Columna de opinión: "El Tasazo por Ricardo Runza

Transcurridos once meses de gestión, el Intendente Marcelo Matzkin sorprende al distrito con un cambio del régimen fiscal y un aumento de tasas inédito. Nadie esperaba una traición al electorado de esta magnitud. La sociedad no reaccionó aún y es entendible porque los vecinos no están mayoritariamente conectados a las noticias y cuando la difusión es limitada y la información es escasa, el electorado traicionado no puede reaccionar. Claro, hasta que aparezcan las boletas de pago.

El tasazo puede analizarse desde su legalidad y lo económico contable. Cuestiones que no abordaré en este artículo. Esperemos que el Colegio de Abogados y el Concejo Profesional de Ciencias Económicas lo hagan o bien los referentes profesionales más destacados radicados en el Partido de Zárate. Que interesante sería que la política zarateña se permitiera escuchar todas las voces.

Mi abordaje aquí es de otro orden. Todo político se referencia en un liderazgo superior dentro de su partido político. El Intendente es sabido que lo hace en Cristian Ritondo y en Matías Ranzini. Ambos son acérrimos detractores a toda suba de impuestos. El último ha sido un férreo opositor a los aumentos que ha impulsado el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Matzkin también se ha referenciado en María Eugenia Vidal, Presidente -hoy- de la Fundación Pensar, usina intelectual del PRO. Desde allí no se impulsa lo que Matzkin promueve. Ni siquiera los Intendentes bonaerenses del PRO llevan a cabo algo igual. Podemos verlo no muy lejos de aquí: en Campana o en San Antonio de Areco. Es una jugada solitaria. Además el Intendente se autopercibe liberal. Su tasazo no se encuadra en esa ideología. Menos, para justificar que un Municipio pueda fijar la capacidad contributiva de un vecino. El cambio que propone Matzkin es enorme y sobre todo luce desesperado.

El Intendente Matzkin impulsó excepciones y eliminó tasas y contribuciones sin medir el impacto fiscal de sus medidas en el tesoro municipal. Fue desenfrenado en su populismo. Al mismo tiempo, desde el lado del gasto, ha mantenido todas las canillas abiertas. La estructura orgánica del Municipio no ha tenido una reingeniería organizacional para equilibrar gastos, ingresos y calidad de servicios. El Municipio tiene un pool de empresas públicas sobre el cual no se ha planteado reforma alguna.

Ante estos devenires, los números no cierran. Este tasazo es un manotazo de ahogado difícil de aceptar, salvo para los obsecuentes extremos que en el PRO local y en el Honorable Concejo Deliberante abundan. Pero para los que se referencian en liderazgos partidarios internos del PRO por fuera del distrito, esto ¿es aceptable? ¿Para quienes se referencian en María Eugenia Vidal y se mantienen leales a Mauricio Macri es digerible el tasazo de Matzkin? ¿Es coherente esta medida con lo que expone Cristian Ritondo? Frente a la campaña que se aproxima el año que viene ¿es sostenible una postura anti impuesto probablemente encabezada por el Diputado Diego Santilli con este tasazo local?

¿Cómo encajaría en ese relato este disparate del Intendente? ¿Qué hará el Concejal Eduardo Finkel que se referencia en Patricia Bullrich? ¿Votará a favor de una medida tan antiliberal como la que propone el Intendente y que es tan contraía a las declamaciones de su referente política? ¿Qué harán los concejales radicales? ¿Apoyaran el tasazo que impactará en la clase media zarateña que ellos dicen representar? ¿Cómo se pararán frente a los comerciantes que para uno de ellos es su supuesta base de representación?

Hay dos miembros libertarios en el Honorable Concejo Deliberante ¿Traicionarán también a su electorado? Uno se referencia en la Vicepresidente de la Nación Victoria Villaroel y la otra en la hermana del Presidente de la Nación, Karina Milei ¿Votarán en contra de la postura de sus referentes?

La representante del gremio de SMATA ¿Votará a favor de un tasazo que impactará en los trabajadores de su gremio? ¿Defenderá a sus representados o los entregará a la discrecionalidad del Municipio para que a cada uno de ellos se le determine su capacidad contributiva?

Descarto que el Partido Justicialista no apoyará. Pero dado que uno de sus afiliados, el Presidente de la Cooperativa Eléctrica, José Mangini avala la iniciativa del Intendente Matzkin para que desde la facturación del servicio eléctrico se vuela a incluir una tasa municipal ¿No será conveniente hacerle ver que precisamente él llegó a la presidencia de la Cooperativa porque levantaba la bandera de la no inclusión del pago de tasas municipales en la factura de la luz? Veintidós años han pasado y parece que el “flaco” apuesta a que los zarateños se hayan olvidado cómo llegó a donde hoy está. Y sobre este tema resalto además que el Ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo promueve que este tipo de medidas que hoy impulsa el Intendente Matzkin no impacten en la facturación eléctrica de los distritos y por ende en el cálculo del índice inflacionario. Que una tasa aumente en torno al índice inflacionario es razonable, cambiar las reglas como propone el Intendente no. Esta medida impactará solo en los que pagan. Los que no pagan continuarán en ese estatus quo. Castigar al que paga no es viable. Muchos de ellos son su electorado.

El tasazo intenta tapar con dinero de los contribuyentes la baja calidad de gobernanza del Intendente porque no quiere asumir una política de cobranza ante los contribuyentes que no pagan. Hoy cualquier empresa contrata cobradores para ejecutar deudas. No es castigando a los que siempre pagan. Es cobrándole a los que no pagan. Es fundamental ser transparente con la sociedad e informarle sobre el estado de recaudación del Municipio por tasa y por barrio en área urbana y por circunscripción por área rural e industrial.

No puede ser que lo recaudado no alcance para el pago del alumbrado público pero sí alcanza para Zárate Basket (entre tantos otros gastos innecesarios) y los abultados sueldos del Intendente y la banda de arribistas que han llegado al gabinete municipal para no darle el servicio esperado al vecino del Partido de Zárate.

El tasazo es un abuso que no debemos aceptar y no se debe aprobar en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zárate.