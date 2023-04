CELEBRAR LA EDUCACIÓN: Los 75 años de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 3 “ing. Agustín Rocca” (Segunda nota) por Sergio D. Robles

Los Orígenes: Escuela de Capacitación Obrera de Zárate

La Escuela de Capacitación Obrera fue creada por iniciativa del Sindicato de Obreros de la Carne y a instancias del diputado nacional Valerio S. Rougier, quien era un destacado dirigente local de aquel gremio.

Comenzó a funcionar en marzo de 1948, en horario vespertino, (18.30 a 22.30) en las instalaciones de la Escuela primaria N° 1, pero la ceremonia oficial se realizó el 18 de abril, contando con la asistencia de la esposa del presidente de la República, María Eva Duarte de Perón.

Unos meses después de su apertura, el periódico El Debate, del 15 de junio de 1948 señalaba:

La Escuela de Capacitación Obrera comenzó a funcionar en esta ciudad en el mes de marzo próximo pasado con una numerosísima inscripción, continua desarrollando sus actividades con el mayor de los éxitos por la comprensión de los obreros que desean capacitarse técnicamente, de acuerdo con la demanda que las industrias del país reclaman día a día. El obrero actual debe responder con su capacidad al esfuerzo de la Nación para industrializar sus riquezas naturales, recibiendo la justa recompensa por su condición de técnico.

Más adelante, la nota periodística puntualizaba:

La Escuela de Capacitación de Zárate puede llegar a ser la futura Escuela Fábrica, donde se aprenda y produzca, necesitando para que esto último sea una realidad cercana, que todos los obreros de las distintas industrias de esta localidad, colaboren eficazmente en la Escuela de Capacitación.

Merecen un sincero aplauso los que se inscribieron y venciendo dificultades naturales, asisten regularmente a las clases teóricas y prácticas, después de la labor diaria y en horas de descanso. Este sacrificio es digno de elogio, que la población valora y reconoce.

Sin embargo, las cosas no resultaban como lo esperado, dado que muchos de los jóvenes que iniciaban los cursos de capacitación debían luchar con el cansancio que arrastraban luego de la jornada laboral. Esta situación y, cierto desánimo inicial, se vio reflejado en una irregular asistencia escolar.

De ello da cuenta una nota publicada por el director del establecimiento en los medios de prensa local (junio de 1948) exhortando: a los compañeros inscriptos en los diferentes cursos para que no falten a clase. Y luego los exhortaba diciendo: Sin un espíritu emprendedor y de sacrificio no se va a ninguna parte, la perseverancia unida a la sed de conocimientos será suficiente para que nadie fracase; sin estas cualidades se habrá perdido y se habrá hecho perder tiempo ( …) Los que desean triunfar en la vida deben saber que no hay lucha sin sacrificios, que los triunfos fáciles no serán precisamente los que les darán un título.

En esos primeros tiempos, la escuela carecía de taller propio, motivo por el cual, las prácticas se realizaban en las instalaciones del Frigorífico, según pudo contarnos el ex alumno, Pedro F. Robles.

Por otra parte, el interés de los propios sindicatos obreros por la formación de nuevos trabajadores en aquellos aspectos de interés para las industrias locales llevó a que, por invitación del director, en octubre de 1948, representantes de los Sindicatos del Estado y de la Fábrica Celulosa Argentina, Salvador Cali, J. Álvarez, César Colombo, Romeo Calderoni, Pedro Silva, Nicolás Luppo y Oscar Cassino, conjuntamente con los señores Pedro Ramírez , P. Urteaga y Adriano Passarré, recorrieron las divisiones de mecánica general, electromecánica y carpintería, pudiendo constatar la organización de trabajo, la disciplina y la voluntad puesta de manifiesto por los obreros que concurren diariamente con el deseo de capacitarse en un oficio.

El plan de estudios de la Escuela de Capacitación era de tres años teniendo sus alumnos la posibilidad de continuar el ciclo superior en el Colegio Industrial para obtener el título de técnicos.

El primer cuerpo, directivo, administrativo, docente y auxiliar con que contó la Escuela de Capacitación estuvo integrado por las siguientes personas:

Pedro Ramón Gigena (director); Nelson Francisco Kualich, (auxiliar de secretaria); Gino Luis Guastini (jefe de talleres); Otelo Giovagnoli (maestro de taller); Antonio López (maestro de taller); Celso Bortolatto (maestro de taller); Alejandro Blumenkranz (profesor); Mario Elizaga (profesor); César Giovagnoli (profesor); Vicente Maceira (profesor); Antonio Millán Ramos (profesor); Alberto A. Pereyra (profesor); Fosco Orfeo Rossi (profesor); Elbio Héctor Vera (profesor); Tomás Carlos Volonté (profesor)y Ernesto Olivieri (ordenanza).

