Clientes del Banco Provincia advierten que no pueden usar la tarjeta de débito, el home banking y Cuenta DNI

En comunicación con La Cielo 103.5, varios usuarios del Banco Provincia manifestaron que presentan dificultades para extraer dinero y realizar transferencias.

Desde las primeras horas de este miércoles 27 de septiembre, distintos usuarios del Banco Provincia advirtieron que no pueden acceder a sus cuentas a través del home banking y Cuenta DNI, como asi tampoco pueden extraer dinero con sus tarjetas de débito.

Así lo manifestaron algunos clientes de la banca bonaerense en Gente Despierta por La Cielo 103.5, quienes señalaron que no pudieron extraer dinero del cajero automático, como así tampoco pagar con Cuenta DNI. Tanto en este medio como a través del home banking aparece la consigna "Saldo no disponible" y les impide realizar cualquier operación con normalidad.

"No funciona todo el sistema de Banco Provincia", expresó un cliente a la salida de cajero automático ubicado en calle 12 entre 58 y 59 de La Plata al móvil de La Cielo, mientras que aseguraba tampoco pudo realizar operaciones en otros cajeros como el de 17 y 70.

Aunque los cajeros funcionan, las personas presentan dificultades para hacer movimientos con su dinero, como extraer dinero o realizar transferencias. "La operación no se realizó correctamente" es la insignia que le aparece a los clientes al momento de realizar alguna operación en los cajeros automáticos.

Ante estas dificultades, muchos comerciantes de la zona optaron por cancelar las ventas con tarjetas de débito y QR de la entidad bancaria para evitar inconvenientes al momento del pago.

A su vez, muchos usuarios expresaron su enojo por el problema a través de las redes sociales: "Se cayó el sistema del @bancoprovincia No se puede usar ni #CuentaDNI ni #Débito ni cajeros automáticos"; "Como infartarme desde temprano todo mi sueldo esta en cuenta dni y ahora me sale saldo no disponible"; "Que mierda pasa @bancoprovincia @Kicillofok con la Cuenta DNI? Llamen a Pity la numerologa que solucione el tema que no podemos usar nuestro saldo"; "#cuentadni #bancoprovincia que mal estas funcionando!!! Esto de darle a todos, nos perjudica a los q no tenemos otra opción que cobrar por este medio".

Por su parte, desde el Banco Provincia no informaron a qué se debe estas dificultades pero si confirmaron que están en "vías de solucionar el problema".

https://infocielo.com/