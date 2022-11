El poeta, el poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber, solo tiene la concepción de la poesía como obra”, fue una de las frases más recordadas de Jorge Cafrune, uno de los mayores cantantes populares de nuestro territorio.

Luego de un trabajo de casi 5 años de investigación, el director Julián Giulianelli, estrenó en la ciudad de Campana, el documental que retrata al folclorista que se autodefinía como: “cantor y guitarrero”; donde repasa la vida comprometida y la obra artística del músico, donde a través de distintos testimonios y material fílmico de la época deja ver su legado y sus posiciones políticas y sociales.

El film incluye, entre otros, las voces de su hija, la también cantora Yamila Cafrune, el sonidista Luis Nogues, el historiador Guillermo Byrne, el escritor Sergio Pujol, y Mario Perrota, el niño que grabó y giró junto a Cafrune. También de Jimena Néspolo, autora del libro “¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante”, y del periodista especializado Gabriel Plaza.

Giulianelli, que desde el oeste del Gran Buenos Aires, recorre con su pendrive pasando desde Campana, el Centro Cultural Kirchner, el DocLisboa, Portugal, entre otros (el documental se estrenará en unos meses por la plataforma Cine.AR PLAY) pinta un retrato en donde recorre la carrera artística, pero no desde la típica biografía, sino abordando lugares desconocidos de la figura del cantor popular o que no trascendieron de manera pública. A partir su titánica tarea de investigación, se pueden disfrutar momentos íntimos e historias poco conocidas, como un encuentro con Perón en Puerta de Hierro. También, de su presentación súper original y porque no con un toque rockero para la época, donde se lo ve Cafrune nadando un largo dentro de una pileta en donde sale y se auto presenta para uno de los primeros festivales que se realizaron en Cosquín, cuna del folclore argentino.

“No existe un gran registro audiovisual del folclore de los ‘60?, explicó Giulianelli, quién resaltó el valor del material atesorado por el archivo y los canales 11 y 12 de la televisión de Córdoba. “Es lo único que se consiguió. No hay mucho más filmado”, agregó el director. También hay un momento muy emotivo en el documental: el audio que reproduce el momento en el cual el cantor presentó sobre el escenario de Cosquín 1965 a Mercedes Sosa. Se lo ve en escena, sentado y guitarra en mano conectado con el público a través no sólo de su voz, sino de una mirada de características muy personales.

El evento fue organizado por la carrera de Gestión Cultural del Instituto 15 como parte de un anticipo de lo que será el relanzamiento de la carrera que cumple 15 años el año que viene.

Un equipo de estudiantes y egresados liderado por Silvana Velasquez y la profesora de “Procesos Políticos y Mundo del Trabajo”, Sofia Arroñade; en colaboración con la técnica y sonido del DJ Marcelo Sánchez y Laura Silva y la conducción de Carlos Echeverría.

El documental Cafrune atraviesa ideologías, políticas, culturas, músicas y públicos a partir del recorrido por la vida de un artista que se no autodefinía como tal sino como cantor y guitarrero. Sobre el final del encuentro, Julian Giulianelli contestó preguntas y se armó una hermosa charla debate con los presentes. Inclusive, Cafrune, que vivió sus últimos años en Río Luján, partido de Campana y era habitual verlo pasear por sus calles y por las de Los Cardales, presenciaron el encuentro un grupo de vecinos que conocieron al músico y su familia y la noche se llenó de recuerdos, nostalgia y muchas anécdotas enriqueciendo aún más una jornada que quedó en la memoria, sobre la historia del cantor que falleció atropellado en un dudoso accidente en 1978.

Fuente: Campana Noticias