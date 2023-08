"Cáffaro quiere ser reelecto solamente para tener una salida judicial por las causas que lo atormentan” aseguró Agustina Propato

De cara a las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, la precandidata a intendenta de Unión por la Patria, Agustina Propato, apuntó contra la gestión del actual intendente Osvaldo Cáffaro.

"Pasaron 16 años con una realidad que está a la vista, la ciudad está abandonada, los barrios, las escuelas, no hay acceso a la salud, las calles están hechas pedazos no solamente en los barrios, tenemos 48 barrios pobres sin servicios básicos cubiertos" describió Propato. En ese sentido agregó que "el intendente se ha alejado de la sociedad, ya no puede transitar porque hay un reclamo muy fuerte que se le hace, que tiene que ver con esto, son 16 años de gestión donde no hay calidad de vida, no hubo respuestas durante muchísimo tiempo".

"Cáffaro dice que si pierde, se van a suspender las obras, me pregunto qué obras se van a suspender, al contrario vamos a retomar con fuerza las obras que hacen falta, las prioritarias que tienen que ver con servicios elementales como agua, cloacas y asfalto cuando el municipio cuenta con un presupuesto de 18 mil millones de pesos" enfatizó Propato.

Si bien Cáffaro va en busca de un quinto mandato con esta situación en la que se encuentra la ciudad, Propato advirtió que lo ve "cansado, disociado de la realidad y pienso que quiere ir por la reelección solamente para tener una salida judicial por las causas que lo atormentan, que le quitan el sueño, que no lo dejan dormir". Al mismo tiempo advirtió "ahora bien no podemos poner de rehén a 140 mil habitantes que dependen de las decisiones de gobierno inteligente, la salida judicial de una persona que tiene fuertes compromisos en relación a varias causas en trámite".

Además Propato deslizó "estamos discutiendo decisiones de un plan de gobierno, no es nada personal, salgamos de esta situación de condicionamiento que tiene Zárate y que no nos merecemos porque tenemos todo para estar mejor, podemos llevar adelante una ciudad como lo fue en un momento" y acotó "pujante, industrial, con más comercios, generadora de trabajo, quiero ser la intendenta de la trabajadores donde también los jóvenes puedan acceder a sus viviendas con una planificación de crecimiento ordenada".

Por último remarcó "vemos que pasamos de la resignación a la esperanza y eso hoy constituye un mayor nivel de responsabilidad, muchas personas, muchos vecinos, ven la esperanza en nosotros, la lista 2, por un lado es un orgullo enorme y por otro lado es una gran responsabilidad, que este domingo con esa fuerza, con esa esperanza, podamos dar vuelta la página y transformar este Zárate por el que nos meceremos".