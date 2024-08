CADU trajo un punto para ponerleun MG10

Por Julián Eboli

Luego de una semana difícil, Defensores Unidos de Zarate volvió a sumar de visitante para dejar atrás la racha de 4 partidos sin sumar al igualar 1 a 1 en el Oeste, frente a Deportivo Morón y empezar a demostrar ese carácter anímico y futbolístico que se necesita para salir de los malos momentos y que este punto, sea el de inflexión, para encarar el último tramo del torneo. El equipo de Angel Darío Lema, mostró mejorías de sus actuaciones anteriores y pudo volver a sumar luego de otra vez ir abajo en el marcador, con un golazo de Martín Giménez.

El partido fue parejo de principio a fin y en el primer tiempo, cuando CADU iba creciendo en su juego, Agustín Curruhinca a los 15 se le escapó a Fernando Arébalo que lo derribó dentro del área y el árbitro Jorge Broggi de correcta actuación, marcó la pena desde los 12 pasos que el experimentado Gastón Gonzalez transformó en gol. Defensores tuvo de bueno que no se desesperó y trato de ir en busca del empate sabiendo que quedaba mucho por delante. Esa igualdad llegó, a través, de una linda jugada colectiva que arranca desde Alan Sombra que se volcó para adentro, cuando suele jugar por afuera, descargando con Rodrigo Juárez de buen partido y en una posición más adelantada envía un centro que baja en el segundo palo Maximiliano Ortigoza, para que MG10 de arremetida y haciendo por momentos de extremo y otros de falso 9, meta el botín y clave un golazo para gritarlo con el alma y correr besando la camiseta.

Defensores Unidos, si bien como decía antes, no tuvo un gran partido, en la cancha del Gallo hoy sí, tuvo por momentos un buen funcionamiento, sostenido desde el fondo con nuevamente la presencia de Damián Zadel que le da orden, solvencia y por momentos elegancia a la defensa y potencia a su compañero de zaga, Ariel Morales de enorme partido y figura de la cancha. Quizá los laterales no pudieron proyectarse tanto, pero la reaparición de Matías Nizzo le da también otro orden y dinámica a la mitad de la cancha, bien complementado por Nicolas Cavaganero y con Alan Sombra entrando y saliendo por los costados con un buen manejo de pelota y Ortigoza tratando de sorprender por su banda, generando espacios y diagonales para que Juárez y Giménez puedan moverse por todo el frente de ataque al no contar con un 9 de referencia. La parada no era fácil y volver a sumar en estos momentos, fue un buen punto para CADU.

La semana fue muy movida en CADU, desde todos los aspectos, sobre todo con la nueva conformación del cuerpo técnico del Chavo Lema, donde Carlos Montero un trabajador incansable y de la cantera del club fue confirmado como ayudante. Y también se sumó Daniel Delgado que trabajaba en Deportivo Merlo con Felipe De la Riva. Como futbolista, era marcador central y se tuvo que retirar por una lesión Jugó en Deportivo Merlo, Tristán Suárez, Brown de Adrogué, Sarmiento (Junín) y Platense y dejo buenos recuerdos en las instituciones que pasó.

También fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla, el ídolo máximo de CADU, Javier Velázquez y todo salió muy bien y el pueblo celeste le desea una pronta recuperación. Desde su redes sociales JV9 publicó: “Gracias a DIOS salió todo bien!!! Muchas Gracias de corazón a todos los que me enviaron msj y estuvieron pendientes. quiero destacar el trabajo del doc, solo dios él y yo sabíamos las opciones que habia, Pero tuvimos FE y fuimos para adelante 🙌 por eso estoy muy agradecido con el Juan Ignacio Tuculet “el tucu” ahora vamos por la segunda parte del proceso, ¡volver a las canchas!”

Luego de salir de esta mini racha negativa y de llevar 5 partidos sin poder ganar, el sábado CADU enfrentará a Temperley a las 15:30 en Villa Fox en busca de volver a sumar de a 3 y tratar de sellar lo antes posible su estadía en la categoría y jugar con la idea de ver si puede terminar lo mas alto posible y mejorar la performance en estos tramos finales con la fe (faltan 11 fechas que son un montón) de ir escalando posiciones y terminar expectante y lo más alto posible.