Boxeo: Festival "Grandes Promesas" en el DAM

Un interesante programa de peleas está preparado para este viernes en el polideportivo DAM. Es que la Asociación Boxing Club Zarate g organiza un festival que en principio tendrá 17 peleas, todas ellas fiscalizadas por la FAB.

El combate de fondo estará a cargo de Uriel Pura, que peleará en la categoría mediano contra Braian Brisa, mientras que en el semifondo Germán Roh (categoría crucero) enfrentará a Lucas Vera.

En esta oportunidad los boxeadores visitantes serán de Gualeguay, Rosario. General Rodríguez. Ezeiza, Villa Constitución, Capital Federal y Lanús, mientras que los pugilistas locales y de la zona representarán a los siguientes gimnasios: Team Bogao (Campana) Cusolito Box (Zárate), Sakuri (Lima), Faustino Silguero (Campana), Boxing Amicone (Zárate), Escuela de box Iván Bustos (Zárate) y el Boxing club Zárate.

Peleas Preliminares

Matías Bogao vs Roi Almiron

Alex Caballero vs Thomas Englan

Federico Peralta vs Dylan Monzón

Emanuel Lovera vs Juan Costantino

Ibar lucero vs Elías Ramirez

Bautista Castillo vs Ivan Barreto

Renato Parodi vs Nahuel Mendoza

Alejandro Ponce vs Eluey Luján

Valentino Camino vs Joaquín Coronel

Thiago Salomoni vs Lionel Díaz

Juan Olans vs Santiago Calegari

Germán Franco vs Federico Aragon

Alejo Genaro vs Valentín Ancochel

Joel Barrios vs Hernán Bellido

Cecilia López vs Zoé Richar