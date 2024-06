"CADU demostró su jerarquía y obtuvo un triunfo histórico ante Colón" por Julián Éboli

Histórico triunfo de Defensores Unidos ante Colon de Santa Fe en el Gigante de Villa Fox por 2 a 1 en el arranque de la segunda ronda de la B Nacional. Un partido que los hinchas esperaron y mucho ante no solo el puntero del campeonato; sino por la llegada de uno de los equipos grandes de la categoría en pisar suelo zarateño.

El conjunto de Angel Darío Lema, demostró desde el primer minuto que debía quedarse con los tres puntos, con un planteo muy ofensivo y con jugadores que salieron con la mente puesta en que cada pelota era la última; lo que lo llevó a un triunfo extraordinario ante un rival de fuste, que se ponía en ventaja al comienzo del segundo tiempo con gol del ingresado Nicolás Leguizamón y que luego empatara Rodrigo Juárez en la primer pelota que tocaba a los segundos de ingresar y que sellaría el triunfo desde la cabeza del emblema de este equipo, el eterno Javier Velázquez.

Un CADU que jugó un partidazo ante un rival que se creía desde los medios superior en la previa y que muchas veces parte de la prensa subestiman al rival con el verso ese de que tienen mejor jerarquía, que podría ser, pero los partidos se ganan en la cancha.

La primera etapa del partido fue casi todo a Defensores Unidos, quien salió decidido a presionar bien arriba y jugar en campo de Colón. De arranque, antes de los 2' Velázquez apareció solo dentro del área y ensayó una especie de tijera, pero no alcanzó a conectar el balón, luego un centro del Tucu Martín Peralta.

Posteriormente, JV9 tendría otra chance. esta vez el centro al primer palo llegó desde la izquierda por intermedio del debutante Alan Sombra, proveniente de Chaco For Ever y que dejó una buena impresión en su primer partido en el Mario León Losinno y el remate a la carrera se fue por arriba del travesaño. A los 15' con un disparo de Sombra, fue una de las mas claras que se fue cerca del palo de Manuel Vicentini. CADU seguía teniendo la iniciativa y el Sabalero no hacía pie en el medio y trataba de desbordarlo por los costados, pero era lento, a pesar de la prolijidad de Sebastián Prediger y Nicolas Talpone, pero no era profundo; ante un Defensores que redoblaba sus esfuerzos en una de las grandes figuras de la tarde Franco Sivetti que cortaba con la ayuda de sus compañeros, sobre todo Brian Guerra, que se puso el overol y cortaba y a la vez trataba de generar juego.

En la segunda mitad, el equipo del Chavo Lema se encuentra con un gol fuera de contexto por lo sucedido en los 45 minutos iniciales. Primero estuvo cerca de convertir, pero dentro del área, Velázquez remató por encima del horizontal. Y luego, un pase en cortada de Talpone para dejarlo a solo a Alexis Sabella de frente al arco quien tocó hacia un costado y Leguizamón del rebote que quedo en la salida de Fabricio Henricot abrió la cuenta. Los santafesinos, no habían hecho nada para ir ganando el partido, pero tiene un plantel de futbolistas que aún sin jugar bien marcan diferencias. Todo lo que había intentado Defensores Unidos sin lograr marcar, el Rojinegro lo consiguió en tres toques.

Darío Lema, ante el resultado adverso, movió el banco y acertó con los cambios. Porque mandó a la cancha primero a Franco Caballero y luego a Rodrigo Juárez, que los 10 segundos de ingresar estableció el empate, cuando en un esfuerzo enorme Javier Velázquez más vigente que nunca, aguantó de espaldas en el borde del área y tocó para que a la carrera el marplatense, saque un remate de zurda y estallé Villa Fox.

Y cinco minutos después la frutilla del postre, cuando Caballero por el costado izquierdo se sacó de encima a Hernán Lópes y metió un centro perfecto para el anticipo letal de cabeza de JV9 quien le ganó en el salto a Facundo Castet y le rompió el arco e hizo delirar al público que copó el Gigante y quedó tendido en el área por el choque y por la caída que dejó maltrecho su tobillo, pero que festejó como pudo con sus compañeros arrodillados a su alrededor.

Luego, Colon intentó y con el ingreso de Lucas Bernardi y con un Lago siempre peligroso que, con una muy buena maniobra personal dentro del área, enganchó y su remate se fue al lado del caño izquierdo. Fue lo mas peligroso del Sabalero, ante una defensa con puntos muy altos como los dos laterales de buen partido y una dupla central que se entiende muy bien; Matías Mariatti de muy buen partido y Ariel Morales, sin dudas, la figura de la cancha, por sus cortes, su entrega y por una jugada que cuando CADU estaba en desventaja levantó a todo el estadio y a sus compañeros, trabando a diestra y siniestra, llevándose rivales contra su área, que en lo personal me hizo acordar a la película “300” cuando a los espartanos; e enseñaron a no retirarse jamás, a no rendirse jamás, a que morir en el campo de batalla era la mayor gloria que podía alcanzar en vida. En síntesis, con orden, entrega y por momentos buenas pinceladas de futbol, venció a un rival candidato a ganar el campeonato.

Toda la información, comentarios y el análisis más completo de este segundo ciclo del “Chavo” Lema y lo que dejo la visita de CADU; lo podrán seguir como todos los lunes a las 19 horas desde el Facebook o la fan Page de “Con La Voz en el Estadio”, con la participación de “Larry” Leguiza, “Pepe” Bogliani, Julián Eboli y Luis María Casado; para “Con La Voz del Estadio Producciones “y Radio Estación Zarate, donde seguimos todo el quehacer del club del barrio de Villa Fox.

El domingo 30 viajara a Río Cuarto para enfrentar a Estudiantes a las 16, con este incentivo del triunfo ante Colon y la vuelta de uno de sus hijos prodigios Martín Giménez, CADU encara esta parte del campeonato donde todo se define. En conferencia de prensa, le consultamos a Lema, si hará uso de los dos cupos restantes para reforzarse, veremos cómo está la billetera y seguramente un refuerzo más arribará, a nosotros de Con la Voz en el Estadio por lo que averiguamos viene del otro lado del charco, según el DT es de nacionalidad argentina.

El partido terminó al ritmo de simulando a Los Palmeras: “Zarate, Zarateee, La culpa es de este pueblo zarateño . Zarate, Zarateee, Que todo el mundo grite ¡dale negro!” Si señor, JV9 otra vez inflando la red y dándole un triunfo inolvidable a CADU.