"CAFÉ" por Ivo Marinich

Me senté a la mesa del Plaza Café y pedí un cortado. A mi lado, inmiscuidos en una conversación que, por cercanía y, nobleza obliga, curiosidad, no pude desoír, había dos hombres...

Uno de ellos, ya entrado en años, parecía ser el cliente del otro, de unos cuarenta, que no sabía cómo hacer para llevar de nuevo el diálogo a los negocios.

El viejo tampoco le daba oportunidad. No paraba de hablar del café desde que el otro, cuando vio que no había querido desayunar, le dijo, en un intento algo falluto de sonar simpático, que le invitaba un cortado. A lo que el viejo, como si solo se hubiera negado para tener la oportunidad que se le presentaba, le dijo que no tomaba café desde agosto del setenta y tres. E hizo un silencio que casi obligó al cuarentón a preguntar, contra voluntad, a qué se debía aquello.

Lo que siguió fue una explicación minuciosamente tejida, trabajada, erosionada por las décadas. Primero lo escrutó inclinándose hacia adelante y le preguntó si había leído a Marx. El otro contestó afirmativamente y, como quien trae a colación un título infalible, mencionó El Capitolio.

Más que corregirlo, el viejo lo amonestó, provocando la risa fingida, nerviosa, del cuarentón, que le echó la culpa a la mañana por el despiste. Con ínfulas de docente, el viejo le dijo que si había leído a Marx entonces no desconocía que el modo de producción capitalista se sostiene a través de la extracción de plusvalía por parte de un sector dominante de la sociedad, dueño de los medios de producción, a otro sector desposeído, que solo puede vender su fuerza de trabajo, y que en esa relación desigual, explotadora e injusta se enmarca la lucha de clases, el motor de la historia.

El otro asentía, daba repetidos sorbos al café y asentía. En agosto del setenta y tres, más precisamente la mañana del jueves 16 de agosto del setenta y tres, en una mesa de bar de la capital como la que ahora ocupaban, había tenido una revelación con el pocillo a medio camino hacia los labios.

Se había dado cuenta del engaño. Si ese día había parado a beber un café en ese bar de microcentro, no era, como se decía a sí mismo, por el placer de una infusión en la mañana invernal, sino porque necesitaba despabilarse luego de una noche mal dormida. Miró a su alrededor y vio las mesas repletas de madrugadores como él, llevando la taza a la boca. Entonces comprendió la función del café: mantenernos despiertos para el trabajo, a pesar de los bostezos, el cansancio, la apatía, de modo que el mismo sector de siempre pudiera maximizar su capital.

Es la bebida de la alienación, decía el viejo. Por eso hay una cafetera en cada oficina. Por eso uno siente que no puede comenzar la jornada sin una taza de café. Es la fusta del caballo, repetía, es la fusta del caballo.

El cuarentón, que cuando vio de que venía el asunto apoyó su taza sobre la mesa, le dijo que nunca se le hubiera ocurrido cosa semejante, y hábilmente enlazó el comentario hacia la conversación que deseaba. En ese entonces me desentendí de ellos. Llevé a la boca el pocillo olvidado frente a mí. El café estaba frío, amargo, desabrido.