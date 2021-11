Por Rodrigo González Miranda...Muchos hablamos de las citaciones en la selección nacional de pibes jóvenes y sus repercusiones.

Pero si yo te cuento que en Zárate tenemos a Belén Ojeda que juega en la primera B Metro del Fútbol Femenino de AFA, ¿me vas a creer?. Primer torneo que disputa en Lima FC y ya fue citada a la SELECCION NACIONAL.

-Belén cuéntanos un poco de vos.

-Me llamo Belén Ojeda tengo 16 años soy de Zárate convivo con mis viejos, mi hermana y mi sobrino. Empezó a jugar al fútbol a los 6 años en un club del barrio en el que vivo (Barrio España), Me costo adaptarme por el motivo que estaba en una categoría más grande y con varones. A los 3 años de estar en ese club empecé a confiar más en mí y a disfrutar más de este lindo deporte. Hasta los 13 me quedé en barrio España, hasta que decidí formar parte de un club femenino. Estuve jugando 6 fechas en Social Obrero donde me sentí mucho más cómoda y después deje por la pandemia hasta que arranque en Lima FC.

-¿Cómo fue tu llegada al club de Lima?

- Por medio de unas amigas.

-Belén jugaste en la liga local y diste el salto al fútbol de AFA. ¿Te pudiste adaptar rápido o costó amoldarte al fútbol de Lima?

-No por suerte no me costó.

-Vamos hablar un poco del torneo de Primera B. Una campaña regular débido a recambio de jugadoras nuevas. ¿De qué manera tomaste vos el torneo y que balances haces en lo personal?

-Lo tomé bien, las compañeras como yo siempre dimos todo y en cada partido aprendimos algo nuevo.

-Hiciste un buen torneo y te llegó la noticia que toda jugadora sueña la citación a la Selección Nacional. Cuéntanos de que manera te llegó la noticia y como la recibiste.

-Recibió un llamado mi papá del club Lima FC. dándonos la noticia que fui seleccionada y la verdad todavía no caigo, es la mejor noticia de mi vida.

-¿Pensaste en algún momento que tus buenas actuaciones te podían llevar a una posibilidad de selección o de un equipo de primera división?

-No nunca lo pensé, fue mi primer año en AFA y todo muy repentino.

-Personalmente te he visto jugar y se que tienes mucho potencial, ¿qué le depara a Belén Ojeda en el futuro?

-Amo este deporte y voy aprendiendo día a día algo nuevo. Lo único que tengo en mente es seguir jugando futbol.