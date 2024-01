Centrales nucleares: finalmente Nucleoeléctrica S.A no será privatizada

El Gobierno aseguró que no privatizará Nucleoeléctrica S.A., la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares que funcionan en Argentina.

Así lo aclaró el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, durante el debate de la ley ómnibus que se lleva adelante en el Congreso.

Además, ante otra de las consultas de los legisladores, aclaró que el proyecto de ley no tiene intención de nacionalizar los recursos naturales que corresponden a las provincias.

Pese a que institucionalmente Chirillo es el secretario de Energía, el funcionario fue el designado por el Gobierno para abrir las exposiciones en el debate del proyecto de ley llamado “Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos”. Es que el abogado, especialista en temas energéticos, fue uno de los cerebros del armado de la ley ómnibus desde febrero del 2023. Luego su trabajo fue combinado con un documento que venía trabajando Federico Sturzenegger.

Durante el comienzo del debate, la oposición fue crítica de que la apertura del proyecto de ley quedara en manos del secretario de Energía y que no tenga fecha la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, ni del jefe de Gabinete, Nicolas Posse, ni de Sturzenegger, el expresidente del Banco Central que hoy no tiene ningún cargo en el Gobierno.

Centrales nucleares

Las diputadas que llevaron las inquietudes sobre la posibilidad de que las centrales nucleares pasen a ser gestionadas de forma privada fueron Silvia Lospenatto (JxC) y Agustina Propato (UxP).

La respuesta de Chirillo en el Congreso fue: “Respecto de la pregunta que me hacían de Nucleoeléctrica creo que el tema está resuelto. La prohibición de no privatizarla está resuelto en el artículo 37 de este proyecto, que asegura al Estado tener la acción de oro, de manera que ese tema está resuelto”.

Las dudas habían surgido a raíz de que la ley ómnibus plantea en el capítulo II, titulado “privatización de empresas públicas”, que hay 41 compañías estatales que serán sujetas a privatización. En el anexo del proyecto de ley, donde están listadas las 41, figuraba Nucleoeléctrica S.A., que es la sociedad anónima a cargo de la producción de energía nuclear. Opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, lo que representa el 7% del total de la matriz eléctrica de Argentina.

El capital accionario de Nucleoeléctrica se encuentra distribuido en 79% el Ministerio de Economía, 20% la Comisión nacional de energía atómica y 1% Energía Argentina.

El artículo al que hizo referencia Chirillo es el artículo 11 de la ley ómnibus, que lo que hace es sustituir el artículo 37 de la ley 24.804, que es la ley nacional de la actividad nuclear, por el siguiente: “ARTICULO 37. A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

No está claro cuánto puede haber influido la visita de Rafael Grossi a la Argentina sobre este tema. Se trata del argentino que lidera el Organismo Internacional de la Energía Atómica, un organismo fundamental a nivel global. Por ejemplo, Grossi se sentó con Vladimir Putin en plena guerra Rusia-Ucrania para preservar la seguridad de la central nuclear más grande de Europa. La presencia de Grossi en el país fue para acompañar al presidente, Javier Milei, a la Antártida, para poner en marcha la implementación de tecnología nuclear para el control de la contaminación por plásticos.

Sobre la posibilidad de privatizar las centrales nucleares, como lo prevé la ley ómnibus, Grossi fue contundente. En una entrevista con el diario La Nación, afirmó: "Las centrales nucleares tienen un factor de seguridad y de actividad controlada que acaso son las más reguladas en el mundo. Y por lo tanto, requiere una interacción muy grande con el sector público. Hasta qué punto vos podés lograr un modelo que sea compatible con eso, no sé. Porque requiere mucha inversión en materia de seguridad. Entonces, no sé, un privado que vaya a comprar eso...". Puntualmente sobre Nucleoeléctrica, afirmó: "Una central nuclear no es una actividad económica cualquiera, requiere un entramado de normas y de medidas de seguridad muy altas para hacerse bien. Y la Argentina lo hace muy bien, porque como ves está operando centrales nucleares desde hace medio siglo sin problemas mayores".