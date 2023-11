Campeonato Argentino de Karting: ¡el piloto zarateño Gabriel De Lucca logró su primer título!

Con un demoledor triunfo en la última Final de la temporada, Gabriel De Lucca se consagró Subcampeón Argentino. El piloto de Zárate luchó hasta la última bajada de bandera y se quedó con un gran cierre en la clase ProAm 2 del certamen nacional.

Nuevamente de ‘local’, Gabriel De Lucca se presentó el pasado fin de semana sobre el kartódromo bonaerense de Zárate para poner punto final al Campeonato Argentino de Karting. En el lote de experimentados pilotos de la clase ProAm, el volante zarateño consiguió el subcampeonato, en el evento Coronación.

Recuperado en sus emociones luego del inimaginable cierre de la Final Argentina Rotax en Formosa, De Lucca llegó para definir de la mejor manera el torneo nacional en la ProAm 2. En la clasifica, le correspondió el 3° cajón para disputar las mangas. En la primera de esas carreras clasificatorias, consiguió la victoria. En la segunda, una intensa disputa lo dejó ubicado en el P3 del clasificador oficial.

“Después de tener una semana bastante amarga por el cierre en Formosa, llegamos a esta carrera y nos encontramos otra vez con buen ritmo. Es alucinante como trabaja mi equipo, tanto Bubu como Víctor, me entregaron un gran karting. Estuvimos dentro de los tiempos el viernes. Hoy (sábado) clasificamos 3°. Pudimos ganar la primera manga. En la segunda estuvimos peleando rueda a rueda”, aseguró Gabriel. Y continuó: “Tenemos medios para pelear mañana (domingo). El auto es competitivo, pero tenemos unos rivales que complican pelear la punta. Los motores son parejos y mañana (domingo) va a ser un día largo, pero estamos firmes”.

El Sprint del domingo encontró a De Lucca concentrado en sus objetivos y se metió en esta etapa en busca de seguir recolectando buenos resultados. Sin embargo, un golpe de escena en esta instancia lo privó de ese propósito cuando un inconveniente sobre su unidad lo apartó de los primeros lugares.

En la Final, partiendo desde el fondo del lote, consiguió un rápido ascenso. Una vez que llegó a espaldas del líder, subió a la punta de la carrera. El resto de los giros que tuvo esta final, los comandó el volante zarateño con solvencia para llevarse un cómodo triunfo y cerrar una gran actuación. Luego de efectuados los descartes que establece el reglamento, Gabriel De Lucca se consagró Subcampeón Argentino ProAm 2 en esta temporada.

Así lo relató el referente de Zárate y flamante Subcampeón 2023: “Lo dimos todo, fuimos a buscar la victoria y la conseguimos. Se nos había complicado la definición en el Sprint, cuando tuvimos una falla en el filtro de combustible y perdimos rendimiento. Tuvimos que largar la final desde el fondo, pero teníamos que ganar la carrera y lo logramos. No se nos dio el campeonato tan sólo por 2 puntos. Creo que merecíamos un mejor resultado, porque hicimos un gran año y me considero campeón. Este deporte da más tristezas que alegrías, pero cuando se dan las alegrías se recargan las ganas de continuar. Me siento muy contento con el gran año que tuve”.

Y por último, completó: “Quiero agradecer principalmente a mi familia, que son los que me permiten estar acá, a mi mujer, mis hijos, a mis hermanos. Gracias también al equipo RG Racing Kart, fue bárbaro el trabajo que hicimos con Bubu y con Victor durante el año. Ellos también se merecían el campeonato. Las primeras carreras las corrí con motor de Beto Lasala, y la última con motor de Fabián Martinelli. A ellos tambien va mi agradecimiento, igual que para todos los que me apoyan: Pradecom, CMP, Grupo MZ”.

Gabriel De Lucca completa el Campeonato Argentino de karting en el P2 de la clase ProAm2, donde se adjudica el Subcampeonato. El piloto de Zárate queda a la espera de los proximos compromisos que lo convoquen nuevamente a pista.

Ph.: © Teresita Soledad Blanco