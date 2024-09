CADU perdió en el Bajo Belgrano y no puede sellar su permanenci

Por Julián Eboli

CADU volvió a caer, esta vez en el Bajo Belgrano ante Defensores por 2 a 0 con goles de Ezequiel Aguirre en la fecha 31 del Nacional B. El encuentro fue parejo, hasta que a los 36 de la segunda etapa, el arbitro Julio Barraza dio un penal mas que dudoso en una de las pocas llegadas que tuvo el local, y la primera del complemento, que le permitió abrir el marcador. Los de Zarate si bien hicieron un partido correcto, siguen sin ese peso ofensivo que necesita el equipo para poder sellar de una vez por todas la permanencia en la categoría, que se sostiene por la mala campaña de Atlético Rafaela que volvió a caer y Brown de Adrogué que empató con Almirante Brown.

El primer tiempo del equipo de Angel Darío Lema, que repitió el mismo elenco que contra Almagro, fue correcto ante un rival que tampoco que generaba mucho peligro. Primero lo tuvo CADU cuando Facundo Silva apareció solo dentro del área por el segundo palo y su remate salió por arriba del travesaño. Luego, lo tuvo el Dragon con un cabezazo a quemarropa de Nadir Zeineddin que Fabricio Henricot tapó en una más, de sus atajadas memorables, volando y metiendo un manotazo salvador. Nada más de peligro fehaciente en ninguna de las áreas y se iban al descanso en tablas.

En la segunda mitad era un poco más incisivo Defensores Unidos, pero Rodrigo Juárez no pesaba en la ofensiva y Martín Giménez era cortado sistemáticamente con faltas cuando trataba de aproximarse al arco defendido por Ignacio Pietrobono. Y la más clara la tuvo antes del penal en contra, cuando trianguló el equipo y Nicolas Cavagnero en el borde del área grande sacó un remate potente pero muy al medio que contuvo el arquero sin problemas. Minutos después, llega el penal que Barraza cobra porque es Defensores de Belgrano, en una jugada donde un delantero bajito y escurridizo de Defe se interpone ante el cierre del grandote Damián Zadel y se tira de palomita para que el juez cobre la pena máxima y el Topito Aguirre cambie por gol. Como dato, a CADU no le sancionaron ningún penal a favor en estas 31 fechas.

Con el resultado abajo el Chavo Lema mandó a la cancha al único 9 de referencia, Valentino Toniolo, que hace varios partidos está entre los concentrados y juega poco y nada y fue en busca del empate, que casi logra en un córner donde ni Zadel ni Giménez increíblemente no pudieron empujar dentro del área chica. Luego, a los 41 un error en querer jugar para atrás de Juan Ponce de León dejó al equipo mal parado y Aguirre cerró el resultado definitivo. Antes, habían ingresado en CADU, Brian Guerra y Martín Peralta por Silva y Alan Sombra respectivamente y si bien al equipo nada se le puede reprochar de la entrega y el sacrificio, la falta de gol desde la lesión de Javier Velázquez en la fecha 20 ante Colon es significativa, a excepción de los 3 goles en Villa Fox a Temperley y de los golazos de MG10 desde media y larga distancia.

El próximo domingo a las 15 recibirá a Chaco For Ever, uno de los pocos equipos que tiene por debajo de la tabla (a solo 1 punto al igual que los de Isidro Casanova) donde deberá aprovechar la posibilidad de ganar de local y despejarse también de ese rival, por ahora la gente del celeste se conforma que Rafaela que juega el cruce de clásicos ante uno de los protagonistas de la Zona A, San Martin de San Juan, y que Brown visite el Cementerio de los Elefantes ante el alicaído Colon, no sumen. CADU lleva 3 sin ganar, con 1 empate y 2 derrotas y lleva una efectividad de solo el 33,33% en lo que va del campeonato.