Barrio San Miguel de Zárate: se cae... se cae.¡SE CAE!

La tremenda tormenta que en los pasados días azotó el Partido, sigue dejando sus huellas como lo testimoniaron para este Portal, vecinos de la calle 56 entre Rivadavia y Belgrano del barrio San Miguel de Zárate.

"Un poste se cayó en plena tormenta y quedó suspendido por los cables del tendido eléctrico", cuentan desde el vecindario.

"Está de frente a un domicilio y si cae será un desastre, además de poder ocasionar una tragedia", añaden y sustentan, "pudimos saber que es de la empresa TELECOM pero evidentemente no les importa, ningún reclamo que hicimos tuvo ni siquiera respuesta".

"Cooperativa nos dice que no pueden desplazarlo porque no es de ellos, el responsable no se hace cargo ¿y entonces que hacemos?... ¿Qué rompa todo el frente de mi casa sin lastimar a nadie con suerte?", se preguntó el propietario damnificado.

"Necesitamos una respuesta, alguien que dé la cara y una solución. Estamos cansados de los silencios sin justificación, estamos cansados de este desorden donde nadie se hace cargo de nada total... todo pasa", remarcaron.