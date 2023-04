Columna de opinión: Seguridad en el Partido de Zárate. "Un aporte técnico, para con mis vecinos" por Ricardo Runza* (segunda parte)

La población del Partido de Zárate sufre un azote de inseguridad desde hace mucho tiempo. Cada año la situación se agrava más. Tengo 55 años y me dedico profesionalmente a estudiar y asesorar sobre asuntos de la seguridad. Trabajo sobre lo que se conoce técnicamente como Reformas del Sector Seguridad del Estado y hace varios años atrás publiqué un artículo que proponía un Plan Estratégico de Seguridad para nuestro Partido. Como todos los zarateños que eventualmente lean este artículo, yo vivo aquí. Las amenazas a la seguridad que pueden impactarle al lector me pueden ocurrir a mí, a mi familia y amigos. Este artículo trata de ser un aporte técnico para con ustedes. Ojalá ayude a reflexionar y a encontrar el mejor camino, dentro de las limitaciones que todo Municipio bonaerense tiene.

Amenazas que se ciernen sobre el Partido de Zárate...

1. Emergencia Nuclear

Esta condición que muchos envidian, que no sabemos valorar y -menos aún- que pueda ser más beneficiosa para nosotros también tiene un capítulo en el plano de las amenazas.

Somos un partido generador de energía. Somos el único en la provincia de Buenos Aires y en el país con dos centrales nucleares y nuestro complejo nuclear puede aumentar en número.

Esto que es una bendición, por supuesto es ignorado en su real dimensión. Porque a diferencia de Yaciretá y los municipios misioneros adyacentes a la represa hidroeléctrica, el Partido de Zárate no participa en una renta fija por la producción de energía eléctrica en nuestro territorio.

Tampoco tenemos la ventaja de obtener para nosotros un menor precio de la energía eléctrica mayorista que se provee desde nuestro Distrito a todo el país y al exterior, cuando se exporta. Ponemos el cuero al riesgo nuclear y no recibimos nada por tal situación. Porque nada es también la migaja que NA-SA da en concepto de responsabilidad social empresaria. Millones de dólares anuales se facturan en base a la asunción de un riesgo por emanación nuclear sobre nuestras vidas y patrimonios. Tenemos depósitos con material radioactivo y dos centrales nucleares en funcionamiento.

Nadie reclama. Nadie peticiona. Nadie exige por parte del Estado municipal al Nacional para que todos los habitantes del Partido de Zárate reciban una compensación por el riesgo que asumen en cabeza de su Municipio. Esto tendría un impacto enorme en el desarrollo económico del partido. Energía más barata para facilitar la instalación de empresas. Una entrada presupuestaria adicional al tesoro municipal.

Claro está, una emergencia nuclear sería desbastadora. Fukuyima implicó acciones de emergencia y evacuación dentro del radio de los 30 km. Lima está dentro del radio de los 10 km expandiéndose urbanamente en sentido a las centrales de manera descontrolada. La ciudad de Zárate a 22 km lineales, aquí nada se hace, en relación a este tipo de emergencia. Los 30 km ocupan radialmente todo el Partido de Zárate. No hay nada que se salve. La población no está informada. Nadie tiene conciencia sobre esto.

Bajo estas circunstancias, Lima no debería tener asentamientos precarios y tampoco crecer demográficamente. Aquí habría que trabajar en conjunto con la Autoridad Regulatoria Nuclear. Conseguir fondos nacionales para tener un Programa de Seguridad Nuclear por fuera de planta que prepare el manejo de la emergencia nuclear y el teatro de operaciones de la emergencia por fuera del perímetro de NA-SA. Lima debería ser un ejido urbano sin asentamientos marginales y con población controlada. Los radios de seguridad deberían respetarse a rajatabla y el rol de regulador debería cumplirse con rigor en materia de crecimiento urbano y criterios de construcción tanto por parte del Municipio como por la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Hay por supuesto un sinfín de cuestiones que este artículo no tiene por objeto detallar. Solo llamar la atención y hacer ver que aquí, en este punto, hay muchísimo por hacer. Vale aclarar, que esta es la amenaza más grave que se cierne sobre todo el Partido de Zárate. No obstante, a pesar de ser posible, su probabilidad de ocurrencia es baja si los estándares de seguridad se respetan entre quien opera las centrales y quien la regula. Sin embargo, el Municipio es el gran ausente.