La primera promoción egresó en 1950 y estuvo compuesta de 36 estudiantes: Justo Héctor Álvarez, Ramón Tomás Benitez, Mario Oscar Blanco, Jorge Ramón Camosci, Raúl Cañedo, Luis Enrique Comoli, Victorio Ángel Currá, Pastor Damario, Julián Cirilo de los Santos, Ernesto Américo Fioranelli, Roberto Maggiorino Giolitto, Laureano Guzmán, Sigisfredo Israel González, Emilio Ibaco, Juan Juskunas, Julio Juan Katz, Eduardo Kornuta, Francisco Levisky, Pedro Ricardo Manzi, Francisco Miguel Micucci, Tomás Vicente Palacios, Juan Anselmo Piris, Hipólito Visitación Quinteros, Humberto Salvador Quinteros, Ambrosio Rodríguez, Domingo Ruffa, Rodolfo Mario Sáenz, Oscar Desiderio Salas, Ataulfo Pablo Sánchez, Néstor Rubén Serna, Juan Antonio Segovia, Nelson José Schmitz, Miguel Ángel Sparvieri, Martín Juan Emilio Tello Homero Teti y Ciriaco Eleuterio Troche.

DE ESCUELA DE CAPACITACIÓN OBRERA A ESCUELA TÉCNICA

En 1956 se proyectó la creación del Consejo Nacional de Enseñanza Técnica, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación pero la iniciativa recién pudo concretarse años más tarde, con la sanción de la ley 15.240 del 15 de noviembre de 1959 por la cual se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). Se trataba de un organismo autárquico, dependiente directamente del Ministerio de Educación de la Nación.

La reforma de la educación técnica se concretó en 1962. Se sustentaba en las ideas desarrollistas, según las cuales, a prosperidad de las naciones dependían de su progreso tecnológico. En ese marco, en 1961 las denominadas Escuelas Industriales y Escuelas Fábricas o “de aprendizaje pasaron a denominarse Escuelas Nacionales de Educación Técnica (ENET) unificando su plan de estudios según la especialidad y en 1962 se aprobó un nuevo plan de estudios.

De este modo, la Escuela de Capacitación Obrera fue transformada en Escuela Nacional de Educación Técnica N° 3 (ENET) bajo la dependencia del CONET y continuando bajo la dirección del prof. Pedro Gigena hasta el 23 de septiembre de 1972 en que le sorprendió la muerte.

Hasta ese momento, los ingresantes a la escuela eran varones, pero con la creación de la especialidad Química, comenzaron a ingresar las primeras “señoritas” y el curso Humanístico, con la fundación de un tercer año, que se agregó a las especialidades Bobinaje de Motores Eléctricos, Mecánica de Automotores, Instalaciones Eléctricas, Tornería Mecánica y Química, ramas indispensables para el avance tecnológico de la zona y el país. En 1975 se incorpora el ciclo básico de orientación técnica.

Por su parte, las clases teóricas continuaron su dictado en la escuela N° 1 mientras que las prácticas pasaron a ser realizadas, desde octubre de 1970, en las instalaciones ubicadas en la calle Cuyo 335 -antigua sede de la Sociedad Portuguesa- que alquiló la Asociación Cooperadora y dotándolo de los elementos adecuados para una práctica eficiente, que fueron completados por el aporte de sus maestros de taller.

La secretaría, por su parte, estaba organizada por entonces, en dos áreas: secretaría, propiamente dicha y tesorería. Tenía a su cargo, entre otras tareas, la confección de las planillas de altas y bajas del personal docente, la liquidación de haberes y la confección de los cheques; el inventario de la escuela y el taller, mientras que el procedimiento de licitación para adquisición de bienes (concurso de precios para los proveedores, acta de apertura, adjudicación, órdenes de compra y rendición) era tarea específica de tesorería..

A Pedro Gigena, le sucedió en la dirección un ex alumno del establecimiento, Mario Juan Tessore, quien hasta ese momento se desempeñaba como regente. Tres años después, se hizo cargo otro ex alumno, José Luis Marquine, que ocupaba las funciones de regente, estando al frente de la institución por espacio de cuarenta y dos años, hasta su jubilación el 14 de febrero de 2018.

