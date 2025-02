CADU no tuvo una buena tarde y cayó de local ante Chaco for Ever

Por Julián Eboli

Defensores Unidos cayó de local por 2 a 0 frente a Chaco For Ever por la segunda fecha de la Zona B de la PBN. Los goles fueron convertidos por Matías Romero en la segunda etapa. En un partido muy friccionado, el visitante aprovechó las pocas situaciones que tuvo el encuentro y se llevó 3 puntos valiosísimos para el Norte, cortando así la alegría que traía el pueblo zarateño de la victoria lograda la semana pasada en Santiago del Estero. El publico acompaño en gran número en el Gigante de Villa Fox en el debut como local en este 2025.

El primer tiempo fue parejo, donde el conjunto de Darío Gigante, no encontraba los circuitos de juego necesarios para quebrar la férrea defensa del equipo de Ricardo Pancaldo que trataba de ordenarse y circular el balón por los laterales y crearle peligro al arco de Alejandro “Oso” Sánchez. Si bien CADU no era profundo, la mas clara estuvo en los pies de Diego Aguirre que no pudo definir ante un control que le quedo un poco largo, tras un pase de Juan Rocca que tapó saliendo rápido el experimentado arquero Daniel Canuto. Fue lo mas claro de un primer tiempo muy cortado por infracciones, simulaciones y un poco de pierna fuerte; donde ambos insinuaban, pero no concretaban.

El segundo tiempo, Defensores Unidos fue un desconcierto; desconectado en todas sus líneas, con un Daniel Carrasco muy solo en la mitad de la cancha, con Rocca cada vez mas atrasado para tratar de que la pelota les llegue a los delanteros y con un Enzo Trinidad que hoy no pudo gravitar nunca en el partido. Chaco era más ordenado, sus centrales de buena performance adelantaban sus líneas y los laterales se empezaban a proyectar con peligro (sobre todo el derecho, Alan Luque), para asociarse con el hábil Brandon Obregón y desequilibrar por los costados con Leonardo Marinucci y Franco Perinciolo. Y así llegaron los goles, aprovechando el perfil cambiado de Juan Arguello de buen primer tiempo y ganándole las espaldas a los volantes. El primero, un cabezazo a quemarropa de Romero ante un Jorge Scolari que no podía saltar y ya había pedido el cambio. El segundo de antología, otra vez del 9, triangulando y tirando paredes para definir casi debajo del arco.

Pero bueno un tropezón no es caída y hay que tener en cuenta que es un equipo totalmente nuevo y es una categoría muy difícil y competitiva. Hoy no salieron las cosas, pero detrás hay un cuerpo técnico muy laburador que debe ensayar variantes para buscar lo mejor del celeste, como dijo en la conferencia de prensa Gigante no ha salido nada de lo planificado en la semana y obvio que esto es futbol y los errores sirven para corregir. Como también, el querer salir jugando desde abajo, que es algo que le cuesta a la mayoría de los equipos, porque se debe tener rapidez, precisión y sobre todo mucha movilidad y es un trabajo que hay que aceitarlo para que salga lo mejor posible y cuando sale bien se ve con muy buenos ojos y cuando se falla puede costarte un gol en contra.

El sábado próximo, Defensores Unidos visitará la casa de Almirante Brown, un partido donde CADU deberá demostrar su carácter, conectar mas su juego y acoplar más sus líneas para salir rápidamente de este resultado adverso y el plantel empezar a conocerse más y afianzarse; ya que recién van dos fechas oficiales y el campeonato es largo.