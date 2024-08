Chicago con poco, se aprovechó de la racha del CADU

Por Julián Eboli

Defensores Unidos de Zarate cayó en Zarate 2 a 1 frente a Nueva Chicago y sumó su cuarta derrota al hilo en esta etapa de torneo y por primera vez desde su ingreso a la B Nacional, sufre la segunda caída en fila en Villa Fox. El encuentro fue bastante parejo, de ritmo lento, por momentos muy trabado y con escasas llegadas sobre los arcos. Defensores, pudo sorprender primero con pelota parada, donde Ariel Morales bajaba un centro segundo palo de Martín Giménez y tras desviarse en un defensor la pelota caprichosamente pegaba en el travesaño y la mala racha que arrastra CADU volvía a sentirse presente. Luego, esto se confirmaba cuando en la primera llegada del Torito, a los 21 minutos de la etapa inicial, Franco Amarfil aparecía solo por detrás de la defensa tras una jugada prolija y asociada de Chicago en un centro pasado y con la comba y velocidad correcta para que el delantero conecté a la carrera, para vencer a Fabricio Henricot

CADU sintió el golpe y fue para adelante con más corazón que futbol. Es más, arrancó la segunda mitad y parecía que lo podía dar vuelta a pura actitud por la intensidad con que salió a la cancha, pero no fue así, rápidamente a los 4 minutos, Franco Sivetti fue con vehemencia a cortar una pelota al costado de la mitad de la cancha con los pies para adelante contra Facundo Castro y en forma inmediata, el arbitro Daniel Zamora le mostró la roja ante el grito del delantero que se escuchó hasta Mataderos y a los segundos corría como si nada. En síntesis, todo fue exagerado: el grito de Castro, la roja de Zamora de muy mal arbitraje (que, al revés, me juego lo solucionaba con una amarilla) y el cómo no se pudo afirmar Sivetti en la jugada en una cancha que estaba blanda por la lluvia de la madrugada. Ahí se terminó el partido, lo que siguió después, fueron las ganas de CADU peleándole a su mal momento, la pasividad de Chicago a la que le sumaba los constantes cortes de tiempo con más mañas que calambres, el árbitro que cortaba y paraba avances sin sentido y los goles de Amarfil otra vez para el 2 a 0 y el de Fernando Arébalo en el descuento para, aunque sea cortar esa sequia de 4 partidos y al menos dejar parte de esta racha que se debe salir en forma inmediata. Como buenas noticias: los regresos de dos gladiadores como Damián Zadel y Matías Nizzo de correcto partidos ambos y la segunda presentación con la casaca celeste de Alan Sombra que da la impresión de ser un jugador muy importante por su habilidad y despliegue.

Otro hecho para destacar fue que la mayoría de los hinchas entiende y respeta el momento por el que atraviesa el equipo, hubo reproches sí, pero fueron los menos. El hincha genuino quiere salir rápido de esto y debe estar a lo mejor preocupado lógicamente, pero debe tener la mente positiva que de esto se sale además del compromiso y entrega de la mayoría, con un poco de dosis de buena suerte que todo plantel necesita y hoy se le hace esquiva. No liga, eso es real, pero también hay que atraerla. El dicho dice que a veces una mala racha puede ser el comienzo de algo mejor, no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que los lideres deben tomar las riendas y motivar a todos para salir rápido.

El sábado hay otra revancha, en un cancha difícil, como la de Deportivo Morón y hay que ir con la frente en alto y unir las fuerzas. Hoy el DT Darío Lema que desde su arranque nunca tuvo al plantel completo a disposición, suspendió la conferencia de prensa; quizá decidió no querer explicar a lo que permanentemente le está buscando la vuelta y obviamente, está en todo su derecho. No tengo dudas, que debe enforcarse en seguir buscando las variantes para salir de este mal trance y seguir comandando el grupo para revertir esta tormenta pasajera, por la que pasa cualquier club normal del mundo.