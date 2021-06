¿No te das cuenta que sos un engrupido?

¿Te creés que al mundo lo vas a arreglar vos?

¡Si aquí, ni Dios rescata lo perdido!

¿Qué querés vos? ¡Hacé el favor!.

Enrique Santos Discepolo ( Qué Vachaché )

Por Armando Borgeaud

Las imágenes aparecidas ayer en algunos medios locales dando cuenta del estado de abandono y el robo de todo tipo de elementos en el cementerio local, tomadas por una vecina, aquí es donde el uso de las cámaras del celular se vuelven un servicio democrático a la sociedad, no eran ninguna novedad para las conversaciones entre conocidos y amigos, en los bares al aire libre, en los encuentros de barrio. También hay que reconocerlo, en nombre de la decadencia general que nos abraza y que no empezó ayer, que hace muchos años que se suceden vandalismos en ese lugar en períodos cíclicos donde la situación empeora, mejora un poco y así.

Resulta interesante, me imagino para psicólogos y sociólogos, analizar la extrañeza de este fenómeno de abandono del lugar de los muertos, justamente en el momento en que la muerte es uno de las protagonistas principales de la realidad: las cifras de decesos diarios que se publican a las cinco de la tarde ( como en el poema de Lorca ) sino además por el temor nada exagerado entre vacunados y no vacunados de llegar a engrosar esas cifras por un descuido, el juego del destino o el azar.

La verdad, si no fuera terrible y a la vez vergonzosa, la situación sería un excelente tema para un cuento, una novela breve, o una canción de Leo Masliah, si es que preferimos tomarlo con un poco de humor.

Claro que, por mis años de vivir aquí, ya estoy imaginando gestos, opiniones y descargos:

A quién se le ocurre pensar en el abandono del cementerio local en medio de semejante crisis sanitaria, cuando ni siquiera el edificio del Hospital puede, o podía hasta hace poco, soportar una lluvia fuerte. Cuando las calles están llenas de pozos, la ruta 6 es un espanto, la inseguridad anda suelta y no hablemos del estado general de todo cuando llueve con ganas. Los miles de personas que viven, o sobreviven, en condiciones precarias en los asentamientos que rodean la ciudad. El hambre, al que hay que asistir con urgencia.

Y eso por no hablar de la crisis nacional y provincial que no nació en diciembre del 2019 pero que no deja de apretar los tornillos: medio país en la pobreza, la educación en caída libre y con una deserción pavorosa por causa de la pandemia y su administración en este largo año y medio. El incremento de las enfermedades psicológicas, la violencia familiar de todo tipo también en ascenso, las adicciones que encuentran terreno propicio por todo lo dicho.

Entonces. A quién se le ocurre, justamente ahora, cuando el agua nos está llegando al cuello, o más arriba, preocuparse porque los muertos pasen frío sin las tapas de mármol de sus nichos, sin las placas que nombraban sus nombres, sin un espacio digno y limpio para que sus deudos, nosotros, los que como decía García Márquez somos del lugar donde tenemos un muerto bajo la tierra, podamos ir a visitarlos un rato cada tanto y en caso de que se trate de inmigrantes ( llegados de los barcos ) putearlos bajito por haber elegido esta tierra que no merece el esfuerzo que hicieron para construir lo que hoy tenemos, en gran parte por ellos.

También sé muy bien, más por viejo que por zorro, que nada es consecuencia de una sola causa. Que lo más fácil es encontrar una única raíz de nuestros males y de éste en particular. Seguramente hay quién no hace su trabajo como debe, o que no hay plata en el presupuesto (podrían derivar las asignaciones de Cultura porque a este ritmo no habrá espectáculos masivos por largo tiempo, si es que ya no las usaron para otra cosa ) o que como pasa siempre, se junten la corrupción de los que miran para otro lado, porque alguien compra y vende lo que desaparece del cementerio, con la sagrada inutilidad de tanta gente sin ganas de moverse de la silla. Y esto, desgraciadamente, hay que aclararlo, no sucede únicamente en el ámbito del estado.

Pero no nos preocupemos por el desastroso estado del cementerio. Así como cuando la educación empezó a decaer los que pudieron se pasaron a las escuelas privadas, seguramente ya están aumentando las ventas de lotes en el pasto bien cortado de los parques privados para difuntos pudientes, con vigilancia veinticuatro por siete y en cómodas cuotas.

Además, muchachos, después de todo, los muertos no votan.

Y la memoria, hace mucho, tampoco