La ciudadanía y sus representantes están totalmente fuera del proceso de decisión nuclear a pesar de que somos un actor involucrado y hoy la Central Nuclear Atucha II se encuentra parada por una falla de diseño y de construcción. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa? ¿Alguien se interesó en saber lo que pasa? No es una cuestión menor. El Municipio de Zárate debe hacer todo lo posible para ser un actor con voz y acción en el ámbito nuclear que se desarrolla en el territorio de su jurisdicción. Hay mucho por hacer. Hay muchísimo por lograr. Lo que no se puede hacer, es no hacer nada.

2. Narcotráfico

La segunda amenaza que se cierne sobre nuestro partido es el narcotráfico. Ésta, a diferencia de la anterior, no es una amenaza potencial. Es una activa. Impacta hoy. Pero a diferencia de Rosario, lo hace aquí de manera solapada, en silencio, a escondidas.

Desde nuestros puertos opera el narcotráfico al mundo, basta leer las noticias para comprobarlo. También pueden ser una puerta de entrada potencial para drogas altamente peligrosas como el fentanillo. La Isla Talavera y la Isla Botija, por su condición de aislamiento y descontrol, es un lugar apto para la lluvia de droga, el acopio y el embarque a los barcos de la Hidrovía como así también para otras actividades del crimen organizado.

Nuestra zona rural también es un lugar apto para el intercambio de droga. Cuando no hay Estado, el 90% del territorio de nuestro partido es un agujero negro, ideal para las actividades y maniobras del narcotráfico.

Además nuestro Partido es un lugar atravesado no solo por la Hidrovía sino también por rutas nacionales claves para el transporte de estupefacientes a todo el país. La logística del narcotráfico opera en nuestro territorio. Hasta ahora tiene condiciones excepcionales para hacerlo.

También el narcotráfico actúa de manera inteligente. No tenemos reguero de sangre. Nada llama la atención y de vez en cuando aparecen noticias sobre embarques que son interceptados en el Partido de Zárate.

Por esta amenaza, aunque ella sea competencia directa del Estado Nacional, el Municipio debe ocuparse y ser serio en materia de caminos rurales. Cumplir su función y los caminos rurales deben estar en excepcionales condiciones para facilitarle las tareas de patrullaje a las Fuerzas Federales y a la Policía Rural, policía cuyo destacamento hoy se encuentra dentro de un predio privado.

Un caso atípico en la Provincia de Buenos Aires, que se da precisamente donde tiene domicilio nada menos que el propio Ministro de Seguridad de la Provincia en funciones hasta el día de hoy. Este destacamento debería estar en un lugar apto para los fines de dicha policía.

El lugar ideal, la esquina del km 103 de la RN9. Un lugar que debe tener corrales para aquellos animales que se secuestren y todas las condiciones edilicias y operativas para que esta policía cumpla con sus funciones con eficacia. Con buenos caminos rurales, un sistema de postas policiales y un despliegue de unas cuarenta cámaras de control en puntos claves, la zona rural dejaría de ser una zona liberada al delito.

Esto debiera complementarse con el pavimento de la RP031 siguiendo su traza original hasta la Escuela de El Tatú y el pavimento de la RP038 hasta la Escuela Rural N° 20 para cumplir también un rol de camino de evacuación en caso de emergencia nuclear para ese sector del partido.

