Columna de opinión: "¿Dos personas con poder deciden sobre los zarateños y limeños?"

Por Diego Castro

Preguntas, tan solo eso, no creo que haya muchas respuestas.

¿Nos equivocamos cuando le anticipamos un pacto de Berni y Furlán para quedarse con Zárate?

¿Nos equivocamos cuando asaltaron de noche y tomaron el Concejo Deliberante con votos de Matzkin?

Ayer el Sr. Ministro de Seguridad elogió otra vez a Campana. ¿Tendrá que ver con los mimos que siempre les da Patricia Bulrich? Si él dice que en la ruta 6, del lado de nuestros vecinos todo es perfecto, ¿qué hizo para que de este lado los zarateños estemos mejor?

Y ahora piden que lo voten, a él senador, a su hermana concejal y a su esposa intendenta.

¿Por qué Furlán entregó a Matilla para que sea senador cuando el peronismo estaba encolumnándose en su candidatura a intendente? ¿Dos personas con poder deciden sobre los zarateños y limeños?, ¿Desde cuándo?, ¿Qué participación tuvo el afiliado para que él y su familia tengan los cargos más importantes?

Nunca viene a Zárate y ayer en la costanera, que es obra de Cáffaro y de los zarateños, y que critica tanto, fue a hacer campaña. Sr. Berni, fue a Zárate Chico lugar que su esposa vive denostando. Debería hablar siempre, con los vecinos Sr. Ministro, ¿o solamente hay que usarlos para que voten a sus familiares?

¿Que haya barrios empobrecidos, no es acaso responsabilidad del gobierno nacional y provincial?

Kicillof no vino nunca, Berni no vino nunca, Furlán olvidó sus orígenes y ahora aparecen solo para que los voten.

Se lo vio molesto, molesto cuando un valiente militante de Milei le hizo una pregunta sobre su presencia en campaña y la responsabilidad del gobierno ante la inseguridad.

Todo es un problema municipal, paredón y fusilamiento hacia la municipalidad, hacia su Intendente, ese parece ser el objetivo.

Valiente el militante que le hizo preguntas que nadie de la clase política, todos sin excepción, se animan a realizarle al Ministro.

La construcción política queda en las sombras, toda esta propuesta de un veterano dirigente de la izquierda nacional, nunca peronista es “sin la gente”.

El blanco es Cáffaro, ¿Qué les molesta?, ¿Qué proponen mejor que esta gestión?

Solo se escuchan palabras de odio. ¿El interés por Zárate de Ud. y su familia es porque nos quiere tanto? Pareciera que somos todos tontos y nos quieren manejar desde las cúpulas. ¿Les molesta que todo se arme desde abajo?

Digan lo que quieran, entreguen colchones, cocinas, lavarropas, escrituras gestionadas por este municipio, etc., etc. En el cuarto oscuro la gente votará lo que crea conveniente. No nos tomen por ignorantes, porque como decía Maquiavelo, “la ignorancia puede ser curada, pero la estupidez es extrema”.