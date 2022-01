Claramente, casi dos años es mucho tiempo.

Estamos cansados. Y estamos cansados de estar cansados.

Cada uno desde su lugar y con sus sensaciones, vivencias y argumentos.

Incomparable cansancio respecto del agotamiento del personal de salud. Médicos de terapia intensiva que han hecho llamamientos desesperados al cuidado y a la cordura. Médicos en hospitales y centros de salud, enfermeros, camilleros, farmacéuticos, bioquímicos...personal administrativo.

Y podríamos agregar trabajadores que fueron declarados "esenciales" desde el primer momento de la pandemia.

Esa no comparabilidad no le quita realidad ni valor al cansancio y al cansancio de cansancio de todos.

Cansancio de cansancio indefectiblemente ligado a la frustración. Y, como escribí en el artículo anterior, es necesario que estemos atentos porque la frustración conduce a actitudes regresivas (más primarias, menos elaboradas y, por lo tanto, inadecuadas) y agresivas.

Nos gana una suerte de desconcierto. Incluso respecto a medidas de gobierno.

Nos pasa en ocasiones que no nos resultan totalmente claras por contenido, por la forma de transmitirlas o por no esperadas. No es el objeto de esta nota dilucidar la oportunidad y beneficio o no de las mismas. Excede mis conocimientos. Planteo que, como fuera, el efecto es que suele incrementarse la preocupación.

Aumenta el cansancio y el cansancio del cansancio. Las conductas individuales se vuelven más temerosas, desordenadas, erráticas.

Ayer, martes 11 de enero, antes de la 8 de la mañana, una reconocida infectóloga decía en un canal de cable que no podemos considerar "superada" la pandemia en tanto los países ricos no nutran de vacunas a países africanos y otros países económicamente desfavorecidos que no pueden adquirirlas por sí mismos.

Explicó detallada y claramente el proceso de mutación del virus y la posibilidad que le brindan para ello las personas no vacunadas.

Reiteraba que, por lo tanto, en la situación actual sólo los cuidados necesarios y fundamentalmente las vacunas protegen nuestra salud. Es necesario que se hable de la cuestión de la no vacunación por opción y de la no vacunación por falta de medios de muchos países y de la más que insuficiente asistencia por parte de quienes podrían abastecerlos.

Es algo preocupante. Pero la verdad nos ubica, nos permite tener elementos sólidos para pensar y para no frustrarnos excesivamente cuando aparece el obstáculo, como sucede con Ómicron, variante no esperada pero de alta probabilidad de ocurrencia dadas las condiciones de vacunación en el mundo.

En un artículo que escribí hace unas semanas, me refería a la conducta ejemplar que han tenido y tienen los niños en esta pandemia. Sus infancias han resultado "distorsionadas", con privaciones y situaciones incómodas (como el uso del barbijo en la escuela). Y los califiqué, entonces, como nuestros héroes por la manera en que se han adecuado y han contribuido en este duro proceso.

También hice referencia, en el mismo sentido, a los adolescentes.

Muchos, muchos jóvenes han empezado a cursar carreras superiores sin haber pisado la Universidad o la institución de nivel terciario donde estudian.

Muchos otros han visto interrumpido o postergado su inicio laboral, los primeros pasos en ese ámbito.

Los jóvenes también se las han tenido que ver con los sentimientos de frustración.

Un párrafo especial quiero dedicar a los padres de niños pequeños y de niños en edad escolar.

Están muy cansados. Y están cansados de estar cansados. No están cansados de los niños. Están cansados de tener que sostener diariamente situaciones impensadas hace dos años. Sienten una fuerte frustración porque no es ésta la infancia que imaginaban para sus hijos. Y no es ésta la manera que como padres tenían pensado y habían soñado vivir la infancia de sus hijos.

Restricciones escolares, un año asistiéndolos con las actividades a distancia (los que pudieron disponer de los medios necesarios).

Actualmente, colonias de vacaciones que dejan de funcionar por contagios en las personas encargadas de coordinarlas y llevarlas a cabo...Niños necesariamente más demandantes, con temores también, sensibilizados. Padres que trabajan horas fuera de la casa porque así lo requiere la situación económica además del lógico deseo de desarrollo personal. Padres con pocas horas de sueño. Claramente, padres muy cansados y cansados de estar cansados que aman a sus hijos y se multiplican para poder estar con ellos de la mejor manera posible.

También estos padres resultan dignos de profundo respeto, reconocimiento y admiración en esta época que nos tocó vivir.

Con plena consideración de todo lo escrito hasta acá respecto del cansancio y el estar "cansados de estar cansados", quisiera traer a estas líneas un concepto de la Sociología y la Psicología Social.

Es el concepto de "pasajero clandestino". Se denomina de esa manera a la persona que no valora la significación de su acción, que le parece insignificante y que se ampara en ese criterio para hacer o no hacer una acción o hacerla de tal o cual manera porque de todos modos, haya hecho lo que haya hecho, ella se va a beneficiar de lo que colectivamente se logre o no en caso en que no se logre.

Un ejemplo. En un barrio, los vecinos deciden reunir firmas para elevar al Municipio un pedido para que se pongan luces (podrían ser cloacas u otras cosas). Uno de los vecinos decide no firmar porque supone que probablemente el Intendente y sus colaboradores entiendan que se trata de personas díscolas, rebeldes o con finalidades políticas no explicitadas. De todas maneras, piensa, si el Municipio instala las luces (o lo que fuera) él también resultará beneficiado. Y si no lo hace, será perjudicado como todos.

Estamos, sabido es, viviendo una realidad muy difícil. Aun cansados y cansados de estar cansados, no es momento de "pasajeros clandestinos".

Es momento de reconocer la inmensa importancia que tienen las actitudes de cada uno.