Obras que se ejecutan mediante gestión ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si esto se complementara con el asfalto del camino rural del Km 103 de la RN9 hasta la salida a la RN193, altura Chenaut, la zona rural podría tener mejores condiciones de patrullaje y control. Esta última obra pública se puede obtener mediante gestión ante el Gobierno Nacional con el acompañamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear, porque además cumple con el rol de ruta de evacuación ante una emergencia nuclear a una zona de impacto neutro fuera del rango de los 30 km. Una parte de este camino está asfaltado. No por una gestión municipal del Intendente.

Por otro lado, las islas Botija y Talavera deberían dejar de ser dos reductos aislados. Para romper esta condición tan peligrosa y que además impide el desarrollo del 50% del territorio de nuestro partido, se debe gestionar ante el Estado Nacional la construcción de un puente sobre el canal Irigoyen que vincule esa parte de la isla con el complejo Zárate Brazo Largo y un camino asfaltado central que la atraviese. Lo mismo con la Isla Botija para que esa Reserva Natural de la Provincia de Buenos Aires pueda tener una conectividad terrestre que permita su explotación turística asociada a la naturaleza y permita el control de ese medio ambiente con guardaparques.

Finalmente, el narcotráfico opera en el sistema financiero e inmobiliario. El lavado de dinero le es indispensable. Igual que a la corrupción. Zárate no está exenta que estas operaciones se realicen en su territorio. De hecho hay un edificio emblemático en la Costanera Sur, casi desocupado, con locales comerciales vacíos pero con carteles que llevan años que dicen que están alquilados. Un extraño caso que llama la atención. Nada más que decir, por ahora.

3. Narcomenudeo

Somos 132.000 habitantes. Hay pobreza en nuestra sociedad pero también grupos sociales con un alto nivel de vida y poder adquisitivo.

Todos, población susceptible a las adicciones. Este es el mercado local del narcomenudeo. La tercera gran amenaza que impacta en nuestro Distrito. A mayor demanda, mayor venta de estupefacientes. Quien camina por los ejidos urbanos podemos oler el tufo a marihuana que lo invade todo.

Obviamente que la cocaína es otro de los estupefacientes más consumidos, tal como las drogas sintéticas. No somos en número un gran mercado. Pero sí hay puntos de ventas de narcomenudeo.

El triple femicidio último expuso una realidad que muchos no quieren ver. La droga existe en Zárate y hay que tener una actitud política decidida al respecto. No obstante, algo que llama la atención es la paz, tal como mencioné antes. Nadie disputa el territorio con sangre y fuego por este mercado. Y daría pensar que aquí hay un monopolio delictual que funciona reguladamente por alguien. Ese alguien puede devenir de distintos entornos. Incluso del político. Pero el caso del ex Juez Fagionatto Márquez, y sus colaboradores, desde su Juzgado Federal en la ciudad de Campana y su vinculación con el narcotráfico, no nos puede hacer caer en una posición de ingenuidad. No daré más detalles al respecto.

Hasta ahora no ha habido una política municipal de destrucción de las viviendas usadas como lugares de venta o almacenamiento. Todo muy relacionado a la problemática de urbanización basada en asentamientos ilegales y microbarrios.

Tampoco se puede ver que haya una campaña muy activa en contra de las adicciones. Ha habido jóvenes funcionarios que hasta han promovido el “uso responsable de estupefacientes” en fiestas y encuentros juveniles. Inadmisible. Sin embargo, NO hubo reacción de la sociedad.

Las instituciones laicas y religiosas tienen un amplio campo de acción para trabajar esta temática y hay que apoyarlos fuertemente con todos los recursos posibles. Las adicciones son un problema de salud pública. La política de nocturnidad tiene que tener un capítulo sobre adicciones y el control de esto debe realizarse en lugares bailables y locales comerciales relacionados con el esparcimiento y la noche, pero si no hay política de nocturnidad, menos habrá un capítulo sobre la temática.

