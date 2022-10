Un policía bonaerense escribió una carta destinada a Sergio Berni donde explica por qué se retira y lo difícil que es ser parte de la fuerza.

La policía bonaerense quedó en el ojo de la tormenta luego de la trágica noche en el partido entre Gimnasia y Boca disputado en el estadio ubicado en 60 y 118. Mientras la justicia intenta determinar qué fue lo que pasó, varias son las versiones y acusaciones cruzadas entre el gobierno y la policía propiamente dicha.

En este sentido, desde redes sociales manejadas por los propios efectivos de la fuerza, volvieron a poner sobre la mesa lo ultrajante que es ser policía con salarios bajos, horas extras mal pagas, entrenamientos obsoletos, corrupción en las más altas esferas, suicidios y hasta amenazaron con retirarse de los eventos masivos: “que paguen seguridad privada”.

En las últimas horas, un policía bonaerense escribió una carta en la que eligió no dar a conocer su nombre pero sí el destinatario: Sergio Berni. Allí, comenzó contando que se retira de la fuerza luego de 25 años de incansable trabajo para luego describir con datos precisos diversas situaciones adversas que lo llevaron a tomar tal decisión.

LA CARTA

"En estos 25 años sufrí pérdidas de camaradas, heridas, tuve sanciones, sumarios, algunos justos otros no; vi como algunos jefes desarrollaron carreras maratónicas, vi enriquecerse a más de uno pero no es el motivo de mi carta ese, le escribo con respeto y admiración pero principalmente para quejarme, comentarle que hasta acá llegué: me retiro con 25 años y el 60% de sueldo, me canse.

Me cansé de lo que se transformó mi querida institución: 30 suicidios en lo que va del año de compañeros, a razón de 3 por mes. ¿En qué otra profesión se suicidan 3 personas por mes? ¿Acaso se suicidan 3 colectiveros, 3 bancarios o 3 docentes? ¿Por qué sucede esto? Se lo preguntó alguna vez? Le puedo dar varios motivos: presión de los jefes, horarios prolongados (12, 16, 24 hs de servicio más recargos) y si no te alcanza la plata adicional, cancha, etc.

Encima en reentrenamiento ni una buena comida nos dan: tiramos 10 balas por año, hacemos 10 abdominales y 10 flexiones de brazos, escuchamos a los mismos psicólogos que hace 20 años y perdemos tiempo en hacer la nada misma, por eso lo efectivos pagan cifras de $3000 o $5000 para no ir, no porque no quieran reentrenarse sino porque ésta modalidad es inútil, obsoleta.

¿Sabe que pagan por traslados? Ir a científica Quilmes sale $90.000 para el jefe, infantería Quilmes $80.000 y otros destinos más paradisíacos como servicios sociales, explosivos o bomberos arriba de $100.000.

Estoy seguro que usted no sabe muchas cosas, pero en otras prefiere hacer la vista a otro lado, por eso me voy de mi amado trabajo, por eso dejo esta hermosa institución después de dejarle 25 años de mi vida, por jefes que nos exprimen y nos curran, y políticos que no hacen nada por nosotros. Jefes que se irán pero sus relevos tendrán las mismas costumbres, todos con los mismos vicios y costumbres y así la tropa termina con carpetas psiquiátricas, enfermedades crónicas, suicidios, muertes o retirados cuando pueden como es mi caso. Hasta Siempre".

