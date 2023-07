Columna de opinión: "Gobernador lo hicieron equivocar, en Zárate el peronismo con la familia Berni no está en orden. Esperemos que su error no lo pague en las urnas"

Por Diego Castro...

El kirchnerismo puro, la Cámpora, sus cajas, están atentos y a la expectativa. Saben que las grandes decisiones las va a tomar otro hombre, que ya no les corresponden.

Sergio Massa es un hombre de centro, dialoga con la CGT que ellos detestan, sobre todo Furlán. Dialoga con empresarios, tiene otra idea del poder. El peronismo es un partido de diálogo, pero los “puros” están en retirada y por eso hacen lo impensado.

Que venga un gobernador de la provincia de Buenos Aires a Zárate a un acto partidario y no pase por la Municipalidad a saludar a quien gobierna, que es de su propio espacio, es una descortesía y una falta de respeto total y una falta de tacto político.

Berni dijo no hace mucho, que ya no era más kirchnerista, que se iba, pero ahora vio la veta y volvió.

Furlán hace lo que le dice Máximo, sino pregúntenle a Antonio Caló. Su deslealtad es moneda corriente.

Los K, la Cámpora, las cajas, quieren territorios para que no decaiga aún más su poder, y vienen por Zárate. Y se creen que con foráneos se harán dueños del sillón de la calle Rivadavia.

Estimado Wado: usted es muy chico, pero tanto que habló ayer de Néstor, averigüe a quien eligió cuando vino a Zárate, específicamente al barrio de Villa Angus y al Teatro Coliseo. Llámelo a don Julio De Vido que seguramente lo va a atender y por ahí se lo explica.

En el ex Cine Unión, no en el seno del propio Partido Justicialista de la calle Moreno, presentaron sus planes. Una persona que no es de Zárate, ni vive en Zárate, hablándonos de lo que tenemos que hacer.

El Kirchnerismo, no el peronismo, quiere a esta ciudad potente de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo Axel entra en este juego? ¿Se creen o piensan que en Zárate, un gremialista y un ministro nacido en Exaltación de la Cruz y su señora esposa nacida en Las Flores van a ser la opción para este pueblo, sobre todo para este pueblo peronista? ¿En serio se lo creen muchachos? Si tanto van a hacer por nosotros ¿Por qué no empezaron? ¿Acaso no son gobierno?

Quizás alguien no sepa, y está bien que no sepa porque no es de acá, alguien que se acordó de Oscar Morano en el escenario. Hay que contar que cuando su familia tuvo un serio inconveniente judicial quien los ayudó fue Osvaldo Cáffaro. Su hijo Miguel, por ahí no recuerda porque era muy chiquito.

Axel: lo suyo es un riesgo, y sepa que perdió votos en esta ciudad. Cuando vino a plaza Italia con su Clio nos enamoró, ayer en helicóptero y con un marco imponente de policías nos decepcionó.

Zárate elige candidatos de acá. Zárate tiene mucha memoria.

A los nuestros los vemos todos los días, a ustedes, kirchneristas, camporistas, no peronistas, será difícil saber dónde encontrarlos.

Ahora nombran mucho a Perón por conveniencia. Ni una crítica a la derecha. Todos los cañones hacia una gestión, la de Osvaldo Cáffaro.

Cuando vienen a Zárate a criticar a un compañero, es señal de que se están pasando al bando contrario.

Gobernador: lo hicieron equivocar, en Zárate el peronismo con la familia Berni no está en orden. Esperemos que su error no lo pague en las urnas.