El consumo de drogas y las adicciones traen consecuencias también en la inseguridad vial. Y este problema requiere de una visión de conjunto y un accionar complejo con varios actores. Como en todos estos casos debe haber una dirección clara. Una política definida y objetivos por cumplir. Aquí, destaco al lector, tenemos un déficit. Hay mucho trabajo por delante. El silencio aquí no es recomendable.

4. Inseguridad Vial

La inseguridad vial es la cuarta amenaza que impacta en nuestro territorio. Es la amenaza que MÁS MUERTOS declarados nos ocasiona. Es la que más menospreciamos. La ignoramos. Inconscientemente nos decimos “A mí no ve a pasar”. En este sentido, nuestro partido es atravesado por varias rutas nacionales y una ruta provincial críticas (RN 9, RN 12, RN 193, RP006 y RP038).

Hay puntos concretos en donde los accidentes son recurrentes. Aquí hay una falla de infraestructura que permanece inalterable en el tiempo.

Las víctimas son ciudadanos de nuestro Partido y de otras localidades, provincias y países. Todo accidente vial en estas rutas de nuestro Distrito utiliza recursos locales. Ambulancias, Bomberos, Hospital, entre otros. No es inocuo. Nos cuesta dinero de nuestro erario público. Y cuando un recurso se utiliza aquí, siempre hay un lugar que no lo tiene a tiempo. El Municipio tiene que ser el actor principal que gestione las inversiones que se necesitan ante el Estado provincial y nacional respectivamente, en aquellas rutas que están en nuestra jurisdicción.

Es claro que la RP006 que nos une a Campana es vital a la seguridad vial de todo zarateño. Su condición de transitabilidad es estratégica para nosotros.

El intercambio entre Zárate y Campana es enorme. De todo tipo. Necesitamos no sólo un asfalto en condiciones en toda la traza jurisdiccional, sino también colectora completa a ambas manos para que el transito central no se mezcle con el transito interbarrial e interindustrial.

La iluminación es una cuestión fundamental en colectoras y carril central. Esto permitiría la instalación de cámaras de seguridad en todo este sector.

La señalética tiene que estar conforme a la normativa vigente y estar ubicada donde se necesita. Sobre este sector del Partido claramente puede observarse la invasión de asentamientos y barrios cerrados y abiertos sobre un área industrial. Esto trae como consecuencia problemas que hay que resolver. Conflictos que tarde o temprano aflorarán. Lo que no puede hacerse es seguir fomentando la urbanización en un área que no está dispuesta para ello. Hay que cambiarla por un programa de radicación de grandes empresas en el sector. Fomentar la desurbanización.

En la RN 9 hay que insistir (por todos los medios posibles) en el completamiento, en ambas manos, de las colectoras y su iluminación en cada una de ellas como en los carriles centrales, tal como se encuentra esta autopista en Campana. Esto hay que exigirlo hasta el peaje de esa ruta, como el tercer carril de la autopista en toda nuestra jurisdicción y el mantenimiento del buen estado de colectoras y puentes. También necesitamos el traslado de la estación de peaje, de su actual emplazamiento al km 108. Hay que preservar nuestros caminos internos del tránsito pesado que evade el peaje y genera situaciones de inseguridad vial. Además ese peaje en el medio de nuestro territorio genera una sensación de fractura territorial que hay que eliminar. Más una serie de inconvenientes a la población local para trasladarse de un lado al otro de nuestro partido. Todo innecesario y perjudicial por un emplazamiento incorrecto de una estación de peaje.

En RN12 hay que exigir la iluminación central de la autovía desde la Rotonda hasta la RN9. Es una inversión insignificante en comparación con otras que debe hacer el operador de este corredor vial. Nadie la ha reclamado hasta ahora.