Bajo la dirección de Marquine se llevaron a cabo las gestiones para que la Escuela Técnica pudiera contar con su edificio propio, y con ello, poder ampliar su oferta curricular.

EL LARGO CAMINO POR EL EDIFICIO PROPIO

Fueron varios los intentos de la dirección del establecimiento para contar con su propio edifico. En una nota fechada en 1975 (ref. exte 46309/74) dirigida al inspector general de enseñanza, se expresaba:

La necesidad de contar esta ENET 3 con su edificio propio para desarrollar normalmente su actividad, no solo surge por la idea de dimensionar la actividad educativa, sino también, que dentro de las funciones desarrolladas a través de sus 26 años de actividad esta ENET siempre lo ha hecho en condiciones adversas, atentatorias de los principales postulados de la enseñanza por funcionar en un edificio cedido en préstamo por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en el que funcionan otros turnos de enseñanza primaria…

Sorteando innumerables problemas y en permanente lucha, la Escuela ha seguido cumpliendo en gran parte con los postulados de la enseñanza, tratando de salvar su prestigio mediante el permanente apoyo de su alumnado, cooperadora y personal. Prueba de ello, es que el Taller con que cuenta la Escuela para sus clases prácticas, funciona en local arrendado por la Cooperadora, adaptado y mejorado con su apoyo financiero y el trabajo personal de alumnos y maestros de Taller.

La necesidad de expansión de la actividad educativa está indicada por la limitación impuesto año tras año, a la inscripción de alumnos de primer año, que supera en gran cantidad a la capacidad receptora de la Escuela, que rechaza alumnos, ante la imposibilidad de crear nuevas divisiones siendo el curso que se dicta único en la localidad, en su forma y modalidad (alumnos que trabajan durante el día y estudian por la noche.(…) Urge dotar a la Escuela de local propio para cubrir sus necesidades específicas.

Zarate, Febrero 25 de 1975. Firmado: Arturo A. Negri (secretario) José Luis Marquine (regente a cargo de la dirección)

Años después, las autoridades escolares insistieron en un nuevo pedido, solicitado para ello, el inmueble ubicado en las calles Máximo Paz y Belgrano, donde había funcionado el Centro Materno, que en esos momentos se hallaba desafectado. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

En la nota de respuesta al Consejo Nacional de Educación, del 20 de octubre de 1981, el Ministro de Salud de la Provincia, Julio Narvelli expresó que no se podía hacer lugar a lo solicitado en razón de que dicho inmueble sería utilizado para funcionamiento de consultorios externos periféricos en el área materna y de infancia.

Finalmente, en 1984 se obtuvo de las autoridades educativas nacionales la cesión del edificio de la calle Belgrano N° 758, su sede actual. Probablemente, en ello influyó que el director, José Luis Marquine, ocupara el cargo de Secretario de Gobierno del intendente Municipal Aldo Luis Arrighi, dando el apoyo político necesario para tal fin.

Sin embargo, era el primer paso de un largo camino, ya que el Estado no se haría cargo de los gastos que demandarían la recuperación de un antiguo edificio, en avanzado estado de deterioro. El desafió había quedado planteado. La Fundación Rocca, integrada por miembros del grupo Techint, asumió el padrinazgo y aportó buena parte de los recursos económicos necesarios para las transformaciones requeridas, y ellas demandaron diez años de trabajo.

El personal docente también se involucró activamente, ya que con su aporte económico se adquirieron los materiales para la construcción del piso de todo el edificio.

Mientras tanto, la transferencia del sistema educativo nacional a las provincias en 1993 significó que la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) se transformara en Escuela Secundaria Técnica (EST) y su posterior y actual denominación de Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST), dependientes de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

Paralelamente a ello, la escuela se adaptó a la nueva realidad de los tiempos, incorporando el perfil informático. De acuerdo al testimonio brindado por José Luis Marquine, fue un inspector quien le sugirió que orientara el nuevo perfil de la escuela hacia la informática, como respuesta a los próximos requerimientos en la vida laboral. De este modo, los alumnos egresarían con el título de técnico en computación.

Por su parte, los recuerdos de Rita Fortunato se remontan a 1970, cuando ingresó como personal de secretaría y luego como preceptora hasta el presente.

De ese tiempo y en las dos décadas siguientes, resalta el papel desempeñado por los docentes y alumnos del Taller, verdadero corazón de la institución; allí se realizaban -nos dice- los arreglos del mobiliario para el dictado de las materias curriculares, y de las reparaciones en las instalaciones eléctricas.

