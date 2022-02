Carolina Cracco es zarateña y empezó a bucear a los 17 años, pero fue a los 21 cuando comenzó a dedicarse profesionalmente al oficio.

“Disfruto de cada trabajo, estar en contacto con el medio acuático y la naturaleza. Además, me gusta tener que resolver cosas abajo del agua y el trabajo en equipo. Igualmente, esto no quiere decir que el trabajo sea todo color de rosa, en ocasiones se pasa mucho frío, existen trabajos riesgosos y las cosas no salen como uno espera. Sin embargo, otros son muy gratificantes”, contó.

Una de ellas, fue trabajar en la colocación de geotubos, en la zona de Puerto Madero. “Además de buza, soy profesora de gimnasia y trabajar en la preparación de los Juegos Olímpicos de la Juventud fue muy lindo y significativo, pero además trabajé en refinerías, en la Central Nuclear Atucha, puertos, astilleros, areneras y reflotamientos de embarcaciones”, enumeró.

-¿Qué aporta una mujer a un grupo de trabajo en buceo?

Las mujeres somos un poco más conscientes en cuestiones de seguridad; más meticulosas. Los hombres aportan también la fuerza propia de su fisonomía, además de otras cosas. Creo que nos complementamos.

La presencia de una mujer en las operaciones parece ser también un motivo para que las empresas traten con más cuidados los espacios de trabajo y descanso del personal (como baños o vestuarios). En alguna ocasión los compañeros me han comentado: “nos atienden mejor cuando vamos con vos”.

-En un plano más personal, ¿qué te llevó a dedicarte al buceo comercial?

El mar siempre fue mi pasión. De pequeña mis padres me llevaban a navegar y me encantaba lanzarme al agua, así que practiqué la natación desde muy pronto.

Pero fue un viaje a Brasil al acabarla secundaria lo que me terminó de revelar el camino. Allí hice un bautismo de buceo y desde entonces tuve claro que el mundo subacuático debía ser mi medio de vida.

Me titulé como buzo comercial a través de la Prefectura Naval Argentina y también soy instructora de buceo deportivo. Me dediqué más de una década a la docencia como profesora de educación física y compaginaba con algunos trabajos subacuáticos desde 2007. Hace unos cinco años decidí dar un paso al frente en mis propósitos y dedicarme al buceo industrial por completo.

-¿Hay machismo en el sector? ¿has encontrado barreras por ser mujer?

Yo siempre tuve buena relación con la gente en el trabajo y no me sentí discriminada, pero es cierto que en alguna ocasión he podido notar cómo algunos compañeros me hacían el vacío o evitaban que me sumase al grupo.

También sospecho que en alguna ocasión alguna empresa no me ha contratado por ser mujer y ha preferido contar con hombres, a pesar de que ellos no tenían más experiencia que yo. En 2018 pude participar en un importante proyecto donde podría haber aprendido mucho, ya que contaban con tecnología muy avanzada.

El argumento para no contar conmigo fue que las instalaciones no estaban preparadas para personal femenino. Sin embargo, contaron con mujeres en lugares para tareas de prevención y seguridad.