En la RN193 hay que proponer que la traza siga hasta Escalada con formato de autovía y puente de cruce hacia Capilla del Señor y en entrada a Escalada. En este tramo hay que construir las colectoras correspondientes a ambas manos hasta Escalada. Todo iluminado. La iluminación permitirá la instalación de cámaras de control de uso múltiple.

Es claro que dado que la afluencia de vehículos es de miles diarios y los accidentes una amenaza permanente, el Municipio necesita tener un destacamento de emergencias y seguridad en algún punto estratégico, tal como es la intersección de RN9 y RN12. Y dado la distribución de población de nuestro Distrito, el servicio de emergencia municipal debe contar con un medio aéreo, un helicóptero sanitario y de uso múltiple, que permita el traslado de emergencia al Hospital Virgen del Carmen.

Otro de los caminos críticos es la red vial de la RP038. Tanto el camino industrial como el camino desde el ingreso a Lima hasta la avenida Santa Fe. Estos trayectos de la ruta necesitan en todo su trayecto un mejor estado del camino, banquinas asfaltadas e iluminación. Además de dársenas de ascenso y descenso de pasajeros para el transporte público en el acceso a la escuela rural 8 y en otros puntos. Sobre el tramo de las vías hasta el ingreso a la ciudad, sobre el lado de las vías, hay que colocar barandas de protección y combatir los cañaverales que son guarida de malvivientes. Por supuesto, la instalación de cámaras hay que realizarla en todo el trayecto y el cruce de las vías del tren debiera no ser superficial. Se requiere un puente. El volumen de tránsito pesado y automotor como el tránsito de trenes de carga así lo requiere.

Como puede verse, todo esto descripto es gestión ante otros gobiernos. No son inversión del tesoro municipal. Gestión. En los ejidos urbanos, lo principal consiste en demarcar las sendas peatonales y en algunos puntos colocar semáforos. No se recomienda abundar en semáforos donde por volumen de tráfico no es necesario. Se debe priorizar escuelas, hospitales, iglesias, parroquias, clubes y otros puntos de alta confluencia peatonal. Generar la cultura de la baja velocidad y que la prioridad sea siempre del peatón. Con cámaras que permitan multar a los infractores, esto sencillamente permitiría bajar la inseguridad vial, complementado con un sistema de transporte público mejor diseñado y con varias otras opciones a las existentes hoy, para que el uso del vehículo particular pueda ser reemplazado por un servicio de calidad con frecuencias razonables a distintos precios.

Tiene que quedar claro que el estacionamiento medido no genera más seguridad vial. Esta política de demarcación de senda peatonal que indiqué debiera realizarse en los tres enclaves urbanos del Distrito. La señalética es fundamental, tanto para indicar giros y otras acciones que debe tener en cuenta el conductor. Si al conductor automotor del Distrito le exigimos un carnet de conducir que no es gratuito y él debe pagar tasas y contribuciones por la infraestructura vial, esa tiene que ser brindada por el Municipio con responsabilidad y calidad.

Voy a tomar un ejemplo de lo que se puede hacer simple y barato. La Avenida Lavalle no necesita dársena de giro. Solo se necesita tomar el modelo que se emplea en la Avenida Córdoba, en CABA, y transformar ese ingreso a la ciudad cabecera del Partido, de punta a punta, en ambas manos, en un vergel, con arboleda y jardines públicos, con veredas anchas y parejas, sin desniveles, con mucha iluminación para que no haya lugares que sean boca de lobo, que invite a la inversión inmobiliaria comercial y gastronómica si fuera posible. Las calles donde se gira hay que arreglarlas seriamente. La avenida Lavalle sería un ingreso moderno que mejoraría el aspecto visual de la ciudad a todo visitante. Y esto le daría a esa vía más seguridad vial y desarrollo económico. Hacer del Partido de Zárate un lugar civilizado y con buena educación en el ámbito público es posible. Hay que educar. Y el Consejo Escolar puede hacer mucho en esta materia. El Municipio también.

* Ingeniero, Magister en Defensa Nacional