El portal nacional Infobae publicó una noticia basada en un fallo judicial donde implica al Municipio de Zárate en un caso de defraudación al Estado millonario (https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/09/04/se-hacian-pasar-por-maximo-kirchner-y-eduardo-de-pedro-para-conseguir-contratos-los-procesaron-por-defraudacion/). ”Llamamos a todos los espacios políticos a sumarse al pedido de que Cáffaro explique esto de forma urgente" pidió Matzkin.

Marcelo Matzkin, actual concejal y precandidato a Concejal por JUNTOS se refirió al tema con lo siguiente: “La falta de transparencia ha sido un denominador común en esta gestión que ya está cumpliendo su ciclo. Votamos en contra la Rendición de Cuentas porque no enviaron la nómina de las contrataciones de los proveedores del año 2020, ahora entendemos por qué. Usaron las herramientas que le dimos en la pandemia para hacer la contrataciones con más celeridad para contratar a los amigos”.

También hizo referencia sobre lo que sucedió durante la pandemia: “No sólo vacunaron a los amigos, sino que los contrataron. Usaron la plata de los impuestos que le siguieron cobrando a los comerciantes y vecinos para pagar millones en una consultora que no sabemos qué trabajo esencial hizo”.

“Vamos a pedir la citación de la Secretaria de Hacienda, Patricia Fernández, y si no nos satisfacen sus respuestas, del Intendente Osvaldo Cáffaro, porque esto debe ser explicado urgentemente” aclaró el precandidato a Concejal por JUNTOS Marcelo Matzkin.

Por último dijo: “Por casos como estos es que venimos presentando proyectos por el Boletín Oficial, para que no escondan más los decretos, contrataciones que favorecen a los amigos, la transparencia del Municipio no sólo está en los últimos puestos en los rankings sino que la gente no se banca más estos hechos".

“Que esta campaña nos una a todos los espacios políticos a pedir las explicaciones del caso” cerró Matzkin.