leer este artículo es la llamada Dirección de Prevención Urbana (DPU). Si el municipio tiene una realidad de gestión de un territorio de características rurales y mesopotámicas, ya el título de la dependencia lo dice todo, su visión es acotada y sesgada. Solo está para un 10% del territorio.

Y aquí, en esta amenaza, está un punto crucial a tener en cuenta. El delito es dinámico. Se mueve en todo el territorio del Partido. Muchos viven en Lima o en Escalada o en Zárate o en un aguantadero en una zona rural. Golpean en uno u otro punto del Distrito. Se mueven, cambian. En un día pueden cometer delitos en varios barrios. Donde vean vulnerabilidad. Hay delincuencia que viene de otros lugares de nuestra provincia. También de otras provincias.

Por eso es fundamental comprender nuestra dinámica territorial. El Municipio de Zárate y su dirigencia política presentan aquí un déficit. De allí que sus eslóganes, tales como “Ciudad para la Vida” u otros parecidos cuando tienen correlato con la acción política objetiva que ejecutan en el campo de la seguridad generan un comportamiento de ESTADO FALLIDO cuando el Estado municipal tiene que prevenir, responder y mitigar las acciones del crimen no organizado conforme a sus responsabilidades.

Detallé antes el formato de los ejidos urbanos y el caótico desarrollo territorial del Distrito por la forma de generar urbanidad en los ejidos urbanos y fuera de ellos. Destaco que esto genera vulnerabilidades extremas en las islas urbanas desperdigadas fuera del centro de la ciudad cabecera. Los que se encuentran sobre los corredores de la RN9 y RN193 como así también sobre la RP006 son los más vulnerables de todos.

La mayoría de los delitos no se denuncian y la estadística pierde credibilidad porque no refleja la realidad. Todo está alejado para la mayoría de los vecinos. Hay que acercar la seguridad a la gente. Esto puede hacerse mediante Tecnologías de la Información, por medio de un servicio público de transporte y por cercanías estratégica de las sedes que deben brindar prevención, respuesta y mitigación.

En tiempo de las TIC’s, hay que pensar cómo utilizar de la mejor manera posible la tecnología de comunicación al servicio de la seguridad.

Todos los recursos deben estar disponibles de manera sencilla, ágil y fácil. Para ello, desde el diseño de una página web, de una APP o de un servicio de atención telefónica deben ser diseñados bajo estos criterios para que resulten efectivos. Hay mucho trabajo por hacer en este campo. Traigo como información que existen plataformas para la seguridad desarrolladas por organismos multilaterales de crédito; una por ejemplo, es la del Banco Interamericano de Desarrollo.

En ese sentido, la transparencia de los actos de gobierno y la publicidad acorde a la ley de los mismos, sirven para generar confianza. La palabra CONFIANZA es indispensable cuando se habla de seguridad. Esto es lo que hay que RECREAR en el todo el Partido de Zárate, en todos los vecinos.

Esta situación necesita además las obras que se mencionaron en todos los corredores viales municipales, provinciales y nacionales que mencioné. Lo más urgente son los corredores de RN193 y RN9. La iluminación y las cámaras en estas vías permitirán (si son monitoreadas centralmente desde un único punto de manera profesional y tecnológicamente de forma óptima) prevenir y dar respuesta ante el crimen no organizado y generar prueba para las Investigaciones Penales Preliminares y con ello ejecutar la mitigación de los hechos por intermedio del Ministerio Público Fiscal y la Justicia Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Para que esto pueda ser factible, es necesario un nuevo edificio para el monitoreo de las cámaras del Partido de Zárate que tienen que multiplicarse de manera categórica a las actuales. Este tipo de edificio debe ser uno ubicado en un lugar muy visible, con características arquitectónicas que den un mensaje de confianza, de que se trabaja activamente desde el gobierno municipal, de compromiso político y de empleo de tecnología a la sociedad. El actual emplazamiento es una covacha. Se sugiere emplazar un moderno edificio en el Parque Urbano, frente al nudo de Transporte del SIT.

Vista, las vulnerabilidades descriptas, es necesario gestionar ante el gobierno provincial la Comisaría Tercera en Escalada. Esto permitiría en el territorio tener un mejor balance de la fuerza policial, en la ciudad cabecera con la Comisaría Primera, en Lima, con la Comisaría Segunda, en Escalada y zonas aledañas, con la Comisaría Tercera, en la zona rural con el nuevo emplazamiento propuesto para el destacamento de la Policía Rural y en la Isla talavera con el puente sobre el canal Irigoyen y el actual emplazamiento del Destacamento Islas de la Policía Bonaerense.

