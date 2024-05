CADU empató en Carlos Casares y no le sancionaron un claro penal, por Julián Éboli

En Carlos Casares, Defensores Unidos sumó un punto de visitante, por la fecha 17 del y fue el “clásico” que le tocó, para cruzarse en el Interzonal de la B Nacional. En el segundo ciclo de Angel Darío Lema en CADU, cosechó su segundo empate en fila y en ambos sin que se abriera el marcador.

El partido fue de trámite parejo y sobre casi el cierre, el árbitro Adrián Franklin no sancionó la pena máxima cuando el lateral Luis Olivera ingresó al área de Agropecuario y fue derribado claramente y le prohibió la posibilidad de volver a ganar de visitante. El equipo Zarate lleva 5 partidos sin ganar, con 3 empates y 2 derrotas. Además, hace también 3 partidos que no convierte.

El primer tiempo fue aburrido y casi no se sacaron ventajas, el local buscaba peligro con pelotas aéreas y CADU buscaba asociarse de los pies y la velocidad de Rodrigo Juárez, pero esta vez no hubo esa asociación que el hincha esperaba tanto con Jonathan Suárez Cortes, Olivera y hasta el mismo Brian Guerra; que tuvo la más clara en sus pies, cuando con un remate desde la medialuna del área hizo estirar al ex arquero de Boca Juniors, Agustín Lastra y ahogarle el grito del gol que se le viene negando desde su estadía en Defensores.

En el complemento, arrancó con ataques esporádicos del Sojero, donde tanto Patricio Cucchi como Alejandro Gagliardi casi conectan, pero la defensa de CADU estuvo muy atenta, sobre todo los dos centrales: Matías Contreras y su tocayo Mariatti y despejaban el peligro.

Desde los pies y la velocidad de Juárez nacían las contras del celeste, pero faltaban las puntadas finales para generar mas peligro. El encuentro caía en una meseta, pero pasados los 30 minutos empezaron a llegar las aproximaciones mas claras. Primero, el arquero Mauricio Aquino, que cuando le toca entrar cumple con creces, tapó un cabezazo del ingresado Alan Schönfeld que aparecía solo por el segundo palo. Luego, estuvo la mas clara del partido, cuando el mexicano Suárez Cortes manejo muy bien la contra y dejó a Guerra para que defina o asista al goleador Javier Velázquez; prefirió el remate con potencia, pero no tan esquinado, para que Lastra otra vez se luzca y tape la jugada de gol más clara del partido.

Luego, el ingresado en CADU, Kevin Fernández tuvo una inmejorable situación dentro del área, cuando le quedo un rebote a disposición y le entró mordida a esa volea que, si la agarraba de lleno, inflaba la red. Después, vino la jugada que pareciera a simple vista un claro penal a Olivera, que el arbitro con buena ubicación, decidió no marcar el punto de los 12 pasos y van…

Sobre el final, esta vez la mala suerte no estuvo del lado de los dirigidos por el Chavo Lema y un contragolpe que agarró mal parada a la defensa, Gagliardi reventó el palo de Aquino. En definitiva, CADU volvió a sumar en canchas ajenas

El equipo que no contó con Maximiliano Ortigoza lesionado, la ausencia de Matías Nizzo y Fabricio Henricot quien fue expulsado en el partido con Deportivo Madryn y fue suspendido por una fecha. Franco Lonardi recibió tres, por agravio al juez. El próximo fin de semana viajará a Villa Crespo y enfrentará al Bohemio, que con la llegada al banco de Luis García levantó mucho su performance. El match con Atlanta será el sábado 17:05 horas y CADU no podrá contar con Luis Olivera que llegó a la quinta amarilla.