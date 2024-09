CADU no pudo ante Rafaela y sumó otro empate de local

Por Julián Eboli

Defensores Unidos igualó 0 a 0 en Zarate, ante Atlético Rafaela por la fecha 34 de la Zona B del Nacional B y dejó pasar una gran oportunidad de dejar casi sellada su permanencia para el 2025. De todas maneras, con 12 puntos en juego, para no depender de nadie, debería sumar 4 unidades; ya que le lleva 11 de ventaja a Rafaela y 9 a Brown de Adrogué que cayó ante Aldosivi en Mar del Plata. El equipo conducido por Angel Darío Lema, lleva 6 partidos sin ganar con 3 empates consecutivos de local y 3 derrotas de visitante. Además, lleva 4 sin convertir y el último grito fue el de Rodrigo Juárez ante Almagro.

El partido por momentos fue muy intenso y trabado y en otros tramos, ordinario y aburrido. La Crema estaba obligado a sumar, con la ilusión de que no podía cometer errores para seguir con vida en la categoría. Y CADU necesitaba la victoria, para asegurarse que este rival no pudiera alcanzarlo ya que es el último de la tabla. Para ambos era como una final. De hecho, Defensores concentró a Javier Velázquez sabiendo que no estaría ni en el banco de suplentes por un tema motivacional y no publicó entre los convocados a Martín Giménez que fue infiltrado en la mañana de ayer en el predio de Copiapó, porque Martín quiere estar siempre y sacar a CADU de este mal pasaje en el campeonato. A lo largo de los 90 minutos se vio un partido peleado en la mitad de cancha, en donde Atlético por momentos intentó adueñarse del balón y generar algo de juego haciendo replegar a CADU que en muchos momentos le cedió la iniciativa. Los dos tuvieron situaciones como para abrir el marcador. La más clara, estuvo en los pies de MG10 en el primer tiempo, pero pese a su esfuerzo físico por estar presente, no estuvo fino en la definición y fue el jugador que más pesó en la delantera, a pesar de no ejecutar las pelotas paradas que habitualmente es el encargado, salvo en un tiro libre a su pedir, pero no le dio con la fuerza necesaria para superar la barrera. El resto de las llegadas de ambos fueron con poca claridad ya que los dos apostaban al pelotazo o alguna pelota parada. Y el visitante que quería sorprender con tiros de media distancia que siempre encontraron la firmeza de las manos de Fabricio Henricot uno de los puntos altos de Defensores al igual que el correntino “El Espartano” Ariel Morales.

Los últimos 10 minutos fueron realmente espantosos y como venia la mano, a los dos les sirvió el punto. CADU necesitaba levantar y desperdició una gran chance. Sigue sin encontrar el circuito futbolístico y se le siguen sumando lesionados. Esta semana, les tocó a Martín Peralta con esguince de rodilla y a Matías Contreras. De hecho, no tenía relevos de centrales en el banco de suplentes y la semana que viene recupera a Damián Zadel que cumplirá las 2 fechas de suspensión que tenía por su incorrecta expulsión ante Chaco For Ever. Acá cabe la pregunta ante un partido importante, porque no fue citado algún central de la Reserva.

Defensores Unidos viajará el domingo próximo hacia el Sur de nuestro país para enfrentar a Deportivo Madryn a partir de las 15 y dependerá de una combinación de resultados para asegurar la ansiada permanencia que a esta altura y si bien es un torneo durísimo, con los últimos rivales que les tocó de local ya lo podría haber conseguido; pero en el fútbol para ganar también hay que sufrir y si bien la mayoría de la gente se fue descontenta por las circunstancias del partido, post partido los jugadores remarcar la unión del grupo y que van a seguir dejando todo en la cancha para dejar al CADU donde se merece.