CADU cayó en su visita a Mendoza frente a Gimnasia

Por Julián Eboli

Defensores Unidos cayó en su visita a Mendoza frente a Gimnasia por 2 a 0, donde otra vez el equipo de Darío Gigante no tuvo un buen partido y fue superado justamente por su rival. El local dominó todo el partido ante un CADU que tuvo pocas ideas y jugó muy retrasado y tratando de buscar algún pelotazo para el único delantero que arrancó desde el comienzo, Diego Aguirre al que en el complemento se le sumó Alejandro Toledo cuando caía por la mínima ya que a los 3 minutos de esa etapa Brian Ferreyra abría el marcador ante un desconcierto de la defensa que en muchos tramos del encuentro se embarullaba para poder rechazar la pelota ante el dominio del conjunto de Ezequiel Medran que con este triunfo alcanzó a Estudiantes de Caseros en lo mas alto de la Zona B de este apasionante Nacional. Con esta derrota el celeste cae a la posición 16 de la tabla.

La primera mitad fue demasiado deslucida. El Lobo tuvo mayor iniciativa y mejor dominio del balón, pero no fue muy claro en sus llegadas, ante un Defensores que jugaba muy replegado y que se cargaba de amarillas. De arranque a los 8’ la primera estuvo en los pies de Nicolás Ferreyra, que le pegó mal. Luego, Brian Andrada le ganó las espaldas a Agustín Osinaga y el Oso Alejandro Sanchez amortiguo el tiro con sus piernas. A los 16’ arrimó recién CADU un centro de Arguello que podía generar peligro. Luego, Facundo Lencioni el jugador más claro de Gimnasia probaba de afuera y Sanchez no dio rebote. Por los 20’ Franco Saavedra pateó a quemarropa un centro que no pudieron conectar los delanteros y el Oso la envió al córner. A los 31’ llegó tibiamente CADU con peligro a través de un centro de Lautaro Ceratto que no pudo conectar Juan Arguello. El Mensana seguía dominando las acciones, pero sobre el final, una gran pivoteada de Aguirre que Enzo Trinidad no pudo conectar bien con Agustín Osinaga, que estaba en la parte ofensiva luego de un córner a favor.

Ya en el segundo tiempo, Gimnasia salió con todo y encontró el gol rápido. CADU seguía inconexo y no encontraba ningún circuito de juego, seguía aferrado al fondo y a ese 5–4-1 que no hacía buen pie y en donde el capitán Facundo Laumann trataba de sacar todo lo que podía ante un equipo que trataba bien la pelota e intentaba por abajo ampliar la diferencia. Tuvo varias que desperdició y luego encontró recién a los ´39 el gol que le sellaba la victoria, primero Sanchez le atajaba el penal a Ferreyra y luego en el rebote tras otra tapada del 1 celeste, finalmente Jeremías Puch le ponía cifras definitivas al juego.

El equipo salió a la cancha de la siguiente manera: Alejandro Sánchez, Jorge Scolari, Facundo Laumann, Agustín Osinaga, Mariano Mauri; Nahuel Basualdo, Daniel Carrasco, Enzo Trinidad; Juan Arguello, Diego Aguirre y Lautaro Ceratto. Luego ingresaron a los 12’ Alejandro Toledo por Nahuel Basualdo. A los 27’ Alejandro Tello por Trinidad y luego del 0 a 2 abajo a los 43’ Rodrigo Juárez por Juan Argüello, Damián Rojas por Diego Aguirre y Juan Rocca por Daniel Carrasco.

CADU deberá levantar cabeza rápido y enfocarse en el próximo partido de local, que será el domingo a las 16 horas en Villa Fox ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy; con trasmisión desde las 15:45 de “Con la Voz en el Estadio” desde el Facebook o la fan Page de “Con La Voz en el Estadio”, con la participación de “Larry” Leguiza, Julián Eboli y los relatos impresionantes de Luis María Casado; para “Con La Voz del Estadio Producciones “y Radio Estación Zarate.