No obstante, dije anteriormente que hay un problema con el transporte público en Zárate. Porque es imposible, dado el formato caótico de desarrollo poblacional que se ha generado aproximar en cada punto territorial las organizaciones del Sector Seguridad del Estado Provincial, Nacional y Municipal a la gente, hoy desperdigados en la ciudad de Zárate y en lugares de difícil acceso para muchos, como por ejemplo la Comisaría de la Mujer, ubicada en el barrio FONAVI.

Si se deja de pensar y actuar en forma minimalista, bajo la idea de un ZARATE CHICO en vez de hacerlo en un ZARATE GRANDE que nos contenga a todos y dado que los recursos son escasos, no se pueden partir los organismos y desperdigarlos en el territorio. La idea que en Lima debe haber una situación espejo debe salir de nuestras mentes. Bajo ese criterio, barrios de la ciudad de Zárate, más grandes en población y en extensión territorial podrían pedir lo mismo. La estrategia que propongo es CONCENTRARLOS en un punto donde el acceso sea más fácil para todos. El transporte público aquí es la llave.

Yo creo que el mejor lugar debiera ser al medio de la ciudad de Zárate, muy cercano a vías de acceso rápido con llegada de colectivos y al tren. Por este motivo creo que el lugar más apto es una manzana que se encuentra sobre Avenida Gallesio a los efectos que allí se erija una serie de edificaciones contiguas que contengan a una nueva Comisaría Primera, el Comando de Patrulla, la Comisaría de la Mujer, una Alcaldía para Adultos y otra especial para Menores, organismos del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Provincia y la Dirección de Prevención Municipal con jurisdicción operativa en todo el Distrito.

Sería la Manzana de Seguridad del Partido de Zárate. Esta obra podría ejecutarse con fondos provinciales y trabajarlo con todos los actores involucrados del Municipio y la Provincia para que el diseño de cada edificio esté acorde a las necesidades operativas, logísticas y administrativas y sobre todo que estén dimensionados mirando al futuro, con una escala mayor al presente, bajo la hipótesis que los problemas se empeorarán y las capacidades a requerir serán mayores. Esto nos permitirá tener una redundancia edilicia que permitirá por muchos años contar con una infraestructura eficaz a medida que la población crezca. La demografía no puede evitarse.

Recuerdo una experiencia personal que viví en Holanda. Allí pude conocer una Comisaría holandesa. Una de las cuestiones que me llamó la atención era el diseño edilicio, su interior. Según la explicación que me dieron, el diseño del mobiliario y de la estructura como los colores en tono pastel eran una cuestión estandarizada en todo el país y estaba relacionada arquitectónicamente para generar confianza y tranquilidad.

Recuerdo que eran ambientes amplios con un amplio sector con arenero y juegos para niños. Sí, con eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que requerían el servicio policial eran mujeres con niños y acudir a la policía no debía ser un hecho traumático. Un simple trámite debía ser un acto ameno, confiable y todo estaba dispuesto para tal fin. Todo. Desde el personal, su atención respetuosa al público, hasta el ambiente. Así sueño que pueda realizarse esto en Zárate. En todos los edificios del sector Seguridad que propongo unificar en la Manzana de la Seguridad. Un ejemplo para el país.

Por supuesto, que todas las acciones municipales no terminan en esto. Hay muchas cuestiones técnicas policiales que habría que mejorar pero yo no soy policía. Está fuera de mi expertise profesional. También hay otras, de otra índole, atenientes a la aplicación de la ley y la administración de justicia pero que escapan todas de la responsabilidad municipal. Muchas otras además de orden provincial y nacional que también escapan del orden municipal y que los contribuyentes zarateños no deben financiar, tal como el proyecto de ley provincial que anunció recientemente el Intendente Osvaldo Cáffaro con profesionales de la Universidad Nacional de Quilmes.

Este largo artículo solo persigue como fin instruir a los lectores sobre todo lo que puede hacer el Municipio de Zárate en nuestro Distrito.

Habrá también algunas cuestiones que no han sido tocadas en el artículo. De antemano pido disculpas. La problemática es en extremo compleja. Espero haber podido ser lo más claro posible.

* Ingeniero, Magister en Defensa Nacional