Recuerda con afecto los nombres de algunos de los docentes que estuvieron durante tantos años comprometidos con la institución. A riesgo de cometer algunos olvidos involuntarios, aparecen en su memoria los nombres de Mario Ainsworth, de los hermanos Manuel Cristóbal y Omar Manuel Díaz, Miguel Fangio, “Coco” Fernández y, posteriormente, su hijo Julio, Horacio Gambini, Zabala, Pawels, Gallego Diez y Holzhausen, Beltrami, entre los docentes de las materias curriculares, Eduardo Tártara, José Dara, quien fuera regente, Broggi, Elio Gambini, “Charito” Tambussi, Mabel Tubia, Fidelia Ramos y Stella Maris Riva, entre otros y, como compañeros, a Marta Di Martino, en secretaría y a Oscar Conturbi, en preceptoría, quien también continúa en funciones.

Rita, también recuerda que durante muchísimos años se realizaban en la escuela, para el personal docente, administrativo y de maestranza, las celebraciones de fin de año, que continuaron por algún tiempo en el nuevo edificio, lo que le daba el carácter de familia.

La inauguración del nuevo edificio se realizó el 21 de noviembre de 1995 estando presentes en la ceremonia el intendente municipal Aldo L. Arrighi, la Directora General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Graciela Giannettasio, el ing. Roberto Rocca, miembro ejecutivo de la empresa Siderca (hoy Tenaris) e integrantes de la Fundación Rocca.

El edificio que ocupa la escuela desde 1995, también tiene su historia.

Construido en 1909, en sus instalaciones funcionó durante varios años la Confitería El Progreso, propiedad de los hermanos Enrique y Antonio Di Lázaro. Tenía una puerta con despacho al público de productos de confitería y otra donde se accedía al recinto.

Las arquitectas Mirta López y Cristina Doroñuk, en El patrimonio arquitectónico de Zárate, publicado en 1988 escribieron: El edificio se desarrolla en torno a un patio central con galería perimetral. La fachada original respondía a las pautas neoclásicas de basamento, una arquitectura que llegó al país con los inmigrantes italianos del siglo XIX. Cuando los hermanos Di Lazaro cambian la fachada del salón, colocan las vidrieras y reforman la mitad de la cornisa, jerarquizando el acceso de la confitería con su coronamiento. Quedaron así, dos fachadas distintas reconocibles, la que correspondía al salón y a la casa. Cuando se remodela el edificio para el Club Argentino, se unifica la fachada al colocar las dos ventanas y las molduras.

En cuanto a su interior, guardaba el esplendor de la Belle Epóque. Las paredes revestidas con cristales biscelados daban múltiples reflejos y las mesas y sillas de estilo Thonet, en un cálido tono beige, completaban el cuadro.

En el subsuelo, se hallaba el sector de elaboración, donde se hallaba el horno, del que actualmente se conserva, como vestigio de aquel pasado, la tapa de hierro de su boca de entrada.

Los diferentes salones que lo componían eran sitio del encuentro social, solo para los hombres. Allí se tomaba café y bebidas espirituosas, mientras se realizaban partidas de naipes o se jugaba al billar; también era sitio de la discusión política y, ocasionalmente, de enfrentamientos violentos, como el que ocurrió en 1918.

Eran tiempos en que la Comuna estaba intervenida por el gobierno de la provincia, y en ese contexto se celebraron elecciones municipales el 28 de abril de 1918 donde triunfaron los conservadores sobre los radicales.

Con los ánimos caldeados, dos días después. Guerci y otros militantes se dirigieron a la confitería del Progreso donde acostumbraban a reunirse sus oponentes radicales. Allí estaban en algunas mesas Juan B. Desbouts, Juan Carlos Castex, Manuel Iglesias, Lázaro Priano y Raúl de la Torre (padre). Una palabra disonante inició el altercado entre Guerci e Iglesias que inició un tiroteo y terminó con varios heridos y un muerto.

El tiempo en que fue confitería quedó atrás y el edificio comenzó a dar sus primeros síntomas de deterioro. Entre 1940 y 1942 funcionó como sede del Club Social Argentino y cuando en mayo de 1943 se creó el Colegio Nacional, la propiedad fue alquilada para su funcionamiento.

Por sus aulas pasaron muchas generaciones de jóvenes zarateños hasta que, en 1985, con la inauguración del nuevo edificio en el barrio CAP, quedó totalmente abandonado.

Luego de diversas gestiones, el director José Luis Marquine, logró que el inmueble fuera cedido por el Ministerio de Educación para ser sede de la Escuela Técnica.