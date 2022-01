Estimados asociado y vecino de Zárate. Según informes del SMN, se espera una ola de calor intensa para el centro del país para esta segunda semana de Enero.

Si bien en nuestra ciudad la actividad comercial e industrial no es la de Diciembre, la demanda de energía por altas temperaturas será muy elevada. Por lo tanto solicitamos a los asociados y usuarios de la CEZ, extremar las medidas en el ahorro de energía.

Utilizar los aires acondicionados a 24°, no refrigerar habitaciones que no se estén utilizando, apagar las luces y equipos que no se usen, mantener en condiciones heladeras y frezzers, etc.

Usemos racionalmente la energía de todos.